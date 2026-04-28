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¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La sorpresiva medida de la directiva de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético

El técnico peruano viene ejerciendo como interino tras la salida de Javier Rabanal, pero la dirigencia ‘crema’ tomó una inesperada postura en relación a su continuidad

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Tras la derrota ante Alianza Atlético, la directiva de la 'U' decidió su postura en relación al futuro del 'Coco'. (Video: L1 MAX / L1 Radio)

En medio de la incertidumbre por el futuro de su banquillo, Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores 2026. El club ‘crema’ atraviesa un momento sensible: Jorge Araujo continúa como DT interino, mientras la directiva busca un nuevo técnico definitivo. El principal candidato sigue siendo Fabián Bustos, aunque los primeros intentos de negociación fueron rechazados, ya que el argentino prioriza el respeto a su contrato con Millonarios de Colombia.

Esta coyuntura se produce tras una serie de resultados adversos tanto en la Liga 1 como en el torneo internacional. Ante la salida de Javier Rabanal, la dirigencia optó por designar al ‘Coco’ como solución temporal. Sin embargo, el reglamento de la competencia doméstica establece un límite: ningún entrenador interino puede dirigir más de dos encuentros consecutivos en esa condición.

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Según el periodista Gustavo Peralta, la directiva de la ‘U’ está obligada a formalizar la inscripción de Araujo como técnico oficial en la Federación Peruana de Fútbol. “Él solo puede dirigir dos partidos interinos por reglamento, por tal razón, es una obligación inscribirlo”, explicó en primera instancia en el programa L1 Radio.

En las próximas horas, la institución debe completar ese trámite, justo antes de disputar el siguiente compromiso del Torneo Apertura ante Juan Pablo II en Trujillo. Si no se concreta la llegada de un estratega antes de ese enfrentamiento, será el propio Araujo quien asuma la conducción técnica una vez más.

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¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La firme medida de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético. - créditos: Universitario
¿Jorge Araujo se quedará en Universitario? La firme medida de la ‘U’ tras derrota ante Alianza Atlético. - créditos: Universitario

La idea de los dirigentes de Universitario, sin embargo, es cerrar un acuerdo con un nuevo entrenador antes de ese duelo. “El plan de la ‘U’ es tener un técnico antes del partido con Juan Pablo II; el partido con Nacional lo va a dirigir ‘Coco’, pero después de este partido quieren tener un técnico”, puntualizó Peralta.

La situación de Jorge Araujo ha tenido cambios bruscos en los últimos días. Tras lograr una victoria frente a Deportivo Garcilaso, el entrenador peruano manifestó su deseo de permanecer en el cargo. No obstante, la derrota posterior ante Alianza Atlético modificó el escenario y aceleró la búsqueda de un reemplazo definitivo por parte de la dirigencia. La presión por los malos resultados se ha trasladado también al ámbito institucional y al plantel.

La decisión de inscribir a Araujo en la FPF no necesariamente lo ratifica como técnico para lo que resta del Torneo Apertura. Se trata de una medida preventiva, vinculada únicamente a la normativa vigente y a la necesidad de no incurrir en sanciones. Si los altos mandos logran concretar la llegada de un nuevo estratega en los próximos días, será ese profesional quien tome las riendas del equipo tras el compromiso internacional.

El cuadro 'crema' no pudo de local y terminó cayendo 2-1 ante su gente - Crédito: L1MAX.

La postura de la Trinchera Norte contra Álvaro Barco

La crisis deportiva también se ha trasladado a las tribunas. La Trinchera Norte, principal barra de Universitario, publicó un pronunciamiento dirigido al director deportivo, Álvaro Barco. “El año pasado, esta hinchada dio su voto de confianza y respaldó la llegada de Álvaro Barco bajo la premisa de un proyecto serio y a la altura de nuestra historia. Sin embargo, tras una planificación deficiente, fichajes que no rinden y una inversión económica que no se refleja en la cancha, los resultados son inaceptables y el nivel paupérrimo mostrado en el campo de juego”, expresó en un comunicado en sus redes sociales.

El mensaje fue tajante en su pedido: “La Trinchera Norte exige la renuncia inmediata de Álvaro Barco al cargo de gerente deportivo. Así como el pueblo crema respaldó su llegada, hoy es la misma hinchada la que demanda su salida por ser el principal responsable del fracaso deportivo en esta primera parte del año”.

La barra también se dirigió directamente a los futbolistas, exigiendo un cambio radical en su actitud. “Se acabaron las contemplaciones. No toleraremos falta actitud ni comportamientos que atenten contra la ética deportiva. La institución está por encima de cualquier ‘camita’ o conflicto interno. Quien no esté dispuesto a sudar la camiseta, que dé un paso al costado ahora mismo”, advirtieron.

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