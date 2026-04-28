Perú

Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao

Con más de 15 disparos, los asesinos acabaron con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva e hirieron a uno de sus alumnos. La policía investiga el móvil del crimen

Guardar
El reconocido profesor y campeón de artes marciales mixtas, Alexander Edilberto Vinces Paiva, fue asesinado a balazos en la puerta de su academia en el Callao. En el ataque, uno de sus alumnos también resultó gravemente herido.

Un ataque a balazos acabó con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva, reconocido campeón de artes marciales mixtas, frente a su academia ubicada en el Callao. El incidente ocurrió la noche del lunes 27 de abril, cuando el deportista y uno de sus alumnos resultaron emboscados por sicarios que abrieron fuego en la avenida Pérez Salmón.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, Alexander Vinces, de 44 años, era considerado un referente para la juventud del Callao y un símbolo de disciplina en el deporte nacional. El ataque se produjo cerca de las 22:30 p.m., justo cuando Vinces se disponía a salir de la academia ‘Vinces Fight’ acompañado de un alumno de 25 años, quien resultó gravemente herido. Ambos intentaron refugiarse, pero los agresores dispararon al menos 16 veces antes de darse a la fuga.

PUBLICIDAD

Testigos detallaron que los atacantes se desplazaban en un vehículo rojo con lunas polarizadas, el cual se mantuvo estacionado a corta distancia de la academia aguardando el momento para actuar. La policía halló casquillos esparcidos en la vía pública.

Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao
Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Cámaras serán claves para identificar a los sicarios

La Policía Nacional inició las investigaciones en la escena del crimen, donde recogieron pruebas balísticas y revisaron las grabaciones de videovigilancia instaladas en la zona. La avenida donde ocurrió el crimen cuenta con cámaras municipales y privadas que podrían haber captado la llegada y huida de los homicidas. Las autoridades también recolectaron testimonios de vecinos y alumnos del deportista para reconstruir los hechos.

PUBLICIDAD

El vehículo utilizado por los agresores tuvo que realizar maniobras para abandonar la zona, ya que la avenida Pérez Salmón permanece cerrada en sus intersecciones principales. La policía espera que la descripción del auto y el análisis de los videos permitan identificar a los responsables.

Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces
Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Conmoción en el deporte

Alexander Vinces, conocido en deporte como “Gallo Negro”, fue campeón nacional de grappling y maestro de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Recientemente, había logrado un título en el Torneo Perú Grappling, sumando así un nuevo reconocimiento a su carrera. En redes sociales, compartía con frecuencia sus logros y motivaba a jóvenes a involucrarse en el deporte como una opción de vida.

Diversos sectores lamentaron la muerte del deportista, quien dedicó años a la formación de atletas en el Callao. El hecho generó conmoción entre sus colegas y alumnos, quienes destacaron su rol como entrenador y guía para las nuevas generaciones.

“Con mucho pesar les comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro director, Alexander Vinces. En estos momentos de profundo dolor, agradecemos su comprensión y respeto hacia su familia y todo nuestro equipo. Por este motivo, la academia permanecerá cerrada hasta el sábado 02 de mayo”, se lee en el comunicado de la academia tras dar la conocer el deceso del deportista a través de redes sociales.

Las autoridades no han precisado el móvil del ataque, aunque no descartan ninguna hipótesis, incluida la de un ajuste de cuentas. El alumno herido permanece bajo observación médica, mientras se espera su evolución.

Temas Relacionados

Alexander Vincesperu-noticiasCallaoCrimen organizadoPolicía Nacional del Perú

Más Noticias

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El entrenador Marcos Blanco confirmó la llegada de las dos voleibolistas, además, habló de la permanencia de Eugenia Nosach

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

El exjugador se pronunció por la complicada actualidad del cuadro ‘merengue’ y señaló los errores de la dirigencia. También envió un mensaje a la hinchada

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Mañana habrá corte de agua en Lima: Sedapal informa las zonas afectadas y horarios para este 29 de abril

La suspensión parcial y temporal del suministro alcanzará sectores específicos de San Juan de Lurigancho, Santa Anita, Chaclacayo y Carabayllo por trabajos de limpieza en reservorios

Mañana habrá corte de agua en Lima: Sedapal informa las zonas afectadas y horarios para este 29 de abril

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

También se pudo conocer si Cat Flood y Mirian Patiño continuarán en el conjunto ‘crema’ la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Sorteo de La Tinka del 26 de abril de 2026: conoce los números ganadores y el pozo millonario

Como cada domingo, se comparten los números ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del sorteo 1293

Sorteo de La Tinka del 26 de abril de 2026: conoce los números ganadores y el pozo millonario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Gobierno redefine funciones de procuradores y ajusta su designación en entidades del Estado

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno

Sueldo presidencial de José Balcázar supera S/50 mil porque sumó su pago de congresista antes de jurar, señala Transparencia

ENTRETENIMIENTO

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Exproductor de La Manada ingresó al podcast de Maria Pia Copello tras salida de Peter Fajardo

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ por gira con el ‘Loco’ Wagner: “Esta es mi última semana”

Maju Mantilla visita a Gustavo Salcedo y evita hablar tras duras críticas de María Pía Vallejos

DEPORTES

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Rainer Torres realizó crítico análisis contra la directiva de Universitario por el duro presente: “Estos son los resultados de algo mal armado”

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

Circolo sorprende al fichar a dos jugadoras brasileñas que destacaron en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo