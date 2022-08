Surco: coronel del Ejército del Perú abatió a ladrón en intento de robo

Inseguridad. Un coronel del Ejército del Perú abatió a un ladrón cuando éste y su secuaz andaban en busca de su siguiente víctima por la calle Santos Chocano en Chacarilla en el distrito de Surco.

Las cámaras de vigilancia captaron los momentos en los que un hombre estaba en la puerta de su domicilio utilizando su teléfono celular cuando de pronto dos sujetos a bordo de una motocicleta lineal aparecieron en la escena e intentaron arrebatarle las pertenencias a la potencial víctima a quien además golpearon en la cabeza con los mangos de las armas de fuego que portaban estos criminales .

No obstante, estos malvivientes no se percataron que en el interior de un vehículo estacionado a metros de donde se estaba gestando el ataque, se encontraba un coronel de las fuerzas armadas quien no dudó en usar su arma de reglamento y disparar contra estos delincuentes.

La Unidad de Emergencia de la Policía Nacional logró identificar a uno de los facinerosos como Óscar Giovanni Jeri Guillén (24) quien además fue impactado por 3 balas que le cayeron a la altura del tórax ; personal de serenazgo procedió a trasladar hasta el hospital Casimiro Ulloa al implicado; sin embargo, en el centro médico solo pudieron confirmar el fallecimiento del joven delincuente.

Según información policial a Infobae, Jeri Guillén contaba con antecedentes por hurto el 7 y 9 de mayo del año 2020.

En tanto, el otro sujeto también resultó herido por los impactos de las balas que le cayeron en la pierna derecha y huyó de la escena realizando disparos al aire haciendo que uno de los proyectiles cayera a la altura del hombro al coronel Trebejo; minutos después el hampón fue captado por las cámaras de vigilancia de una de las viviendas aledañas y se pudo observar cómo este sujeto -malherido- arroja la pistola con la que había agredido al miembro del ejército peruano.

El coronel de las fuerzas armadas fue atendido por el personal de la Unidad de Emergencia de la policía, y a su vez, procedió a realizar la búsqueda del segundo integrante de aquel hecho criminal y se espera que en las próximas horas sea puesto a disposición de las autoridades.

Vecinos de la zona también denunciaron que no es la primera vez que se registran hechos de esta índole y que, en las últimas semanas los casos de robo han ido aumentando por lo que exhortaron a las fuerzas del orden a que puedan aumentar el patrullaje y que se puedan evitar estos adversos contextos.

