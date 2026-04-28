Perú

Perú aplica tecnología biométrica y ocular para identificar a extranjeros en penal de Lurigancho

El plan piloto busca confirmar la identidad de ciudadanos extranjeros recluidos, detectar suplantaciones y facilitar la identificación de vínculos con redes criminales transnacionales o requisitorias internacionales

Guardar
Los datos biométricos capturados con equipos Bitman son contrastados con bases internacionales, activando alertas cuando coinciden con antecedentes judiciales en el extranjero - Créditos: Mininter.
Los datos biométricos capturados con equipos Bitman son contrastados con bases internacionales, activando alertas cuando coinciden con antecedentes judiciales en el extranjero - Créditos: Mininter.

El Ministerio del Interior (Mininter) del Perú, a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), llevó a cabo el segundo operativo de enrolamiento con equipos Bitman en el penal de Lurigancho.

Esta acción se enmarca en un plan piloto que introduce tecnología de identificación biométrica y ocular para optimizar la seguridad y el control sobre la población penitenciaria de origen extranjero.

PUBLICIDAD

El objetivo fundamental de esta iniciativa es confirmar la identidad de los ciudadanos extranjeros privados de libertad, detectar eventuales casos de suplantación y aportar a la identificación de individuos relacionados con redes delictivas transnacionales o que cuenten con órdenes de captura internacionales. Según datos proporcionados por el Mininter, durante este segundo operativo fueron enrolados 250 internos extranjeros, consolidando el despliegue de este plan piloto.

Durante el segundo operativo se enrolaron 250 internos; en el primero, 52 de 250 no tenían identidad establecida, lo que evidencia la necesidad de tecnología avanzada para el control penitenciario - Créditos: Mininter.
Durante el segundo operativo se enrolaron 250 internos; en el primero, 52 de 250 no tenían identidad establecida, lo que evidencia la necesidad de tecnología avanzada para el control penitenciario - Créditos: Mininter.

En el primer operativo, se identificó que 52 de los 250 internos no poseían una identidad plenamente establecida, lo que evidencia la importancia de incorporar tecnologías avanzadas en los procedimientos de control penitenciario. La implementación de estos recursos permite cerrar brechas en los sistemas tradicionales de identificación y refuerza la capacidad de respuesta frente a delitos complejos.

PUBLICIDAD

El proceso de enrolamiento se realiza mediante equipos Bitman, que permiten capturar datos biométricos y oculares de alta precisión. Esta información, facilitada por HSI USA, es posteriormente verificada con bases de datos internacionales. Cuando se detectan coincidencias con personas que enfrentaron procesos judiciales en otros países, se emite una alerta de identificación con el nombre registrado en la nación de origen, agilizando así posibles acciones judiciales o administrativas.

La directora general contra el Crimen Organizado, Silvia De la Cruz, subrayó la relevancia de la cooperación internacional para combatir la criminalidad transnacional. De la Cruz remarcó que “el uso de tecnología permite identificar plenamente a integrantes de organizaciones criminales que ingresaron al país con identidades falsas”, destacando el valor de la innovación tecnológica en la lucha contra el crimen.

El Ministerio del Interior implementó el segundo operativo con equipos Bitman en el penal de Lurigancho - Créditos: Mininter.
El Ministerio del Interior implementó el segundo operativo con equipos Bitman en el penal de Lurigancho - Créditos: Mininter.

El plan piloto tiene como meta principal lograr la identificación completa de los ciudadanos extranjeros recluidos en el país y construir una base de datos verificada sobre miembros de organizaciones criminales de alcance internacional que cumplen condena en el Perú. El Mininter prevé extender estos operativos a otras regiones, con el fin de robustecer el combate contra la criminalidad organizada a escala nacional.

Cabe mencionar que, como parte de esta estrategia, el Mininter coordinó con la Dirección contra la Trata de Personas, la División de Delitos Transnacionales, la División de Extorsiones y la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP), contando además con el respaldo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.

Se espera que la replicación de estos operativos permita establecer estándares más elevados de seguridad y control en el sistema penitenciario nacional.

Temas Relacionados

Ministerio de InteriorLuriganchoextranjerosPolicía Nacional del PerúPNPperu-noticias

Más Noticias

Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao

Con más de 15 disparos, los asesinos acabaron con la vida del campeón e hirieron a uno de sus alumnos. La policía investiga el móvil del crimen

Asesinan a balazos a campeón de artes marciales fuera de su academia en el Callao

Pago del Reintegro 5 del Fonavi se cobraría en mayo: Esto se sabe de la nueva devolución

La Comisión Ad Hoc aún no aprueba la fecha definitiva para la devolución de aportes a exfonavistas como parte del nuevo grupo de reintegro

Pago del Reintegro 5 del Fonavi se cobraría en mayo: Esto se sabe de la nueva devolución

¿Cuándo pagan la CTS en mayo? Estas son todas las fechas en que pueden depositar

No te olvides que el retiro de CTS sigue vigente este año, por lo que cuando te depositen podrás retirar el 100% del monto

¿Cuándo pagan la CTS en mayo? Estas son todas las fechas en que pueden depositar

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

El técnico peruano viene ejerciendo como interino tras la salida de Javier Rabanal, pero la dirigencia ‘crema’ tomó una inesperada postura en relación a su continuidad

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal recibe a Junior en Matute, Boca Juniors visita a Cruzeiro en Brasil, PSG y Bayern Munich chocan por las semifinales de la Champions League, y mucho más

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

Presidencia aclara sueldo de José María Balcázar tras polémica por más de S/50 mil en marzo

Conteo ONPE supera el 96%: Keiko Fujimori lidera y Roberto Sánchez saca ventaja de 23 mil votos sobre Rafael López Aliaga

Roberto Sánchez confirma que evalúa a José Domingo Pérez y Hernando Cevallos como ministros de Justicia y Salud en su eventual gobierno

Sueldo presidencial de José Balcázar supera S/50 mil porque sumó su pago de congresista antes de jurar, señala Transparencia

Congreso cita a ministra de Educación este 28 de abril por recorte al Programa Integral de Becas y su impacto en estudiantes peruanos

ENTRETENIMIENTO

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Said Palao sorprende al no querer dedicar un saludo a Alejandra Baigorria en su aniversario: “No puedo declarar…”

Pamela Franco se ratifica ante carta notarial de Christian Domínguez: “No me rectifico, todo es verdad”

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ por gira con el ‘Loco’ Wagner: “Esta es mi última semana”

Maju Mantilla visita a Gustavo Salcedo y evita hablar tras duras críticas de María Pía Vallejos

‘Mascaly’ enloquece y ‘ahorca’ a su exabogado y fulmina a Yahaira por no tener conciertos: “Quiere relanzar su imagen a costa mía”

DEPORTES

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se reveló el futuro de Mara Leão en Universitario tras dejar mensaje con sabor a despedida: “Tiene asuntos familiares”

A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior HOY: partido en Matute por fecha 3 del Grupo F de Copa Libertadores 2026

Alianza Atlético emplea frases y dinámicas virales de Universitario para burlarse en redes sociales: “Jerarquía”