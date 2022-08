Profesor explica de manera muy especial el proceso del enamoramiento y se vuelve viral

(Video: TikTok / Alain Madueño)

¿Quién dice que el amor no se enseña? Al menos un profesor intenta explicar cuál es el proceso químico que pasamos los seres humanos cuando caemos en las manos de Cúpido.

En el caso de este maestro que se convirtió en viral en la plataforma de TikTok, recurre al ejemplo de un romance ficticio para explicar cómo es que funciona el sistema límbico de nuestro cerebro.

Todo ocurrió en un día normal de clases que parecía transcurrir sin sobresaltos, cuando Alain Madueño explicaba cómo funciona el cuerpo humano, le preguntó a sus alumnos (o ‘chibolitos’ como él los llama cariñosamente) qué circunstancia de la vida es más sencilla: “¿Enamorarse u olvidar?”.

Y como el instinto de supervivencia está en todos nosotros a cualquier edad, los menores, al unísono, respondieron que más fácil es olvidar al ser amado.

La respuesta masiva de los estudiantes fue el pretexto perfecto para que el docente comience con su perorata explicando qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro.

En ese sentido, Madueño apuntó que es mucho más complicado para un ser humano enamorarse de otro debido a que es todo un proceso químico.

Para ilustrar su punto y que sus alumnos entiendan mejor, el pedagogo procedió a ilustrar la pizarra con un cerebro e intentar recrear como funciona nuestro organismo con las muestras de cariño de otra persona.

La explicación

Para amenizar la clase, usó un ejemplo sencillo para que todos puedan entender de la manera más fácil: Madueño relató el caso de ‘Carlos’ y ‘María’ mientras coloreaba el cerebro dibujado en la pizarra.

Según el cuento, la pareja se conoció en una fiesta y fue ahí donde nació el romance de ficción. Para terminar esta parte de la clase, también se animó a cantar el conocido tema del Grupo Alegría: “Enamorado estoy de ti”.

A pesar que toda la clase prestaba inusitada atención las explicaciones del profesor, más de uno no pudo contener las risas por la gracia con la que su querido maestro daba la sesión. Eso sí, al final de la explicación los menores no dudaron ni un solo instante en reconocer la labor del docente con un fuerte y sonoro aplauso.

Como era de esperarse, el clip de cuatro minutos y medio de duración, se ha convertido en viral en cuanta red social ha sido compartido.

Tan solo en la aplicación de TikTok, las imágenes ya han sido reproducidas más de 2.8 millones de veces . De igual manera, los ‘me gusta’ ya van sumando más de 108 mil corazones rojos.

En la sección de comentarios, los cibernautas se toman con gracia la manera que tiene Madueño de dar su clase. Pero tampoco dejan de reconocer lo gran maestro que es y que en su época escolar les hubiese gustado contar con un profesor así.

“El profe que te todos hubieran querido tener, saludos profe sos un genio”, “el mejor prof. de la academia... ¡tiempos!”, “profe enséñame a olvidar”, “Profesores así valer oro”, “que inspirador profe, que buena explicación”, “profe hace 2 años no superó a mi ex, que hago?”, “su metodología de enseñanza del profe siempre fue buenazaaa...... esa canción me trajo recuerdos profe”, son algunos de los mensajes que se dejan en el post original en la mencionada red social.

