América Hoy: el antes y después de las conductoras Janet Barboza, Brunella Horna y Ethel Pozo

Brunella Horna, Ethel Pozo y Janet Barboza conducen América Hoy. (Foto: Instagram)

Ethel Pozo, Renzo Schuller, Natalia Salas y Edson Dávila “Giselo” llegaron a la pantalla el 2019 con el programa El show después del show, cuyo nombre se cambió a América Hoy en el 2020. Tras culminarse la temporada, el espacio regresó en el 2021, esta vez con la participación de la hija de Gisela Valcárcel, Janet Barboza y Melissa Paredes, siendo retirada esta última a causa de un ampay con su bailarín Anthony Aranda, cuando aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

El programa cerró su etapa con solo dos conductoras y la co-conducción de Christian Domínguez y Edson Dávila. Sin embargo, regresó este 2022 con su nueva edición. Mucho se especulaba de la nueva animadora, quien llegaría para ocupar el lugar de Melissa Paredes.

PUEDES LEER: Ethel Pozo reveló que fue enamorada de un exintegrante de Menudo: “Sí, estuve con uno de ellos”

Tras la gran expectativa, Brunella Horna entró al escenario entre bombos y platillos. Una joven rubia formaría parte de este nuevo grupo que busca entretener en las mañanas. Conforme pasaron los días, la exintegrante de Esto es Guerra logró compenetrarse con sus compañeras. Hoy hacen gala de su talento y belleza, aquella que ha ido evolucionando con el tiempo. Aquí un repaso de sus carreras y de cómo lucían antes.

ETHEL POZO

La conductora de América Hoy es muy diferente a cómo lucía fuera de televisión. Hoy en día cuida mucho su alimentación y se preocupa más por hacer ejercicios. En fotos pasadas, cuando era captada solo como la hija de Gisela Valcárcel, se le veía subida de peso y ligeramente descuidada. Recordemos que presentadora de 41 años creció sabiendo lo que es la fama gracias a su madre, quien era una de las vedettes más requeridas en su tiempo, además de ser una de las conductoras de TV con más éxito en la pantalla chica.

Ethel Pozo incursionó en la conducción en el 2017, en el reality Mi mamá cocina mejor que la tuya, junto a Yaco Eskenazi. En el 2019 conforma, a la par, un nuevo programa matinal, llamado El show después del show, el cual cambió de nombre en el 2020 y se llamó América Hoy, programa que produce su madre Gisela Valcárcel. En 2022, vuelve con Mi mamá cocina mejor que la tuya, en una nueva versión llamada En esta cocina mando yo.

Estuvo casada con Fernando Garabán y con él tiene dos hijas, Doménica y Luana. Tras divorciarse, tuvo una relación entre 2014 y 2018 con el actor Franco Cabrera. Actualmente, es pareja de Julián Alexander, hermano de la productora televisiva Michelle Alexander, con quien está próxima a casarse.

Ethel Pozo y su radical cambio de look. (Foto: Composición Infobae)

BRUNELLA HORNA

Brunella Horna empezó su carrera de modelo con tan solo 14 años. Mientras estudiaba, brillaba en las pasarelas. La joven chiclayana inició su etapa en la televisión siendo parte de dos realities. El primero fue Bienvenida la Tarde, programa que conducía Laura Huarcayo y Arturo Benavides, en el papel del Niño Arturito.

En este reality se expuso mucho su vida privada, donde el público vivió las idas y venidas con su entonces pareja Renzo Costa, hasta que finalmente terminaron. Incluso, sus declaraciones donde le pide que se olvide de ella se vuelve viral, convirtiéndose en una canción.

Después fue invitada a muchos programa, siendo su siguiente reality Esto es Guerra. Sin embargo, al no ser una de las competidoras más sobresalientes, no duró mucho en el espacio de América TV.

A la par era una próspera empresaria, teniendo varias tiendas en su haber. Tras ser panelista en varios programas, entre ellos En Boca de Todos, fue convocada para ser parte de América Hoy, en el 2022, donde se desempeña actualmente.

Respecto a sus cambios físicos, la rubia asegura que no se ha hecho nada en el rostro, sin embargo, ha aceptado que se ha hecho algunas operaciones en el cuerpo.

Brunella Horna lucía así cuando recién ingresó a la TV. (Foto: Composición Infobae)

JANET BARBOZA

Janet Barboza es una de las conductoras que tiene más trayectoria entre Ethel Pozo y Brunella Horna. Es conductora, locutora y ha incursionado en la actuación. La figura de TV inició su carrera en la televisión a finales de 1990 en un programa humorístico de Tulio Loza. Luego fue conductora del programa Muévete con Jeanet, el cual marcó historia por visibilizar las nueva tendencia de artistas y cantantes nacionales, mayormente de música bailable, lo que permitió transmitirse en prime-time.Se difundió durante 11 años.

Fue parte de numerosos programas mientras se desarrollaba como empresaria, estaba a cargo de producciones musicales además de su propio spa. En el 2020 regresa a la conducción con América Hoy, espacio que se fue consolidando poco a poco en el horario. En el programa, Janet es uno de las conductoras más incisivas, encargadas de hacer las incómodas preguntas.

Actualmente tiene una relación con Miguel Bayona, diez años menor que ella. Recientemente confesó que su relación pasa por una crisis, pues es difícil tener un romance a distancia. Él vive en Estados Unidos.

Según podemos ver, físicamente, el cambio es bastante notorio. No solo por que los años pasan, sino porque la conductora se ha sometido a algunas cirugías para mejorar su aspecto. Ante ello, la conductora de TV no ha dudado en hablar abiertamente sobre el tema.

“Me he hecho la rinoplastia, me he quitado implantes y me los he levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (pompis) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo mucho. Me han sacado grasa de las caderas”, indicó en Válgame, recalcando también que no usa botox o algún tipo de relleno en el rostro.

“He usado botox hasta hace tres años y dejé de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa. Me he puesto también vitamina C y ácido hialurónico cuando uno tiene líneas, células madre”, acotó.

Janet Barboza cuando era la reina de Las Movidas. (Foto: Composición Infobae

SEGUIR LEYENDO: