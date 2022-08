Joven expone el gran problema de trabajar limpiando carros en Lima

Nuevo video viral en Tiktok sorprende a peruanos.

“¿De dónde saliste tú o qué?”, es una de las frases que se llega a escuchar en un nuevo video viral compartido en Tiktok. Un peruano salió a las calles de Lima para grabar contenido y compartirlo con su comunidad, sin imaginar lo que pasaría al intentar trabajar como limpiador de carros en el populoso distrito de Santa Anita.

Gracias a las plataformas digitales, hemos podido conocer una gran variedad de historias que comparten los compatriotas en sus cuentas oficiales, acumulando un gran número de seguidores que no dudan en manifestarse en la sección de comentarios.

El relato de hoy está protagonizado por un joven que, con ayuda de su celular, logró registrar a lo que se expuso por grabar un video trabajando en las calles de la capital.

HISTORIAS EN TIKTOK

En el material podemos ver a @luchocuchara dándonos la bienvenida a una nueva publicación en su canal. Él comenta que se encuentra en el distrito de Santa Anita , distrito donde se parará en una de las intersecciones que tiene el óvalo para poder limpiar carros, uno de los oficios que podemos encontrar a lo largo de la capital, el cual es realizado por nacionales y extranjeros.

¿Qué pasó con el tiktoker peruano?

Tras mostrar sus primeros momentos en las calles, apareció un grupo de jóvenes, aparentemente de otra nacionalidad, para encararlo, preguntándole de dónde había salido y por qué estaba trabajando en ese paradero, ya que por antigüedad “no le correspondía”.

“Aquí chambeamos nosotros. ‘Mano, nosotros tenemos casi 2 años chambeando aquí. Esta es la zona mía, yo me gané este semáforo. Te estoy diciendo con palabras y no me estás haciendo caso. Si no haces caso... Nos matamos pues”, se escucha decir en la grabación que fue dividida en dos partes.

Lo que ninguno de sus seguidores imaginó es que el tiktoker iba a reaccionar, mostrándose firme en su decisión de no irse.

“Siempre que vean cosas así, ustedes sigan trabajando, no hagan caso, porque esta gente solamente habla”, declaró antes de que nuevamente un grupo de hombres lo amenazara para que se pueda retirar de esa zona.

REACCIONES EN TIKTOK

Los miembros de su comunidad se hicieron presentes en la sección de comentarios para destacar su valentía al momento de enfrentarlos, añadiendo que, en una próxima oportunidad, les avisara para que lo puedan acompañar y así evitar que le hagan algo. La primera parte tuvo tanto éxito que se acerca al millón de reproducciones en la red social Tiktok.

Un peruano mostró lo que es trabajar limpiando carros en Lima.

