‘Samu’ y Janet Barboza se pelean: conductora le saca en cara ayuda que le dio cuando estuvo al borde de la muerte

Samu de Instarándula se pelea con Janet Barboza porque le dijo 'carroñera' y 'sinvergüenza'

El periodista y creador de ‘Instarándula’, Samuel Suárez, contó en su programa la incomodidad y molestia que le causaron los audios que Janet Barboza le envió luego que él la criticara por no reconocer que la pauta de su programa se basa en la información y ampays que saca Magaly Medina en su espacio nocturno.

“Antes de empezar cualquier tema del entretenimiento y la farándula quiero aclarar un hecho que me pasó ayer en la noche con la señora Janet Barboza. Aquí (Instarándula) yo digo lo que pienso, por aquí me burlo todo y hasta aclaramos algunos temas y ayer los que pudieron ver, opiné sobre estas palabras que dijo Janet sobre la señora Magaly Medina, a quien le dijo ‘mezquina’, ‘huachafa’ y tantas cosas”, dijo el popular ‘Samu’ en sus historias de Instagram

Algo ofuscado por la situación, el periodista de espectáculos agregó que la Barboza se consiguió su número para enviarle unos mensajes de voz por la referencia que hizo sobre ella en su espacio de Instagram. “No tenía registrado su número, pero ella se consiguió mi teléfono supuestamente para hacerme su aclaración y yo le dije que ‘si es por lo que opiné ayer yo, tal cual le dicho las cosas y es lo que pienso y opino’”.

Samu sostuvo que los audios que la conductora de Tv le envió hay una clara amenaza a su libertad de expresión y que le manifestó que “voy a tomar las medidas del caso, voy a ver qué hago con eso, porque yo no puedo creer. Lo que he hecho es leer un artículo y en base a eso te he llamado para que me digas si es cierto lo que dijiste”.

Samuel Suárez y sus inicios en las plataformas digitales. (Foto: Instagram)

“Entonces me estás corroborando y estás aceptando que efectivamente lo que salió en la prensa es lo que tú has dicho. Me has dicho carroñera y sonvergüenza. Simplemente quería corroborar eso y ya yo verá qué hago con esa información”, se le escucha decir a la popular ‘Rulitos’.

“Eso es amenaza de demanda, así después me haya querido dar otro discurso... Yo tengo clarísimo este modus operandi en la farándula, esta gentita que se consigue tu número de WhatsApp para meterme este tipo de aclaración”, dijo el creador de Instarándula.

Samu, asimismo, invitó a Janet Barboza a que revise los video en TikTok, “pero no, ella quería que yo lo diga”.

“Me parece una falta de respeto que me escriba sin antes haber visto cómo lo dije, lo que dije, por qué lo dije y en qué contexto. Si está relacionado al entorno, yo me refería al programa”, sostuvo molesto.

Audio de Janet Barboza

En otras historias de Instagram, Samu dio a conocer los audios que le envió la Barboza, quien le sacó en cara la ayuda que le dio hace cuatro años, cuando sufrió una terrible enfermedad que lo llevó a estar en coma muchos días y estar al borde de la muerte.

Esta situación molestó aún más a Samuel y calificó de bajeza lo dicho por la conductora de TV.

“Dije vamos a llamar a Samuel, que en algún momento de su vida pasó un momento difícil, recurrieron a mí para que apoyara, porque era un momento que tú necesitabas, pero sí me asombró muchísimo leer esas palabras que el diario las pone como si hubieran salido de tu boca”, sostiene Janet.

Janet Barboza le saca en cara ayuda que le dio a Samuel Suárez cuando estuvo en coma | Instarándula

“No me parece, Janet, que me tengas que recordar el momento duro que pasé y decirme cuánto dinero diste en esos momentos, me parece recontra bajo”, respondió Samu.

“Me parece una bajeza enorme, yo agradezco a todas las personas que, cuando estuve hace cuatro años a punto de morirme en UCI, hicieron una colecta para salvarme la vida..., pero eso no significa que yo tenga que pasarle la franelita toda la vida. Yo acá estoy para opinar dar un punto de vista y decir lo que pienso claramente. Me parece recontra bajo que tenga que recordar en estos momentos que ella dio dinero para salvarme la vida, me pareció que no era necesario hacerlo. Que sea la última vez que me escribas al WhatsApp”, aseveró.

“Ya está señora Janet, tome usted las medidas que desee usted hacer por decir lo que yo dije”, finalizó

