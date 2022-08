Grabó su primer viaje en bus en Lima, lo subió a TikTok y las reacciones que generó son imperdibles

(Video: TikTok / @GataFiera)

Viajar en transporte público en el Perú suele ser una experiencia extrema. Los conductores suelen llenar los buses hasta el tope, viajan a grandes velocidades y muchas veces no respetan las reglas de tránsito . Sin embargo, una tiktoker demostró que también puede llegar a ser divertido si es que se asume con la actitud correcta.

Como señala la sabiduría popular, al ser un ‘mal necesario’ lo mejor es intentar disfrutar el viaje.

Tal como se puede observar en un video que se ha hecho viral en la plataforma de TikTok, en la que se puede ver que la usuaria identificada como @GataFiera cuenta, en clave de humor, cómo fue su experiencia al subir a un microbús por primera vez en el Perú. El resultado es realmente desternillante.

Lo primeras imágenes nos cuenta que la protagonista y su acompañante están en un cajero automático sacando dinero para poder abordar una unidad y pagar sin problemas por su pasaje.

@GataFiera relata que estaban muy emocionados por su primera vez en un micro y le daba un poco de temor. Pero una vez ya adentro todo le pareció muy divertido.

En el TikTok siempre se encuentran las historias más disparatadas. (Captura: TikTok / @GataFiera)

“Es súper divertido, hasta hicimos amigos y todo. Se parece a un tagadá. No sé por qué no me subí antes”, señala en video.

“La verdad es que es una experiencia distinta y súper chévere, se las recomiendo”, añadió antes de demostrar que había llegado sana y salva a su destino, pero con una sonrisa de oreja a oreja.

Como era de esperarse, el mini clip de tan solo 36 segundos de duración ha causado sensación en cuanta red social ha sido reproducido causando más de una sonora carcajada en las personas que se topan con él.

Tal ha sido el éxito de esta pequeña producción que solo en la aplicación de TikTok ya ha sido reproducido casi medio millón de veces.

De igual manera, los cibernautas han recompensado a la ingeniosa tiktoker con más de 36 mil corazones rojos de ‘me gusta’.

“Por favor digan que es broma”, “Ya pero si acepta Apple Pay verdad o American tipo mínimo”, “micro es en la Evitamiento, ese es un bus xd”, “Ja, ja, ja, mana sube a una combi”, “Hicimos amigos y todo ja, ja, ja”, “Yo me subo a uno y me agarra alergia”, “es tipo un juego mecánico a solo s/.1″, “Dime tiene para cargar cel? Lo necesito porque mi iPhone SE le baja la batería rápido”, “No sé si reírme o no jajajajaaj pero bueno todos pueden subir lo que quieran jajaajajja”, son algunos de los simpáticos comentarios que se dejan leer en el post original.

¿Qué cosa es el tagadá?

Uno de los detalles que muchos centennials no han entendido en este video es cuando @GataFiera señala que el bus se mueve como si fuera un ‘tagadá’. Y se preguntan a qué se refiere con ese término.

Pues el tagadá en un juego mecánico que en otros países también es llamado Samba, Zamba, Lambada, La olla o Cazuela.

Se trata de un plato giratorio en el que hasta 40 personas pueden entrar y tiene que agarrase lo más fuerte que puedan, mientras este gira dando saltos bruscos que hacen que los participantes reboten o salten. Acá lo principal es no soltarse, pue se corre el riesgo de salir golpeado una vez que la atracción termina.

En décadas pasadas, fue una de las grandes novedades que nos trajo la ya extinta Feria del Hogar y otros parques de diversiones en Lima

