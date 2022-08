Tommy Portugal: ¿Quién es su expareja y madre de su hija de 20 años?

Tommy Portugal mantuvo una relación amorosa con una bailarina infantil en los 2000. (Foto: Composición Infobae)

El cantante peruano Tommy Portugal se encuentra en el ojo de la tormenta por las recientes declaraciones de María Fernanda Véliz, a quien no reconoce legalmente como su hija hasta la fecha. La joven de 20 años rompió en llanto en el programa de Magaly Medina al confesar que jamás recibió el amor ni el apoyo del cumbiambero.

Según dijo entre lágrimas, Tommy Portugal nunca se ha interesado en entablar un vínculo padre-hija con ella. Aunque ambos viven bastante cerca, pues son vecinos del mismo condominio, el ex Grupo 5 prefirió centrarse en su carrera musical y en su pasada relación amorosa con Estrella Torres.

“Yo le dije a él que, quizás, no me ve como su hija porque para con gente de mi edad. Por eso le dije que empecemos una relación de amigos para no perder el contacto, pero tampoco funcionó (...) Su expareja (Estrella) dice que él es quien la apoyó. Me dolía eso, que la apoyara a ella y a mí no. ¿Por qué a mí no?”, expresó en llanto.

Hija de Tommy Portugal llora y lo acusa de no apoyarla en su carrera. (Video: ATV)

Su madre es una bailarina infantil

La madre de María Fernanda Véliz y expareja de Tommy Portugal es Mariela Veliz Gutiérrez, una animadora infantil. La mujer mantuvo un corto romance con el cumbiambero, de quien salió embarazada en los años 2000. No sabe las razones por las que nunca le contó al cantante nacional que estaba esperando una hija suya.

Varios años después, se contactó con Portugal mediante redes sociales para contarle que era padre de una adolescente de 12 años. Para ese entonces, Tommy tenía una relación sentimental con Estrella Torres y quedó en shock por la inesperada noticia. Pese a ello, creyó en la palabra de su expareja, pues María Fernanda es idéntica a él físicamente.

Mariela Veliz es la expareja de Tommy Portugal. (Foto: Captura de ATV)

Mafer Véliz, también cantante, contó que Tommy recién la presentó como su hija en televisión nacional en junio de 2017, un par de años después de saber de su existencia. “No lo dijo porque tenía una relación y no sabía cómo manejar el tema con su pareja (Estrella Torres). Yo le hice caso, mi mamá también por un tema de apoyarlo”.

El espacio Magaly TV La Firme informó que Tommy Portugal se hizo cargo a nivel económico de María Fernanda desde los 16 hasta los 18 años, aunque él ya sabía que era su hija desde que tenía 12 años.

Tommy Portugal se pronuncia

El cumbiambero se pronunció en redes sociales para lamentar la aparición de su hija en el programa de Magaly Medina. En el extenso mensaje, explicó lo difícil que fue para él recuperar el tiempo perdido con María Fernanda, ya que la timidez de ambos no les permitió avanzar. Además, dejó en claro que la apoyará siempre como su padre, especialmente en su carrera musical.

“Mafer, lo único que te puedo aconsejar es que no desesperes, que mantengas esa perseverancia que te caracteriza porque todo el esfuerzo y pasión que le pones a lo que haces, dará fruto y llegará tu momento. Tienes un gran talento y no necesitas dar que hablar para ser relevante”, expresó.

“Sé que no soy el mejor papá, que probablemente las cosas serían diferentes y más fáciles si es que hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos desde que estabas en la barriga, verte crecer y compartir momentos juntos todos estos años, pero lamentablemente no fue así y me apena mucho que esto haya afectado nuestra relación. No te preocupes que no estoy enojado contigo, solo quiero que sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, añadió en sus plataformas.

