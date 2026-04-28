Perú aplica tecnología biométrica y ocular para identificar a extranjeros en penal de Lurigancho

Los datos biométricos capturados con equipos Bitman son contrastados con bases internacionales, activando alertas cuando coinciden con antecedentes judiciales en el extranjero - Créditos: Mininter.

El Ministerio del Interior (Mininter) del Perú, a través de la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO), llevó a cabo el segundo operativo de enrolamiento con equipos Bitman en el penal de Lurigancho.

Esta acción se enmarca en un plan piloto que introduce tecnología de identificación biométrica y ocular para optimizar la seguridad y el control sobre la población penitenciaria de origen extranjero.

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El objetivo fundamental de esta iniciativa es confirmar la identidad de los ciudadanos extranjeros privados de libertad, detectar eventuales casos de suplantación y aportar a la identificación de individuos relacionados con redes delictivas transnacionales o que cuenten con órdenes de captura internacionales. Según datos proporcionados por el Mininter, durante este segundo operativo fueron enrolados 250 internos extranjeros, consolidando el despliegue de este plan piloto.

Durante el segundo operativo se enrolaron 250 internos; en el primero, 52 de 250 no tenían identidad establecida, lo que evidencia la necesidad de tecnología avanzada para el control penitenciario - Créditos: Mininter.

En el primer operativo, se identificó que 52 de los 250 internos no poseían una identidad plenamente establecida, lo que evidencia la importancia de incorporar tecnologías avanzadas en los procedimientos de control penitenciario. La implementación de estos recursos permite cerrar brechas en los sistemas tradicionales de identificación y refuerza la capacidad de respuesta frente a delitos complejos.

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El proceso de enrolamiento se realiza mediante equipos Bitman, que permiten capturar datos biométricos y oculares de alta precisión. Esta información, facilitada por HSI USA, es posteriormente verificada con bases de datos internacionales. Cuando se detectan coincidencias con personas que enfrentaron procesos judiciales en otros países, se emite una alerta de identificación con el nombre registrado en la nación de origen, agilizando así posibles acciones judiciales o administrativas.

La directora general contra el Crimen Organizado, Silvia De la Cruz, subrayó la relevancia de la cooperación internacional para combatir la criminalidad transnacional. De la Cruz remarcó que “el uso de tecnología permite identificar plenamente a integrantes de organizaciones criminales que ingresaron al país con identidades falsas”, destacando el valor de la innovación tecnológica en la lucha contra el crimen.

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El Ministerio del Interior implementó el segundo operativo con equipos Bitman en el penal de Lurigancho - Créditos: Mininter.

El plan piloto tiene como meta principal lograr la identificación completa de los ciudadanos extranjeros recluidos en el país y construir una base de datos verificada sobre miembros de organizaciones criminales de alcance internacional que cumplen condena en el Perú. El Mininter prevé extender estos operativos a otras regiones, con el fin de robustecer el combate contra la criminalidad organizada a escala nacional.

Cabe mencionar que, como parte de esta estrategia, el Mininter coordinó con la Dirección contra la Trata de Personas, la División de Delitos Transnacionales, la División de Extorsiones y la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP), contando además con el respaldo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos.

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Se espera que la replicación de estos operativos permita establecer estándares más elevados de seguridad y control en el sistema penitenciario nacional.