Perú

Piura: Suspenden clases en colegio de Huarmaca tras hallarse pintas con contenido subversivo

Según información policial, las pintas aparecieron el domingo 26 de abril. Mensajes surgen nuevamente durante el periodo electoral semanas antes del desarrollo de la segunda vuelta

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Suspenden clases en colegio de Huarmaca (Piura) tras hallarse pintas amenazantes. (Foto: Ugel Huamarca)
Suspenden clases en colegio de Huarmaca (Piura) tras hallarse pintas amenazantes. (Foto: Ugel Huamarca)

La aparición de mensajes amenazantes escritos con pintura roja en las Instituciones Educativas N.° 20.119 y 14.591 del distrito de Huarmaca, Piura, llevó a que se tome la decisión de suspender las clases de forma preventiva.

El texto apareció el domingo 26 de abril en la fachada de los colegios piuranos, que tuvieron que solicitar apoyo a la Policía Nacional del Perú, que acudió a los caseríos Maza y Casaguay para constatar los hechos e iniciar la investigación. Por su parte, las autoridades educativas ordenaron borrar las inscripciones que incluían amenazas de muerte.

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Uno de los mensajes que apareció escrito y es atribuído a posibles grupos subversivos, advierte que “a todo moradores chismosos su condena es la muerte”. Los textos también hacen mención a Patria Roja y al Partido Comunista del Perú.

Edi Mío Suyón, director de la UGEL Huarmaca (Unidad de Gestión Educativa Local de Huarmaca), indicó que la identidad de los autores y el motivo detrás de los mensajes aún no han sido determinados, según informó RPP.

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Pintas subversivas aparecen en Piura durante periodo electoral. REUTERS/Angela Ponce
Pintas subversivas aparecen en Piura durante periodo electoral. REUTERS/Angela Ponce

Las primeras pesquisas, según información preliminar de RPP, señalan que los responsables de las pintas aprovecharon la ausencia de vigilancia y la madrugada para escribir los mensajes.

El director Suyón instó a la comunidad educativa a “mantener la calma”, mientras se desarrollan las diligencias policiales. La Policía Nacional del Perú reforzó la seguridad en la zona para esclarecer el caso y proteger a los escolares.

Pintas aparecen durante periodo electoral

La aparición de estos mensajes subversivos se genera nuevamente durante el periodo electoral y semanas previas al desarrollo de la segunda vuelta, que enfrentaría -muy probablemente- a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

El enfrentamiento entre Fujimori y Sánchez no solo representa la cuarta vez en 15 años que la lideresa de Fuerza Popular llega a esta etapa de las elecciones, sino que a encuesta de Ipsos revela que esta sería la primera vez que la candidata del fujimorismo no parte con desventaja en la preferencia de voto de los ciudadanos. El sondeo más reciente indica que tanto Fujimori como Sánchez inician esta ronda con un empate: ambos registran un 38 % de respaldo ciudadano.

La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca
La candidata a la presidencia de Perú Keiko Fujimori asiste a una rueda de prensa mientras el recuento de votos en las elecciones generales del país continúa por cuarto día, en Lima, Perú 15 de abril 2026. REUTERS/Stifs Paucca

Pero ¿qué ocurrió en las otras tres elecciones en las que participó Keiko Fujimori? Según las primeras encuestas de Ipsos de cara a la segunda vuelta de las elecciones de los años 2011, 2016 y 2021, la candidata del fujimorismo tiene un antecedente negativo de partir tres veces seguidas en desventaja.

En la segunda vuelta electoral de 2011, el primer sondeo realizado entre el 16 y el 20 de abril mostró a Ollanta Humala con un 42 % de intención de voto, mientras que Keiko Fujimori registró un 36 %.

Para el proceso electoral de 2016, los datos iniciales de IPSOS entre el 13 y el 15 de abril, situaron a Pedro Pablo Kuczynski con una ventaja superior a los cuatro puntos porcentuales, alcanzando el 52.4 %, frente al 47.6 % de Keiko Fujimori.

En las elecciones de 2021, la primera encuesta de segunda vuelta, realizada entre el 15 y el 16 de abril de ese año, presentó una brecha más amplia. Pedro Castillo obtuvo un 42 % de respaldo, mientras que Keiko Fujimori descendió al 31%, lo que marcó una de las mayores diferencias en su historial de balotajes según los registros de Ipsos.

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