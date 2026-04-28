Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao

El reconocido profesor y campeón de artes marciales mixtas, Alexander Edilberto Vinces Paiva, fue asesinado a balazos en la puerta de su academia en el Callao. En el ataque, uno de sus alumnos también resultó gravemente herido.

Un ataque a balazos acabó con la vida de Alexander Edilberto Vinces Paiva, reconocido campeón de artes marciales mixtas, frente a su academia ubicada en el Callao. El incidente ocurrió la noche del lunes 27 de abril, cuando el deportista y uno de sus alumnos resultaron emboscados por sicarios que abrieron fuego en la avenida Pérez Salmón.

De acuerdo con la información de Latina Noticias, Alexander Vinces, de 44 años, era considerado un referente para la juventud del Callao y un símbolo de disciplina en el deporte nacional. El ataque se produjo cerca de las 22:30 p.m., justo cuando Vinces se disponía a salir de la academia ‘Vinces Fight’ acompañado de un alumno de 25 años, quien resultó gravemente herido. Ambos intentaron refugiarse, pero los agresores dispararon al menos 16 veces antes de darse a la fuga.

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Testigos detallaron que los atacantes se desplazaban en un vehículo rojo con lunas polarizadas, el cual se mantuvo estacionado a corta distancia de la academia aguardando el momento para actuar. La policía halló casquillos esparcidos en la vía pública.

Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Cámaras serán claves para identificar a los sicarios

La Policía Nacional inició las investigaciones en la escena del crimen, donde recogieron pruebas balísticas y revisaron las grabaciones de videovigilancia instaladas en la zona. La avenida donde ocurrió el crimen cuenta con cámaras municipales y privadas que podrían haber captado la llegada y huida de los homicidas. Las autoridades también recolectaron testimonios de vecinos y alumnos del deportista para reconstruir los hechos.

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El vehículo utilizado por los agresores tuvo que realizar maniobras para abandonar la zona, ya que la avenida Pérez Salmón permanece cerrada en sus intersecciones principales. La policía espera que la descripción del auto y el análisis de los videos permitan identificar a los responsables.

Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Conmoción en el deporte

Alexander Vinces, conocido en deporte como “Gallo Negro”, fue campeón nacional de grappling y maestro de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas. Recientemente, había logrado un título en el Torneo Perú Grappling, sumando así un nuevo reconocimiento a su carrera. En redes sociales, compartía con frecuencia sus logros y motivaba a jóvenes a involucrarse en el deporte como una opción de vida.

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Diversos sectores lamentaron la muerte del deportista, quien dedicó años a la formación de atletas en el Callao. El hecho generó conmoción entre sus colegas y alumnos, quienes destacaron su rol como entrenador y guía para las nuevas generaciones.

“Con mucho pesar les comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro director, Alexander Vinces. En estos momentos de profundo dolor, agradecemos su comprensión y respeto hacia su familia y todo nuestro equipo. Por este motivo, la academia permanecerá cerrada hasta el sábado 02 de mayo”, se lee en el comunicado de la academia tras dar la conocer el deceso del deportista a través de redes sociales.

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Las autoridades no han precisado el móvil del ataque, aunque no descartan ninguna hipótesis, incluida la de un ajuste de cuentas. El alumno herido permanece bajo observación médica, mientras se espera su evolución.