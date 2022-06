Jessica Newton defiende a Alessia Rovegno de criticas y manda indirecta Magaly Medina

Jessica Newton y su indirecta a Magaly Medina por criticar a Alessia Rovegno. (Foto: Instagram)

Faltan pocos días para que se lleve a cabo la gran final del Miss Perú 2022, el cual se realizará en vivo desde Esto es Guerra. Una de las favoritas a llevarse la corona es Alessia Rovegno, quien dejó de lado su trabajo de modelo en Estados Unidos para competir.

Durante su participación, la novia de Hugo García ha sido duramente cuestionada en las redes sociales y por la misma Magaly Medina, pues ha señalado que si bien la hija de Bárbara Cayo es bonita, intelectualmente deja mucho que desear por las respuestas que ha dado en las entrevistas que le han realizado.

Pese a ello, Alessia Rovegno sigue firme en su lucha por conseguir la ansiada corona del Miss Perú y así representar a nuestro país en el próximo concurso de belleza internacional.

En medio de los preparativos de la gran final, el programa Amor y Fuego fue en busca de las candidatas, entre ellas, a la hija de Bárbara Cayo con la intención de saber su opinión acerca de los comentarios negativos que viene recibiendo por parte de sus detractores y algunos conductores de televisión.

Sin embargo, Rodrigo González dio a conocer que Alessia Rovegno nunca llegó debido a que su tenía problemas en su movilización, pero en su lugar llegó Jessica Newton, por lo que el popular ‘Peluchín’ no perdió la oportunidad para realizarle diferentes preguntas.

“Después de todo lo que hemos visto, Jessica, ¿te parece que Alessia sigue siendo la candidata que podría representar a nuestro país o hay que prepararse un poco más para pisar más segura el escenario?”, le consultó el conductor de televisión a la organizadora del certamen.

En clara referencia a Magaly Medina, Jessica Newton señaló que en los últimos días ha visto que diferentes personalidades que no saben sobre concursos de belleza vienen opinando. “ No, yo sé que han nacido nuevos missologos y missologas estos días, pero es como si a mí me preguntasen sobre cocina ”, respondió.

De inmediato Rodrigo González resaltó esa frase y dijo: “Chapa esa flor”. Cabe precisar que Jessica Newton y la conductora de Magaly Tv: La firme terminaron su amistad de años por las diferencias que tuvieron cuando la ‘Urraca’ comentó sobre la pedida de mano de Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez de Lamadrid.

Jessica Newton no dudó en salir a defender a Alessia Rovegno luego de las duras críticas que recibió por parte de Magaly Medina.

ALESSIA ROVEGNO Y SU RESPUESTA A QUIÉNES LA CRITICAN

Alessia Rovegno fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego para saber su opinión al respecto de las criticas que viene recibiendo en los últimos días por su participación en el Miss Perú.

“Me refería porque lo que está sucediendo, ¿no? En el mundo...en Rusia y Ucrania”, aseguró inicialmente justificando su polémica respuesta. “ Cada uno tiene su opinión y está bien ”, añadió la modelo.

