Pedro Castillo reveló que le pidió a Aníbal Torres que no deje la PCM para “seguir aprendiendo de él”

Pedro Castillo y Aníbal Torres en Palacio de Gobierno.

Una relación muy cercana. Así lo confirmó este último jueves 11 de agosto el presidente de la República, Pedro Castillo, sobre su vínculo, más que laboral, con el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Durante la reunión entre el jefe de Estado y representantes de las organizaciones de base regionales, aprovechó unos minutos para contar cómo el premier decidió continuar con su cargo a pesar de su renuncia.

“Acabamos de hacer algunos cambios en nuestro gabinete. Y yo saludo al doctor Aníbal Torres. Él también puso su cargo a disposición hace unos días y cuando conversamos en el despacho le dije ‘doctor, cuánto he aprendido de usted, no me deje en medio camino que quiero seguir aprendiendo’”, precisó el mandatario.

“Y él hizo esta reconsideración y ha vuelto no solamente como premier, sino también como un vocero oficial del Gobierno. Le he encargado siempre que sea el vocero del pueblo”, añadió Castillo Terrones públicamente.

Sobre investigaciones

Luego de escuchar las demandas y también las propuestas para alcanzar el desarrollo del país que expusieron en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno los dirigentes de Huancavelica, Loreto, Amazonas, Ucayali, Puno, Madre de Dios, Lima, entre otros, el jefe de Estado intervino para pronunciarse sobre algunos temas de coyuntura.

Específicamente, sobre las investigaciones preliminares en su contra que también involucran a su esposa Lilia Paredes y a su cuñada, el mandatario aseguró que no existen elementos de convicción que lo incriminen y que “se han ensañado” en inventarlos.

“Ante tantas acusaciones que se hacen, como no tienen las pruebas, se han ensañado en crearlas; como no tienen las pruebas, quieren construirlas”, señaló.

“Quieren hacer ver ante el país que tengo otras cuentas. Aquí las únicas cuentas que tengo que dar es al pueblo peruano, con trabajo y lealtad, con honestidad y con transparencia”, agregó ante la mesa de autoridades que lo acompañaron en el evento.

La cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo, Yenifer Paredes, se entregó el miércoles a la justicia, que la buscaba por supuesta corrupción, tras inéditos allanamientos a la residencia del Palacio de Gobierno y la vivienda familiar en su búsqueda, informó su abogado.

Evento

Como se recuerda, por segunda noche consecutiva, el presidente Pedro Castillo, se reunió el jueves 11 de agosto con de las organizaciones de base regionales. Entre los principales pedidos de los dirigentes se manifestó la ejecución de obras de agua potable y saneamiento.

También pidieron apoyo en la construcción de colegios e implementación de centros de salud, así como la ejecución de vías de acceso. Sin embargo, también se presentaron propuestas como en el caso de los micro empresarios del Parque Industrial de Villa.

Sobre el tema, el jefe de Estado indicó que desde que inició su mandato, se han tomado decisiones como distribuir el presupuesto público hasta los pueblos y municipalidades más lejanas para que comiencen a trabajar en saneamiento, agua, desagüe, pistas, veredas y otras.

Del mismo modo, Castillo Terrones aseguró a los asistentes al encuentro, que se están destrabando las grandes obras paralizadas para la corrupción y que se sigue avanzando en la inmunización de la población contra la covid-19.

“Reitero que el Gobierno está dispuesto a dialogar con todos los partidos políticos para trabajar en beneficio de los menos favorecidos”, concluyó durante su discurso.

Mientras tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, quien también estuvo como invitado en la mesa de honor, aseveró que ningún otro presidente de la República abrió las puertas de Palacio para conversar con “los hijos del pueblo’'.

