Allison Pastor se rehúsa a trabajar con Gisela Valcárcel de nuevo: “Ni por un millón de soles”

Allison Pastor descartó participar en 'La Gran Estrella', nuevo programa de Gisela Valcárcel. (Instagram)

Luego de renunciar abruptamente a ‘Reinas del Show’ en agosto de 2021, Allison Pastor ha decidido no pisar nunca más el programa de Gisela Valcárcel. La bailarina y actual esposa de Erick Elera no quiere trabajar nuevamente con la rubia conductora debido al polémico enfrentamiento que protagonizaron un año atrás.

Esto quedó en claro durante su participación en el programa ‘D’ Mañana’, en donde se refirió al reciente ingreso de Susan Ochoa a ‘La Gran Estrella’. Recordemos que la destacada cantante tuvo en el pasado un impasse con Valcárcel, por lo que nadie esperaba verla como entrenadora del nuevo espacio televisivo.

“Cada quien maneja su vida y carrera como quiere. Susan es una persona muy talentosa y creo que para ella (el programa) es una vitrina para seguir mostrando su talento”, comentó bastante tranquila al programa de Panamericana.

En su caso, Allison Pastor aseguró que no regresaría bajo ningún motivo. “(Si me llaman) le diría gracias por la oportunidad, pero no. Siempre he dicho y mi esposo lo sabe, como las personas que me conocen, así me paguen un millón de soles, el trato, la calidad humana que se les da a las personas vale más que dinero”, dijo.

Allison Pastor fue presentada como una de las participantes de Reinas del Show. Sin embargo, renunció en la novena gala. (GV Producciones)

¿Por qué se pelearon?

En agosto de 2021, Allison Pastor era una de las favoritas para ganar ‘Reinas del show’. Los miembros del jurado la calificaban con los mejores puntajes y el público aplaudía con fervor cada una de sus presentaciones; sin embargo, la esposa de Erick Elera no estaba contenta con el apoyo de la producción del programa.

En la novela gala, la exchica reality no recibió los mejores comentarios y el jurado llamó a los coreógrafos para preguntar si había pasado algo, pues Allison siempre destacó por ser una competidora disciplinada. Fue en ese momento que Pastor afirmó que no estaba contenta con la música, ni con la edición de la misma. “Nunca me hacen caso”, señaló incómoda.

Allison Pastor estuvo en 'Reinas del Show' hasta la novena. (GV Producciones)

Para ese entonces, se especulaba un presunto favoritismo a favor de Korina Rivadeneira, quien terminó ganando el concurso. Debido a ello, Gisela Valcárcel se mostró indignada con las palabras de la competidora y le preguntó con cierta ironía “¿Por qué has seguido participando?, ¿por qué no te retiraste? Hemos puesto lo mejor para ti, qué pena”.

Allison Pastor no aguantó más y renunció en plena transmisión en vivo. “Yo asumo toda la responsabilidad y, realmente, doy un paso al costado. Que gane la que tenga que ganar, yo me retiro. Muchas gracias por la oportunidad”, fue lo último que dijo antes de desaparecer del set.

Gisela Valcárcel pidió disculpas

Tras el altercado, la ‘Señito’ recibió un mar de críticas, puesto que los usuarios consideraron que se comportó de manera déspota con Allison Pastor. En la siguiente gala, Valcárcel le pidió disculpas públicas a la excompetidora de Esto es Guerra luego de su abrupta salida del reality de baile.

“No tengo nada contra ti, no puedo pelear con alguien a quien le preparé todo para que sea feliz. Si alguna de mis palabras te hirió, no importa si la dije bien, te pido disculpas. Para eso te llamaba. Si en algún momento esta pista te hizo sentir mal a ti o a tu familia, perdóname, por favor”, exclamó Gisela.

Pronto, la exparticipante dio a conocer que había aceptado sus disculpas. “La conversación ya fue dada y, por mi parte, quedará en interno. Mi respeto hacia la Sra. Valcárcel sigue intacto como desde el primer día en que la conocí”, acotó Pastor en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

