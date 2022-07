Yessenia Villanueva: Entérate los detalles de la nueva vida de la hija de Melcochita en Estados Unidos

La hija menor de Melcochita le dio un giro de 180 grados a su vida.

La hija menor de Melcochita ha logrado volverle sonreír a la vida. Es que, desde la muerte de su primogénito, ya nada ha sido igual para ella, difícilmente superó un cuadro de depresión que no le permitía desarrollarse en la laboral ni como persona.

Según el programa “Magaly Tv: La Firme”, Yessenia Villanueva, confesó que hace dos meses, dejó todo lo que tenía en Perú, para iniciar una nueva vida llena de sueños y proyectos en “gringolandia”. La menor del “Clan Villanueva” aseguró que no fue fácil tomar la decisión de dejar su tierra natal, pero que quiere brindarle una mejor calidad de vida, a su hijo menor y su nieta.

“Nunca me avergoncé de vivir en una casa de esteras y madera, ni de trabajar como mototaxista, porque todo trabajo es honrado. Necesitaba un cambio en mi vida por eso vine a los yunaites, donde ya me encuentro más estable y con muchas ganas de seguir creciendo”, detalló la artista peruana.

Actualmente, la engreída de Melcochita, trabaja como cocinera en un restaurante de especialidad en platos criollos, donde asegura fue muy bien recibida, desde el primer día que la contrataron. A pesar que aún no domina el inglés, Yessenia ha buscado la forma de hacerse entender y comunicarse con sus compañeros de trabajo y los comensales.

“Estaba con muchas deudas, además no podía afrontar la muerte inesperada de mi hijo, que fue por un accidente de tránsito, por eso necesitaba nuevos rumbos y no me arrepiento de haber llegado a los Estados Unidos, porque me está yendo de maravilla”, comentó muy emocionada la engreída del humorista peruano.

La rutina de Yessenia Villanueva inicia desde muy temprano, pues a las 8 de la mañana ya debe estar en el restaurante donde trabaja, para preparar los diversos potajes que ofrecen a los latinos que residen en dicho país.

Sin embargo, los días que descansa, aprovecha el clima de verano en el que se encuentran y prepara platos como el cebiche, para vender a sus conocidos. Pero eso no es todo, también se “recursea” vendiendo raspadillas de diferentes sabores y de pura fruta a través de una página de Facebook que ha creado para impulsar su negocio propio.

Como si fuera poco, la hija del comediante también trabaja en las noches en una discoteca como cantante y aunque no tenga una voz privilegiada, recibe todo el apoyo de los latinos que la contratan hasta para shows privados como cumpleaños, bautizos, entre otras festividades.

Durante el reportaje en el programa “Magaly Tv: La Firme”, se resalta que la vida de Yessenia Villanueva, ha dado un giro de 180 grados, ya que vive en una casa con todas las comodidades que en Perú no contaba y que incluso duerme en una cama para ella sola.

“Gracias a mi padre que hizo mis documentos y a mis hermanos Hussein y Susan estoy acá viviendo mi propio sueño americano. No se imaginan la felicidad que siento, por fin se acabaron mis penurias y lamentos, ahora a trabajar duro para salir adelante y también apoyar a mi nietecita en el Perú. Estoy abierta a realizar shows de comicidad y canto”, sostuvo emocionada Yessenia Villanueva.

“Está feliz, porque aquí está su futuro y la de su hijo también”, señaló Melcochita antes de concluir la entrevista, quien, a la vez, expresó su satisfacción por el éxito que está logrando una de sus herederas.

