Enfen llama a la calma: no hay evidencia de un “Niño muy fuerte” en el Pacífico

Las proyecciones actuales indican que el fenómeno persistiría hasta inicios de 2027, con una intensidad moderada prevista para el otoño siguiente - Créditos: Andina.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) señaló, a través de un comunicación de difusión en sus redes sociales, que resulta prematuro afirmar la ocurrencia de un evento de magnitud “muy fuerte”. Por ese motivo, recomendó a los usuarios a atender únicamente informes oficiales y evitar especulaciones que puedan generar alarma.

Esta postura se enmarca en respuesta a publicaciones recientes que advierten sobre la llegada de un episodio “muy fuerte” o “super Niño” con impacto global.

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Desde febrero, el mar frente al norte peruano registra un incremento sostenido de la temperatura en la región conocida como Niño 1+2. Este comportamiento está vinculado a un evento costero identificado y monitoreado por Enfen. Según las proyecciones más recientes, el fenómeno podría mantenerse hasta inicios de 2027, aunque se estima que la intensidad alcanzaría un nivel moderado durante el otoño del próximo año. Por esa razón, la comisión mantiene la condición de alerta del Niño Costero.

La entidad advierte que cualquier información relevante será difundida por canales oficiales para mantener informada a la población y autoridades - Créditos: @enfenperu.

En cuanto al Pacífico ecuatorial central, zona que incide tanto a nivel mundial como en los Andes centrales y australes, las condiciones actuales son neutrales, aunque se observa una tendencia hacia el calentamiento.

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De acuerdo a los estudios evaluados, a mediados de 2026 podría desarrollarse un episodio de baja intensidad en esa área, el cual se prolongaría, al menos, hasta enero del siguiente año. Enfen fundamenta sus perspectivas en la revisión de modelos numéricos nacionales y extranjeros, así como en el examen de parámetros atmosféricos y oceánicos detectados en el Pacífico tropical.

La comisión subraya que ningún pronóstico técnico respalda la inminencia de un episodio extremo en el corto plazo. “Hasta el momento, no existe evidencia que permita afirmar un Niño de magnitud muy fuerte”, señaló el grupo especializado. Las actuales proyecciones responden al análisis comparativo de información de distintas fuentes y a la aplicación de herramientas internacionales de predicción.

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Enfen explicó que el fenómeno costero actualmente en desarrollo responde a condiciones específicas del litoral peruano. Por el contrario, el comportamiento del Pacífico ecuatorial central tiene implicancias más amplias, incluyendo efectos climáticos en varias regiones del país y otros continentes.

Enfen señala que, desde febrero, el litoral norte peruano registra un aumento continuo de temperatura en la región Niño 1+2, asociado a un evento costero bajo vigilancia - Créditos: Andina.

La organización advierte que cualquier variación significativa será comunicada oportunamente a través de canales oficiales, con el fin de mantener informada a la ciudadanía y a las autoridades responsables de la gestión de riesgos.

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El grupo técnico enfatizó la importancia de evitar la difusión de datos no comprobados, ya que podría inducir a interpretaciones erróneas o a la toma de decisiones inadecuadas. “Brindamos información basada en evidencia científica y actualizamos los reportes conforme evoluciona la situación”, indicó la comisión, recordando la necesidad de un monitoreo constante y riguroso para anticipar posibles escenarios.

Actualmente, la vigilancia de las condiciones oceánicas y atmosféricas es permanente y se realiza en colaboración con instituciones nacionales y extranjeras. Enfen reiteró su compromiso de mantener la transparencia y la rigurosidad en la comunicación de resultados, así como de alertar de manera oportuna sobre cualquier cambio relevante.

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La entidad concluyó su mensaje exhortando a medios y ciudadanos a consultar fuentes oficiales y a no dejarse llevar por versiones sin respaldo técnico, para asegurar una adecuada preparación frente a eventos climáticos.