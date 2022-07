Exportaciones peruanas alcanzarían los US$ 66,500 millones a fin de año

El importante desempeño de las agroexportaciones que alcanzarían una nueva marca en el 2022, superando los US$ 9,600 millones, gracias a los mayores precios del café, así como al continuo incremento de la producción frutícola.

Las exportaciones peruanas podrían alcanzar los US$ 66,500 millones a diciembre del 2022, logrando un nuevo récord a fin de año, proyectó el titular de la cartera de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez Palomino.

En esa línea, el ministro comentó que esta proyección es posible gracias al crecimiento acumulado de los envíos de productos peruanos al mundo en los cinco primeros meses del año (+17,7% respecto a igual periodo de 2021), así como la puesta en marcha del proyecto cuprífero Quellaveco, en el segundo semestre del año.



“El Mincetur a lo largo de los años viene desarrollando una política comercial basada en la apertura de mercados y la mejora de la competitividad de las exportaciones de bienes y servicios. Esto se suma al compromiso del presidente Pedro Castillo con el sector comercio exterior, un importante generador de puestos de trabajo y desarrollo económico”, comentó Sánchez Palomino.

Aún con la difícil coyuntura mundial, el titular del Mincetur dijo que en el 2022 se logrará un importante crecimiento exportador. “El precio del cobre, primer producto que el Perú exporta, se ha reducido en los últimos dos meses (mayo-junio), debido a las menores expectativas de crecimiento mundial. Sin embargo, tenemos una serie de productos que lograrán un importante desempeño”, afirmó el ministro.

Cabe precisar que en los últimos años el Perú se ha posicionado como un líder en la exportación de productos agroindustriales como uvas de mesa, paltas, espárragos; productos pesqueros; productos textiles de alta calidad a base de algodón y fibras de alpaca; productos manufacturados, entre otros.

El sector textil es un importante mercado exportador del país.

“Desde el inicio de la presente gestión de gobierno se viene trabajando en una serie de acciones para impulsar al sector exportador y facilitar el comercio, una serie de medidas de apoyo a toda la cadena exportadora, con un brazo promotor a través de Promperú. Además, es importante consolidar las exportaciones regionales, porque es importante que los beneficiados también sean los pequeños agricultores y la agricultura familiar”, comentó Sánchez Palomino.

BUSCAN FOMENTAR INVERSIÓN PARA ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Por otro lado, el Mincetur informó que se ha publicado la “Guía del Inversionista de las Zonas Económicas Especiales del Perú– ZEE PERÚ”, un importante documento que contiene información relevante para aquellos inversionistas que deseen realizar actividades en las Zonas Económicas Especiales del Perú.

“En esta guía se puede encontrar el marco legal aplicable en las ZEE, su operatividad, los beneficios tributarios, aduaneros y logísticos y el proceso para ser parte del régimen. De esta manera, se transmiten las fortalezas de estos lugares como destino atractivo para la inversión privada”, indicó la institución.

En ese sentido, la viceministra de Comercio Exterior, Ana Cecilia Gervasi, señaló que Mincetur continúa desplegando esfuerzos para fortalecer y promocionar el régimen de ZEE, a fin de aprovechar las oportunidades derivadas de las tendencias globales. “Desarrollamos este documento con miras a facilitar la comprensión del proceso para incorporarse al sistema de Zonas Económicas Especiales y que más empresas apuesten por desarrollar sus proyectos en estos lugares”, comentó.

A la fecha, el Perú cuenta con ocho zonas económicas especiales creadas por Ley, de las cuales cuatro se encuentran en funcionamiento: La Zona Especial de Desarrollo Ilo (ZED Ilo), la Zona Especial de Desarrollo Matarani (ZED Matarani), la Zona Especial de Desarrollo Paita (ZED Paita) y la Zona Franca de Tacna (Zofratacna).

En ellas, se realizan actividades productivas y de servicios con énfasis en los negocios de comercio exterior, contando para el año 2021 con 165 empresas instaladas en sus recintos, que generaron US$ 84 millones en exportaciones, US$ 222 millones en importaciones al resto del territorio nacional y US$ 64 millones en reexpediciones.

“Al contar con una normativa especial en materia tributaria y aduanera, las ZEE constituyen importantes herramientas para atraer la inversión privada, diversificar las exportaciones y promover la generación de empleo. Asimismo, poseen condiciones logísticas y operativas diferenciadas que facilitan el ingreso y salida de materias primas, productos intermedios y productos terminados”, dijo Gervasi.

