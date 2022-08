Melcochita le responde a su hija Yessenia Villanueva por acusaciones de maltrato: “Quiere figuretear”

Melcochita asegura que su hija solo busca figuretear. (Instagram)

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, se encuentra en el ojo de la tormenta tras las fuertes declaraciones de su hija Yessenia Villanueva, quien lo acusó a nivel nacional de haberla agredido y abandonado en Estado Unidos.

La noche del miércoles 10 de agosto, la joven cantante estuvo conectada en el programa de Magaly Medina y contó que el humorista le dio una bofetada mientras estaban discutiendo. Además, aseguró que recibió insultos de su parte y que le está cobrando el dinero que le prestó para viajar a tierras americanas.

“Él se tocó de nervios y me tiró una cachetada y me insultó. Yo me desmayé de la impresión y mi papá se fue en un taxi, pero el chofer me socorrió, según me contó mi hijo porque yo no me acuerdo”, dijo Yessenia Villanueva en Magaly TV La Firme.

Yessenia Villanueva se distanció de su hermana, discutió con su padre Melcochita y perdió su casa en EE. UU. (ATV)

Ante ello, Melcochita no se quedó callado y le respondió a su primogénita en una entrevista con un medio local. Según el cómico, lo único que quiere su hija es ganar fama a costa de sus acusaciones y negó cualquier tipo de maltrato.

“No entiendo por qué dice esas cosas, yo creo que solo quiere figuretear, nadie le ha hecho nada, solo quiere llamar la atención. Yo he estado en Estados Unidos con ella, le he conseguido trabajo de cocinera en un local de un amigo y yo he presentado algunos videos donde hemos estado juntos estuvimos juntos con Susan, con Pablo, no está abandonada”, comentó para Trome.

Con respecto a la cantidad de dinero que le dio para que costear su mudanza al extranjero, el cómico admitió que le entregó una gran suma, pero negó que le esté exigiendo que se lo pague. Además, recalcó que no quiere discusiones con su familia porque quiere vivir tranquilo.

“Nadie le está cobrando nada. Yo he gastado 6 mil dólares para que viaje, siempre me he preocupado por mis hijos, por mi familia. Ella me dijo que cuando empiece a trabajar me iba a pagar, pero es mi hija, si paga bien y sino, pues qué voy a hacer. Yo no le estoy cobrando. Yo estoy en otro mundo, quiero vivir tranquilo, y al parecer, ella quiere figuretear”, agregó.

La hija de Melcochita está viviendo en Cañete, mientras que su padre en EE.UU. (Foto: Instagram)

Yessenia Villanueva se quedó en la calle

Yessenia Villanueva rompió en llanto durante la conversación con la popular ‘Urraca’ tras mostrar que se quedó en la calle con todas sus cosas. Como se recuerda, la mujer llegó hasta Estados Unidos para luchar por sus sueños y ayudar a mejorar el futuro de su familia. Sin embargo, reveló que la dueña del lugar donde vivía la botó con todas sus cosas.

“Yo me fui de la casa de Susan (hermana) porque veía que nada le hacía feliz por eso hablé con su hija y ella me dijo que vaya a su casa. Mi sobrina me dijo que me iba a cobrar 700 dólares por un pedacito y luego me quedé sin trabajo. Entonces hoy me cobró y le dije que me espere hasta el domingo porque recién he retomado mi trabajo. Me siento mal porque me han botado como un perro, es como si no tienes para pagar vete. Seguro pensó que le iba a rogar para quedarme”, comentó entre lágrimas.

“Yo primero estaba en la casa de Susan porque no tenía trabajo, pero siempre está lo mismo que no nos llevamos como hermanas. Mientras no trabaja yo limpiaba su casa, la ayudaba y a ella nada le parecía. Yo dormía en el suelo, pero no contaba la realidad de cómo vivía por quedar bien por mi padre. En parte gracias a ella yo vivo aquí”, añadió.

Yessenia Villanueva y Susan Villanueva.

