Intercambio comercial del Perú con países con TLC superó los US$ 54,000 millones en el primer semestre

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) destacó que el intercambio comercial del Perú con los países con quienes mantiene un tratado comercial alcanzó entre enero y junio del 2022, los US$ 54,053 millones, un valor 21,2 % mayor respecto al mismo periodo del año anterior. Cabe destacar que esto representa el 91,6% del comercio total de bienes.

Por su parte, el comercio con los países con quienes no existe aún un tratado comercial vigente (8,4% del total) disminuyó 1,1% en este periodo, debido a la fuerte caída del comercio con los países en conflicto (Rusia y Ucrania ).

Como se recuerda, el Perú tiene vigentes 22 acuerdos comerciales a la fecha. Estos son con: Estados Unidos, Cuba, Mercosur, el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina, Chile, Canadá, Singapur, China, Tailandia, México, Japón, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), Corea del Sur, la Unión Europea, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Honduras, Australia, Reino Unido y el CPTPP (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

En ese sentido, el titular del Mincetur, Roberto Sánchez, señaló que la política de integración al mundo del Perú viene logrando un impacto positivo para la economía nacional y de las regiones del país, principalmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales son importantes generadores de puestos de trabajo.

Principales socios comerciales

Según el “Reporte Mensual de Comercio - junio 2022″ de Mincetur, China continúa siendo el primer socio comercial de nuestro país con un crecimiento del +6,9%, en los primeros seis meses del año. Le sigue Estados Unidos, que entre enero y junio logró un incremento dinámico al crecer +53,1%.

De otro lado, en ese periodo, el comercio Perú-Asia creció +7% gracias al mayor intercambio con India (+16%), Corea del Sur (+13%) y Japón (+8%). Con la India, el Perú viene actualmente negociando la firma de un acuerdo comercial.

Con respecto a Europa, el comercio aumentó 18%, principalmente por el aumento del intercambio con el Reino Unido (+353%), país que ha elevado notablemente sus compras de gas natural del Perú.

De esta manera, el comercio Perú y la Unión Europea, ahora es el tercer socio más importante, creció moderadamente en el primer semestre (+5,9% interanual), a diferencia del comercio con el Reino Unido, que creció 353% por las mayores ventas de gas natural.

Exportaciones en el Perú.

Mientras que el comercio Perú-India, cuarto socio más importante del Perú en Asia, creció 15,5% gracias al aumento de la exportación (+22,4%).

El Perú elevó su intercambio comercial con los bloques comerciales de la región: Mercosur (+40,9%), Comunidad Andina (+38,2%) y Alianza del Pacífico (+31,3%), destacando el mayor comercio con Brasil (+45,8%).

Exportaciones en el primer semestre

Las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 32,211 millones en el primer semestre del año, monto superior en +18,4% respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, US$ 5,000 millones adicionales, informó el Mincetur.

El crecimiento de las exportaciones obedece, principalmente, a los mayores precios de los bienes energéticos (gas natural en Europa +320%), minerales (estaño +43%, zinc +35%) y productos agrícolas (café +54%). El cobre, el principal producto de exportación del Perú, tuvo un precio 7% mayor.

En el primer semestre de 2022, el crecimiento del comercio exterior del país estuvo orientado, principalmente, hacia los países del continente americano (+38,5%), principalmente EEUU (+53,1%) y Brasil (+45,8%).

Las exportaciones tradicionales, en el primer semestre del año alcanzaron los US$ 23 747 millones (+17,4%). Por su parte los envíos no tradicionales al mundo lograron los US$ 8 464 millones (+21,2%).

La guerra entre Rusia y Ucrania ha afectado el normal abastecimiento de fertilizantes. Las compras de estos productos desde Rusia cayeron 22% entre enero y junio 2022.

