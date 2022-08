Janet Barboza desmintió amenaza de denuncia contra Samuel Suárez: “No inventen”

Janet Barboza explicó la verdadera razón por la que se comunicó con Samuel Suárez.

Janet Barboza se pronunció en redes sociales, luego de ser acusada de amenazar a Samuel Suárez con una posible demanda. La conductora de ‘América Hoy’ negó tajantemente tener la intención de iniciar un proceso legal contra el creador de ‘Instarándula’, resaltando en todo momento que solo se comunicó con él vía WhatsApp para aclarar ciertos puntos.

Como se recuerda, después que el popular ‘Samu’ indicara que Janet buscaba demandarlo por decirle “carroñera” y “sinvergüenza”, la presentadora de ‘América Hoy’ recibió una serie de críticas en redes sociales. Los usuarios arremetieron contra la ‘Rulitos’ por sacarle en cara la vez que lo apoyó económicamente cuando estaba en la UCI por una mala praxis.

Aunque la exbailarina se defendió de los malos comentarios, no pasó mucho tiempo para que decidiera romper su silencio en su plataforma.

Janet Barboza fue criticada en redes por fans de Samuel Suárez. (Instagram)

Mediante sus historias de Instagram, Janet Barboza resaltó que no tiene deseos de demandar al popular periodista, mucho menos de amedrentarlo. En realidad, según ella, su objetivo era sencillamente comunicarse con él para entender por qué él había tenido esos fuertes calificativos contra su persona.

“No inventen. No hay ninguna demanda, ni amenaza de denuncia para nadie. Lo que se intentó que hubiera fue una conversación privada y preguntar por qué de la nada empiezan los insultos por parte de un personaje. Nada más”, escribió.

Asimismo, aseguró que le responderá a Magaly Medina en la próxima emisión en vivo de su programa matutino. “Y con respecto a la mujer sin ombligo, a ella le contesto el lunes”, sentenció Barboza.

Janet Barboza niega denuncia contra Samuel Suárez. (Instagram)

Samuel Suárez no se quedó callado

Luego de agradecerle a Magaly Medina por defenderlo en su programa de espectáculos y por ofrecerse como testigo ante una posible denuncia de Janet Barboza, el periodista aprovechó para enviarle un mensaje a sus seguidores por el cariño que ha recibido. En medio de su discurso, le aclaró que no dejará de criticarla en su plataforma.

“Gracias por el apoyo y las muestras de afecto, me siento más motivado que nunca a seguir haciendo mi trabajo de ratujo. Así no le guste mi opinión o lo que hago, no me dejaré amedrentar por nadie y aquí sigo firme. Gracias ”, recalcó el popular ‘Samu’.

Samuel Suárez se mostró agradecida por el apoyo de sus seguidores. (Instagram)

Magaly Medina también le dijo “carroñera”

La ‘Urraca’ estuvo de acuerdo en que Samuel Suárez haya calificado de “carroñera” a Janet Barboza. ¿La razón? La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cree que la exbailarina y el equipo de producción de ‘América Hoy’ suelen robarse su contenido, pero con un ángulo ligeramente distinto.

“Soy la mujer más generosa del mundo porque no ando quejándome cuando se agarran mis notas, acá nos cuesta, no es fácil, es sangre, sudor, lágrimas, renegadas, la gente tiene que amanecerse y resulta que uno tiene la primicia y otros están sentados a ver cómo le sacan el jugo”, acotó.

“Carroñera está bien dicho, es tu opinión. ¿Por qué te van a demandar por eso? El día que te enjuicien yo voy como tu testigo y muestro las notas, el contexto. Es carroñera, lógicamente. Está buscando lo que nosotros ponemos al aire ”, agregó en su programa.

