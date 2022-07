Adelanto de elecciones, moción de vacancia y disolución del Congreso y otras supuestas soluciones a la crisis política

Pedro Castillo a su salida del Ministerio Público. Foto: Sebastian Castaneda.

A casi un año de haber iniciado el período presidencial de Pedro Castillo y la instauración del Congreso de la República, el país se ha visto inundado de problemas que giran en torno a actos de corrupción, leyes que afectan el avance en materia educativa, electoral y demás. Las instituciones estatales se han visto debilitadas ante las problemáticas que han desencadenado en constantes cambios de funcionarios públicos o el nombramiento de políticos que presentan denuncias, investigaciones y hasta sentencias. Al respecto, tanto el Poder Ejecutivo como Legislativo se han referido sobre las posibles soluciones a esta problemática. Sin embargo, politólogos consultados por Infobae descartaron que estas opciones representen una salida a la profunda crisis que vive la política peruana durante los últimos años.

Moción de vacancia presidencial

La existencia de esta figura constitucional forma parte de la discusión política desde que inició el gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, a raíz de las recientes declaraciones del exministro del Interior, Mariano Gonzáles, que vinculan al presidente de la República en presuntos actos de corrupción, más parlamentarios se han mostrado a favor de presentar una moción de vacancia constitucional.

El congresista no agrupado Carlos Anderson anunció el pasado miércoles que promoverá una nueva moción de vacancia para retirar del cargo a Castillo Terrones. La idea fue compartida por otros legisladores como Edward Málaga (no agrupado), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular), entre otros.

“El congreso no es una persona. Somos 130 congresistas, cada cual con sus propios intereses. Comencemos a individualizar. Sra Flor Pablo, votará por la vacancia? Srta Sigrid Bazán, votará por la vacancia? Sr. Jeri., etc. Uno por uno. Por mi estoy promoviendo una moción de vacancia”, enfatizó Anderson en Canal N.

Para aprobar la moción de vacancia se requieren 87 votos, pero el Parlamento peruano aún no recolecta este número. Por ello, la bancada de Avanza País presentó un proyecto de ley que pretende reducir de 87 a 78 los votos para admitir la moción de vacancia presidencial. Así lo anunció el miembro de tal grupo parlamentario Diego Bazán a través de su cuenta de Twitter.

Adelanto de elecciones generales

El exmandatario Francisco Sagasti presentó el pasado 16 de julio una propuesta para recordar el mandato de Castillo Terrones de la gestión presidencial. Según indicó, se trataría de un método de reforma en la política peruana y sistema electoral. El académico señaló en RPP Noticias que, tras haber mencionado esta propuesta en diversos medios de comunicación, varios ciudadanos y políticos se comunicaron con él para colaborar con la creación de esta.

De acuerdo al excongresista, la iniciativa nació “de reforma constitucional, mediante el cual se propone el recorte del periodo del mandato del presidente, vicepresidentes y congresistas de la República, elegidos en las elecciones generales del 2021, y promueve mejores reglas electorales para ser aplicadas en el siguiente proceso electoral general”.

Otra personalidad política que se pronunció a favor de esta medida fue el también exjefe de Estado, Martín Vizcarra, quien solicitó a Pedro Castillo que anuncie el adelanto de las elecciones el 28 de julio. “Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, indicó Vizcarra en una entrevista con el diario La República.

Disolución del Congreso de la República

Esta medida fue mencionada por el ministro de Justicia, Félix Chero, en una entrevista en Exitosa Noticias. El funcionario indicó que, como actual titular de esta cartera, una de las recomendaciones que ofrecería al presidente Pedro Castillo en caso continúen los conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo es el cierre del Parlamento. “Particularmente creo que cerrar el Congreso de la República o lanzar un misil de cuestión de confianza es generar mayor provocación y confrontación, pero que quede claro que es legítimo hacerlo y lo tenemos pensado ”, señaló.

El funcionario precisó que no esta opción no se ha evaluado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, señaló que “no está descartado”. Sin embargo, días después negó que busca el cierre del Legislativo.

¿SOLUCIONARÁN ESTAS INICIATIVAS LA CRISIS POLÍTICA?

Para la politóloga Macarena Costa, del Grupo de análisis político 50+1, el cambio de autoridades políticas podría significar un cambio momentáneo, pero no garantiza que el gobierno que se instaure tras una nueva elección general sea mejor que el actual .

Según señaló a Infobae, al plantear salidas para la crisis política que el país está viviendo se deben considerar planes a largo plazo. Como parte de ello, la especialista precisó que debe considerarse evaluar a figuras idóneas para los cargos públicos.

“Creo que la crisis que vivimos ahorita es una crisis que se debe, en parte, a la falta de reformas políticas, pero, en parte, también a los personajes en particular que están ocupando estos cargos de poder”, acotó.

La experta en Ciencias Políticas también se refirió al proyecto de ley que presentó la bancada de Avanza País para reducir la cantidad de votos requeridos para admitir la vacancia presidencial. Al respecto, afirmó que se trataría de un mal precedente que facilitaría la destitución de mandatarios y fortalecería la inestabilidad en el sistema.

“Tomar ese atajo, o sea bajar el número de votos que se necesita para para lograr una vacancia, en realidad haría mucho daño porque es una ley a un hombre propio. Es una ley para que se pueda abarcar a Pedro Castillo, pero luego genera un precedente nefasto para todas las agrupaciones que vayan a gobernar en el Perú porque va a ser muy fácil vacar un presidente. Se va a volver una costumbre casi que vacar a los presidentes”, indicó.

Por su parte, el politólogo Mauricio Zavaleta comentó que las propuestas planteadas por el Congreso son iniciativas a corto plazo que no representa un análisis completo de la situación actual, pues los parlamentarios no cuentan con la experiencia suficiente para otorgar soluciones sostenibles.

“Los autores son muy amateurs, son poco experimentados. No son políticos que tengan trayectoria. La mayor parte de los congresistas no tiene experiencia previa. El presidente Castillo no tiene experiencia tampoco con algún cargo de elección popular. Tiene una trayectoria bastante breve como sindicalista. Entonces, son agentes bien inexpertos y que creo que toman decisiones de corto plazo”, advirtió.

Según el especialista, la solución a la crisis política que vive el país durante los últimos años no se solucionará con el despido de las autoridades actuales, pues informó que la democracia se basa en al continuidad y ello solo es posible cuando se toma importancia de las personas que elegimos para dirigir al país.

Zavaleta coincidió con la politóloga Macarena Costa y aseguró que gran parte de la política peruana se encuentra en problemas porque no hemos encontrado a las personas correctas para liderar las políticas públicas del país. Asimismo, manifestó que una muestra de ello es la llegada al país de Pedro Castillo, quien en menos de un año de gestión como presidente de la República cuenta con cinco investigaciones fiscales.

“Pedro Castillo no es la causa de la degradación de la política, es la consecuencia,. No es que él cree que los problemas, se originaron con Pedro Castillo. Más bien, estaba tan descompuesta nuestro políticas que alguien como Pedro Castillo puede llegar a ser presidente del Perú”, dijo.

Ambos expertos en Ciencias Políticas alertaron que la salida para la crisis en el sector político, que afecta a toda la población, no está relacionada al despido masivo de todos los funcionarios públicos, sino a la consciencia de los peruanos de saber cómo elegir mejor a nuestros representantes en el gobierno.

