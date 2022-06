Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno tras críticas de Magaly Medina por su candidatura al Miss Perú

Jessica Newton reacciona a críticas de Magaly Medina. (Foto: Composición)

Magaly Medina se pronunció el último lunes 6 de junio sobre las candidatas del Miss Perú. Para la conductora de belleza, Alessia Rovegno no fue una buena elección para la competencia, pues no representa la auténtica belleza peruana. Incluso, se animó a decir quién era su favorita.

La periodista criticó también que exista favoritismo en este certamen. Como se recuerda, la directora del Miss Perú es su otrora amiga Jessica Newton, quien no dudó en responder fiel a su estilo.

Este lunes 6 de junio, la conductora señaló durante la emisión de Magaly TV La Firme, que vio con detenimiento el desempeño de Alessia Rovegno en el concurso Reina de Reinas, realizado en Esto es Guerra para coronar a la Miss Hispanoamericana 2022, pero no le causó ninguna buena impresión.

“ Le falta prestancia a la ahora de caminar, no se parece a Janick Maceta cuando camina. Yo realmente la veo de una belleza bastante normal, es guapa, pero no es una belleza extraordinaria. Yo creo que le falta y mucho. Cuando la entrevistaron no sabía ni hablar, no sabía salir bien de la situación, seguramente está acostumbrada a que todo se lo pauteen. Prepárenla un año o dos años más, pero no está preparada para hacerlo aún”, indicó la periodista.

Además, señaló Alessia Rovegno no transmite, pese a que sea considerada bella. “Su belleza no transmite, hay personas que pueden ser menos bellas, pero que transmiten un encanto especial. Esta chica es bella y punto . Como bellas, hay muchísimas mujeres (...) Las demás candidatas han desaparecido. Todo porque es la hija de Bárbara Cayo, ¿y a quién le ganó ella? ¿Qué hace, aparte de hacer TikTok?”, acotó.

¿ALESSIA ROVEGNO NO ES UNA AUTÉNTICA BELLEZA PERUANA?

Sin embargo, eso no quedó, pues también dijo quiénes eran sus favorita, resaltándolas, ante Alessia Rovegno, por su belleza “peruana”. Para la animadora, Tatiana Calmell del Solar o Flavia Montes deberían llevarse la corona.

“Nuestra favorita es la voleibolista (Flavia Montes). La guapa de los ojos verdes. Es un tipo peruano, ojos claros, la piel morena, el pelo ensortijado. Es una belleza esta chica. Ella es morena, los peruanos también somos morenos. No somos gringuitos, no somos argentinos ni chilenos. Esa es una auténtica belleza peruana, con sangre chinchana seguramente. Sabe caminar, habla bien, es bellísima”, indicó.

¿QUÉ RESPONDIÓ JESSICA NEWTON?

Haciendo caso a sus propias palabras, Jessica prefirió no responder directamente. Sin embargo, si reaccionó a través de una de sus historias de Instagram. La empresaria publico una imagen,donde se ve a peruanos de diferentes tonos de piel y culturas.

“El Perú es multicultural, tenemos costa, sierra y selva” , se puede leer en esta publicación. Además, agregó de fondo un tema de la cantante Milena Warthon, caracterizada por fusionar el pop con el folclor.

Previo a ello, Newton abrió su cajita de preguntas, las cuales seguramente responderá en las próximas horas.

Jessica Newton respondió a Magaly Medina con esta publicación. (Foto: Instagram)

