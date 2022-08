Yessenia Villanueva se distanció de su hermana, discutió con su padre Melcochita y perdió su casa en EE. UU. (ATV)

Yessenia Villanueva es la hija menor de Melcochita y una de las últimas en decidir buscar un futuro mejor lejos de su patria. La mujer llegó hasta Estados Unidos para luchar por sus sueños y ayudar a mejorar el futuro de su nieta, pues su hijo falleció el año pasado a causa de un accidente en moto.

Hace unas semanas, el programa Magaly TV: La Firme, mostró imágenes de Yessenia junto a su hermana Susan en el país norteamericano. Allí, ambas disfrutaban de su compañía y mostraban una buena relación, pero todo esto se habría roto a tal punto que la menor de las Villanueva se ha quedado en la calle.

La noche del miércoles 10 de agosto, Yesenia Villanueva se comunicó con el programa de Magaly Medina, luego de que publicara en sus redes sociales que se había quedado sin casa e incluso la dueña del lugar botó todas sus cosas la calle.

“Yo me fui de la casa de Susan porque veía que nada le hacía feliz por eso hablé con su hija y ella me dijo que vaya a su casa. Mi sobrina me dijo que me iba a cobrar 700 dólares por un pedacito y luego me quedé sin trabajo. Entonces hoy me cobró y le dije que me espere hasta el domingo porque recién he retomado mi trabajo. Me siento mal porque me han botado como un perro , es como si no tienes para pagar vete. Seguro pensó que le iba a rogar para quedarme”, comentó entre lágrimas.

No se lleva bien con Susan

Como se recuerda, en un anterior reportaje, Yessenia reveló que vivía con su hermana e incluso se animó a hacer un recorrido del cuarto que ocupaba en la casa de ella. Sin embargo, según revela ahora, todo habría sido para quedar bien pero habría estado viviendo un infierno.

“Yo primero estaba en la casa de Susan porque no tenía trabajo, pero siempre está lo mismo que no nos llevamos como hermanas . Mientras no trabaja yo limpiaba su casa, la ayudaba y a ella nada le parecía. Yo dormía en el suelo, pero no contaba la realidad de cómo vivía por quedar bien por mi padre. En parte gracias a ella yo vivo aquí”, comentó.

Yessenia Villanueva y Susan Villanueva.

Discutió con Melcochita

En otro momento, Magaly Medina le consultó si era cierto que había tenido una discusión con su padre, en la que incluso él le había dado una bofetada. Ante ello, la mujer reveló que era verdad y que vivió este episodio lamentable lejos del Perú.

“Yo compré unas cosas para mi familia en Perú. Me gasté como 600 dólares en cosas para mi familia. Susan me llama y me dice que no puedo enviar la maleta porque es muy grande y le dije que yo iba a pagar. Ella sacó mis cosas y puso las suyas. Yo le pedí explicaciones a mi papá (Melcochita) y él se tocó de nervios y me tiró una cachetada y me insultó. Yo me desmayé de la impresión y mi papá se fue en un taxi, pero el chofer me socorrió, según me contó mi hijo porque yo no me acuerdo”, sentenció.

La hija de Melcochita está viviendo en Cañete, mientras que su padre en EE.UU. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO