Gisela Valcárcel: Polémicas, escándalos y enfrentamientos que tuvo con los participantes de sus realities

Los participantes que tuvieron diferencias con Gisela Valcárcel. Instagram.

La reina de la de televisión no siempre se llevó bien con los participantes de sus realities, algunos de ellos tuvieron una mala experiencia al pasar por su set de televisión. No solo por desacuerdos, sino por accidentes o por comentarios que la misma Gisela Valcárcel le hizo y ellos tomaron la decisión de retirarse del show. Entre los famosos que tuvieron polémicas con la famosa Señito fueron: Diego Dibós, Melissa Loza, Zumba, Pamela Franco, Karla Tarazona, Monique Pardo, Susan Ochoa, Allison Pastor, entre otros.

Diego Dibós

Cuando el cantante peruano fue jurado del programa ‘Operación Triunfo’ de Gisela Valcárcel en 2012, tuvo una acalorada discusión con la conductora porque la producción no contrató cantantes profesionales para el programa.

“No debió haber sido consentido por ti Diego porque en ti he estado confiando”, le dijo Valcárcel; a lo que Diego Dibós no se quedó callado y le dijo que fue su propia producción que no quiso y no se hicieron caso. “Gise, presenté un presupuesto para contratar cantantes y me lo negaron. ¿Qué puedo hacer con eso?”.

Confrontada frente a cámaras y en vivo, Gisela le dijo: “Diego tú sabes dónde queda mi oficina, tu sabes dónde queda mi oficina. Acá estas hablando conmigo (...) Sabes que ha llegado gente de Puerto Rico, sabes que ha llegado gente de Colombia, ¿crees que no había presupuesto para algo si aún seguimos apostando por el talento peruano?”.

Diego Dibós no se volvió a callar y acotó: “Eso es lo que me dijeron Gisela”, a lo que la “señito” finalizó diciendo: “Diego, sabes donde queda mi oficina”. Luego limaron asperezas y el jurado se mantuvo en el programa.

Diego Dibós discute con Gisela Valcárcel en programa Operación Triunfo. Video: Youtube -Tvoperuvideos.

Melissa Loza

En el 2015, Valcárcel se mostró indignada cuando Melissa Loza renunció a Los Reyes del Show, reality en el que participaba mientras también estaba compitiendo en Esto es Guerra.

“Lo que ella dice es que no puede bailar en Reyes del Show pero yo le decía, si no puedes bailar, cómo puedes hacer todas las exigencias físicas que tienes en EEG. Si ella sabía que no participaría porque no puede hacerlo, y no es que no pudiera bailar, pero tuviera que elegir entre dos”, dijo la madre de Ethel Pozo.

Finalmente se pudieron de acuerdo y le pidieron a la renunciante pagar la penalidad por incumplimiento de contrato, dinero que fue donado.

Zumba

En el 2015, en el programa Los Reyes del Show, la presentadora de televisión le pidió a Zumba que se retire del set, ya que el exchico reality provocó la caída del uno de los jurados, Carlos Cacho.

“Zumba yo no sé cómo eres en la calle, imagino que eres mejor... ‘Zumba’, creo que estás viviendo en un país violento imitando la violencia, los artistas prodigan amor a pesar de todo, si querías pegarle, que eso fue lo que hiciste... ‘Zumba’, no sabes cómo lo lamento, tienes tanto talento, pero el talento no es suficiente para hacer carrera”, sentenció la Valcárcel y luego Zumba fue retirado de la competencia.

Zumba se tira encima de Carlos Cacho en Los Reyes del Show. Video: Youtube América Televisión Novelas

Karla Tarazona

En el 2016, mientras Christian Domínguez participaba en Los Reyes del Show con Isabel Acevedo, Karla Tarazona comentó en una entrevista para un magazine que podría haber sido vetada del canal 4 por decisión de Gisela Valcárcel.

“No tengo prueba de eso ni nada, yo estuve hace dos días en el canal, en una entrevista”, indicó la actual pareja del Rey de los Huevos a Santi Lesmes y Sofía Franco.

Antes del estreno del último Reinas del Show, la locutora Tarazona aseguró que jamás volvería a un reality de Gisela, ya que allí fue cuando el ‘Wachiman’ le fue infiel y la Señito apañó toda la situación.

“No existe la posibilidad, yo lo descarté hace mucho tiempo y lo he dicho muchas veces. No hay forma que yo vaya y me ponga a bailar en ese reality después de tantas cosas”, dijo Karla.

Pamela Franco

Con respecto a Pamela Franco, Gisela se fue de boca al tildar de ‘Gusana’ en una presentación que tuvo junto a las integrantes de ‘Alma Bella’ en ‘El Dúo Perfeto’, en diciembre del 2019.

A la Señito se le habría pasado la mano con la ahora pareja de Christian Domínguez, en referencia a la canción ‘el baile del gusano’, que acostumbra bailar el cumbiambero. Pero la rubia, lejos de entrevistarla para preguntarle por su situación sentimental prefirió ignorarla.

“¿Ella es quién?”, dijo Valcárcel en clara referencia a la cantante, quien lucía una cara de incomodidad que las cámaras de televisión no pudieron ocultar.

Pamela Franco es tildada como 'Gusana' por Gisela Valcárcel en El Dúo Perfecto. Video: Youtube Break Vrial

Andrea San Martín

En el 2017, Andrea San Martín se sintió humillada y decepcionada de la presentadora del ‘El Gran Show’, cuando agradeció al canal en el trabajaba en ese momento llamado, Next Tv del Grupo ATV, por permitirle participar en el reality de baile.

Al parecer, a Gisela le incomodo que la pareja de Sebastián Lizarzaburu hiciera su mención y ninguneó su casa televisora. “Bueno si no te lo permitían iban a ser unos tontos. Tengo que decirlo, yo soy bien clara, es que es un canal que nadie lo ve. Pero es verdad, recién empezaran a verlo”, dijo Valcárcel.

Días después, San Martín se quebró en un programa de televisión y aseguró haberse sentido menospreciada por la rubia. “Me sentí humillada. Me siento igual fuerte pero eso me afecta me hace sentir mal. (…) Cuando Gisela dijo eso, me quedé en shock. Luego de eso, bailar ha sido lo más difícil que he hecho”, dijo entre lágrimas.

Andrea San Martín es humillada por Gisela Valcárcel en el Gran Show. Video: Youtube- América Next.

Monique Pardo

El año pasado, Monique Pardo sufrió una fuerte caída durante la presentación de Diego Val en El Artista del Año. La interprete de ‘Caramelo’ estaba parada en una plataforma, cuando esta fue movida por los bailarines, perdió el equilibrió y cayó.

Según GV Producciones cubrió los gastos de su atención inmediatamente sin embargo, a los días, la artista se desmayó y lo médicos le indicaron que tendría secuelas por meses. Ella intentó comunicarse con los encargados de la producción y hasta con Gisela Valcárcel pero no tuvo éxito.

La productora se molestó con Monique y le pidieron que se retracte de sus acusaciones sobre la falta de protocolos se seguridad en el programa ya que tienen pruebas que cumplieron y que además le hicieron un seguimiento a su salud, por lo que los daños que sufrió luego no fueron producto de la caída en el programa.

Monique Pardo se cae en el Artista del Año. Video: América TV/ Canal de youtube.

Susan Ochoa

En el 2019, Susan Ochoa renunció a El Artista del Año, luego de una presentación en la que recibió críticas del jurado por su presentación como Shakira. La cantante había sido sentenciada el fin de semana anterior y su club de fans realizó un plantón para expresarle su apoyo.

Gisela Valcárcel en lugar de dar palabras de apoyo tomó un momento de su programa para brindar las siguientes declaraciones en presencia de Susan. “No importa quién salga primero, no importa si Susan Ochoa fue la que se ganó las dos Gaviotas de Plata”, dijo, además de nombrar a otros artistas, como Daniela Darcourt y Josimar, y asegurar que son iguales de talentosos y merecedores de respeto que ella.

La cantante chiclayana no lo tomó a bien y se fue triste del set. Luego colgó en sus redes un video donde expresó que se había sentido maltratada por la conductora y que menospreciaba sus logros. Tomó la decisión de renunciar al programa, incluso en una entrevista para Día D, contó que a los días le llegó una carta notarial exigiédole 30 mi soles por incumplimiento de contrato.

Susan Ochoa renuncia a El Artista del Año. Video: América TV / Youtube

Allison Pastor

En agosto de 2021, Allison Pastor era una de las favoritas para ganar ‘Reinas del show’. Los miembros del jurado la calificaban con los mejores puntajes y el público aplaudía con fervor cada una de sus presentaciones; sin embargo, la esposa de Erick Elera no estaba contenta con el apoyo de la producción del programa.

En la novela gala, la exchica reality no recibió los mejores comentarios y el jurado llamó a los coreógrafos para preguntar si había pasado algo, pues Allison siempre destacó por ser una competidora disciplinada. Fue en ese momento que Pastor afirmó que no estaba contenta con la música, ni con la edición de la misma. “Nunca me hacen caso”, señaló incómoda.

Para ese entonces, se especulaba un presunto favoritismo a favor de Korina Rivadeneira, quien terminó ganando el concurso. Debido a ello, Gisela se mostró indignada con las palabras de la competidora y le preguntó con cierta ironía “¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste? Hemos puesto lo mejor para ti, qué pena”.

Allison Pastor no aguantó más y renunció en vivo. “Yo asumo toda la responsabilidad y, realmente, doy un paso al costado. Que gane la que tenga que ganar, yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, fue lo último que dijo antes de desaparecer del set.

Tras el altercado, la ‘Señito’ recibió un mar de críticas, puesto que los usuarios consideraron que se comportó de manera déspota con Allison. En la siguiente gala, Valcárcel le pidió disculpas públicas a la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ luego de su abrupta salida del reality de baile. Pero Alison no retornó a Reinas del show. Y hace poco ratificó su posición de no regresar a trabajar junto a la reina de la televisión.

Allison Pastor renuncia en vivo a Reinas del Show. Video: América TV /Youtube

SEGUIR LEYENDO: