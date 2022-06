Jessica Newton rechaza entrevista de reporteros de Magaly Medina: “Le mando un beso”

Reporteros de Magaly Medina fueron rechazados por Jessica Newton. (Foto: Captura de ATV e Instagram)

No quiere saber nada de la ‘Urraca’. Es evidente que existe una enemistad entre Magaly Medina y Jessica Newton, por lo que la organizadora del Miss Perú tomó la decisión de no concederle ninguna entrevista a Magaly Tv: La firme luego de celebrarse la gran final de este certamen de belleza.

Cabe mencionar que la gran ganadora de esta edición fue la modelo Alessia Rovegno, esto pese a las críticas y las acusaciones de un supuesto favorecimiento. La polémica periodista fue una de las que más cuestionó a la pareja de Hugo García, indicando que no tenía la preparación intelectual para convertirse en una reina de belleza.

Aunque Magaly Medina fue la detractora número de la modelo, ella de todas formas terminaría siendo coronada en medio de las críticas por parte de los usuarios de las redes sociales. Incluso, en Twitter se hizo tendencia y arremetieron contra la organización en más de una ocasión.

Es por este motivo que las cámaras de Magaly Tv: La firme fueron en busca de Jessica Newton, la gran organizadora de este certamen de belleza. Ella al ver a los reporteros de la ‘Urraca’ no dudó en impedir su ingreso a la conferencia, sino que dijo que no les iba a declarar.

“ No, por primera vez no, ninguna cosa que decir ”, fue el comentario que soltó la empresaria para luego sacar a los reporteros de la ‘Urraca’. Los comunicadores no se rindieron tan fácilmente e intentaron arrancarle alguna declaración en medio de un agente de seguridad.

A modo de broma y bastante sarcástica, Jessica Newton solo atinó a decir de manera final que le mandaba un beso a Magaly Medina. “ De mi parte mándale un beso ”, fue lo último que dijo para luego continuar con su conferencia.

Al escuchar las palabras de su examiga, la polémica periodista no pudo evitar reírse y se volvió a referir al mal vestido que se puso la empresaria el día de la coronación e Alessia Rovegno, además que ella no le iba a devolver el saludo, pues considera que no es una persona hipócrita y que todas maneras la iba a seguir criticando.

La organizadora del Miss Perú se incomodó cuando un reportero de Magaly Medina intentó realizarle una entrevista.

MAGALY MEDINA Y SU DURA CRÍTICA AL MISS PERÚ

Luego de conocer que Alessia Rovegno se había llevado la corona, Magaly Medina lanzó una dura crítica contra la organización del Miss Perú, incluso pidió que más chicas no vuelvan a participar.

“ Yo que estas chicas jamás vuelvo a participar, yo que ellas renunciaría por ética personal, pero en fin (…) Yo pensé, algo de vergüenza tendrá la Newton, ya pues me están haciendo roche, me van a decir que soy una estafadora, me van a decir que las coronas se venden a dos soles. Se me cayó más”, manifestó.

SEGUIR LEYENDO: