Aníbal Torres señala que conversó con Pedro Castillo sobre una posible renuncia pero que lo ve “más fuerte”

El titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mencionó este sábado que sí ha conversado con el presidente Pedro Castillo sobre el pedido de renuncia que viene de parte de un sector de políticos. Sin embargo, dijo que el mandatario está cada vez más fuerte.

“Sí he conversado sobre eso, pero el presidente está cada vez más fuerte. No obstante que ahora la persecución es contra su hija, que es su cuñada. Pero el presidente tiene carácter, fortaleza y no deja de trabajar. Tiene una energía extraordinaria y trabaja intensamente”, mencionó en una entrevista a TV Perú.

Por otro lado, indicó que la idea de un adelanto general de lecciones que podría promoverse en el Congreso no garantiza una mejora en la situación política.

“Un adelanto de elecciones tiene que hacerse con un proyecto de ley que modifique la Constitución (...) ¿Nos vamos a ir al adelanto de elecciones con la misma clase política? Yo creo que no. Eso debería cambiar totalmente porque estamos descalificados”, dijo.

Sobre un cierre del Congreso

En tanto, sobre el pedido del cierre del Congreso que suele oírse en las reuniones del mandatario con dirigentes sociales, el premier manifestó que esa alternativa no está en la agenda del Ejecutivo.

“La gente en todo el país grita ‘cierre del Congreso’ porque ve cómo están actuando. Además, gritan ‘asamblea constituyente’ a pesar de que no lo estamos promoviendo. El presidente es presidente de todos los peruanos, los que están a favor y en contra. Pero eso no quiere decir que la población no ejerza su derecho”, manifestó.

“Pero jamás hemos dado la más mínima señal de querer cerrar el Congreso”, recalcó.

Castillo sin dinero

Respecto a las seis investigaciones fiscales que afronta el presidente Castillo, el ministro mencionó que, si bien el mandatario colaborará con las indagaciones, se han abierto investigaciones “intrascendentes” como la que se ha hecho por la salida del exministro del Interior Mariano González.

“Lo que pasa es que se han dado cuenta que el presidente no cuenta con mucho dinero para su defensa y que al abrirle varios casos tiene que contratar varios abogados”, mencionó.

Añadió que por eso incluso los abogados se pueden retirar “por un pago pequeño”. Cabe indicar que Benji Espinoza, defensa legal del jefe de Estado, renunció a ser abogado del mandatario, pero horas después retomó el cargo.

