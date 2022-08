Yessenia Villanueva revela entre lágrimas la enfermedad que padece y le pide perdón a Melcochita

Yessenia Villanueva revela entre lágrimas la enfermedad que padece. (Dilo Fuerte)

Este 15 de agosto, Yessenia Villanueva estuvo conectada con el programa ‘Dilo Fuerte’ de Lady Guillén para seguir hablando del conflicto familiar que está viviendo actualmente y su situación legal en Estados Unidos. Como se recuerda, la cantante migró a tierras americanas para conseguir un mejor futuro; sin embargo, nunca imagino que la dueña del lugar donde vivía la iba a botar con todas sus cosas.

Durante su entrevista, comenzó desmintiendo a su hermana Susan Villanueva, quien reveló en el programa de Magaly Medina que Yessenia tenía VIH. En su momento, Yessenia se mostró indignada por las palabras de su familiar y fue esta tarde que reveló que padece de cáncer.

“No es que tenga Sida, yo tengo cáncer al útero. Tengo miedo ir al doctor. Viviré el tiempo que tenga que vivir, porque yo me propuse traer a mi nieta (...) Ahorita no sé, la gente me ha dado la mano y eso para mí en muy bonito. Ahorita estoy temblando porque no me siento bien... acá no conozco a nadie, no tengo a nadie”, dijo Villanueva entre lágrimas.

Según relató Yessenia Villanueva, cuando ella aún se encontraba en el Perú la diagnosticaron con la enfermedad, pero tuvo que elegir entre el tratamiento y la oportunidad de viajar, por lo que no ha llevado tratamiento hasta la fecha

Asimismo, señaló que no denunciará a Susan y no entiende el motivo por el cual ventiló su intimidad. “No sé por qué dijo eso, yo pienso que de cólera. Si yo tuviera esa enfermedad, no le dan a los familiares el diagnóstico, es personal. Yo a ella he podido denunciarla, pero yo sí pienso en mis sobrinos”.

Le pide perdón a Melcochita

En otro momento, Lady Guillen le preguntó si era verdad que su padre Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, le tiró una cachetada cuando estaban discutiendo. Recordemos que, Yessenia Villanueva contó que el cómico le lanzó una bofetada en un intercambio de palabras.

“Yo lo tomo por el lado que se puso nervioso. Imagínate, las peleas con mi hermana, con mi sobrina... él ya es una persona mayor, yo la amo y nunca voy a querer nada malo para él”, señaló la joven cantante para luego dirigirse a su progenitor y pedirle perdón por los conflictos ocasionados desde que apareció en televisión.

“Padre te pido perdón ante Dios y por mi hijo, que sabes que es lo que yo más amaba en la vida. Perdóname si te ofendí o te hice daño, pero voy a comenzar a pagarte, como lo hice y como lo estoy haciendo, no soy conchuda, estoy trabajando dignamente por mis hijos para sacarlos adelante y te voy a pagar”, señaló.

Finalmente, se refirió nuevamente sobre su hermana Susan Villanueva y recalcó que no le guarda ningún rencor. Incluso desea que toda su familia se reúna en Navidad. “Ella sabe cuánto amo a sus hijos, yo no voy hacer nada... (denunciarla). El daño ya está hecho pero yo los perdono y me gustaría que en Navidad al menos nos veamos por video, igual a mi mamá se lo ofrecí”.

Melcochita negó agresiones hacía su hija

Melcochita no se quedó callado y le respondió a su primogénita en una entrevista con un medio local. Según el cómico, lo único que quiere su hija es ganar fama a costa de sus acusaciones y negó cualquier tipo de maltrato.

“No entiendo por qué dice esas cosas, yo creo que solo quiere figuretear, nadie le ha hecho nada, solo quiere llamar la atención. Yo he estado en Estados Unidos con ella, le he conseguido trabajo de cocinera en un local de un amigo y yo he presentado algunos videos donde hemos estado juntos estuvimos juntos con Susan, con Pablo, no está abandonada”, dijo para Trome

