Marisol Crousillat sobre ingreso de Renzo Schuller en Esto es Guerra: “Tener a Combate les funciona” | ENTREVISTA

Marisol Crousillat o la Reina Madre, como la conocen los seguidores de Combate, recuerda con gran alegría el reality que dirigió por muchos años, espacio que se estrenó un 27 de junio del 2011 y fue conducido por los entonces grandes amigos Renzo Schuller y Gian Piero Díaz.

Hoy en día está bajo la dirección de Abrazo de de Gol en Willax, alejada de los realities pero acompañada del que fue su equipo en aquellos años, el popular PiPi y Mr. Peet. A través de una entrevista para Infobae, Marisol nos cuenta sobre su nuevo proyecto, fenecido el espacio de ATV y hasta responde a Renzo Schuller por queja que hizo sobre Combate.

Esta vez has incursionado en un programa deportivo, Abrazo de Gol. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora?

Sí, estrenamos desde hace varias semanas y estoy muy contenta con lo logrado. Yo nunca había hecho un programa de concurso de este tipo, de preguntas y respuestas, menos de deportes. Realmente me parece interesante.

Imagino que tiene un significado especial porque te reencontraste con dos combatientes, Gian Piero Díaz y Mr. Peet...

(Risas) Sí, nosotros no hemos estado juntos desde Combate. A Gian Piero, este formato siempre le gustó. Es más es un formato de él, pero me he adaptado bien. Ya estábamos un poco cansados de los realities, así que me parece bacán aventurarnos en esto, muy lindo.

Dices que ya estabas cansada de los realities, pero no puedes evitar que siempre se te consulte por Combate...

Es que Combate se creó cuando no había ningún reality en la televisión. Muchos creían que iba a ser como Gran Hermano (versión de Gisela Valcárcel), y no fue así. Iniciamos con Combate entregando una propuesta innovadora, en un tiempo donde solo se mostraba el delante de cámara, el detrás no se veía. Nosotros lo empezamos a mostrar y ahora lo vemos en todos, a tal punto de que ya no hay límites.

¿Extrañas ser la Reina Madre?

Jajaja, me encantó el personaje, se creó de pura casualidad, porque de verdad a mi me decían Reina Madre desde antes, los chicos de producción. Desde hace muchos años, hasta que llegó a los oídos de Renzo y Gian Piero, ellos empezaron a bromear y llamarme Reina Madre al aire. Así se empezó crear el personaje, el día que el Jefe no pudo ir, me involucraron y así nació el personaje.

Así como Gian Piero Díaz fue conductor de Esto es Guerra, en el 2017, este año presentaron a Renzo Schuller. ¿Qué sentiste al ver a tus conductores en un espacio que fue tu rival?

Creo que mientras sigan recordando a Combate, me parece muy bien. Si Renzo está ahí ahora, y no otro conductor de la televisión peruana, es porque siguen pensando en Combate, les funciona , quieren seguir recordando las rivalidades que existían entre ambos programas.

La producción de Esto es Guerra los tiene presente...

Creo que cuando se fue Combate, no solo perdió Combate, sino también Esto es Guerra, porque se fue su razón de ser, entonces ya no tenían el programa con el que siempre competían, y no hay nada peor en la tele que no saber con quién competir. A mi me parece bien que Combate siga existiendo para Esto es Guerra, y tengan a los combatientes ahí. Saben que la rivalidad entre ambos programas funciona y tienen que volver a eso. Es algo que se instauró en la gente, le gusta ver la competencia de ambos programas, el público se lo pide.

¿Te sorprende que Combate siga generando tendencias hasta ahora?

Es increíble, el club de fans aún sigue a sus combatientes y hacen tendencia cuando lo ven necesario, para defender a su combatiente o para quejarse de alguna irregularidad que ven.

Esto es Guerra cumple 10 años en el aire, Combate hubiera celebrado 12 años, pero no se concretó. ¿Cuál es tu sentimiento al respecto?

Creo que todo pasa por algo. ATV en su momento apostó por esto, un proyecto bastante grande. Hasta ahora no lo ha vuelto a hacer, yo estuve a cargo en su momento porque me tocó, siempre me pareció que iba a funcionar y así fue. Obviamente, iba a aparecer Esto es Guerra, lo sé, porque todo lo bueno siempre se copia .

Renzo Schuller no tuvo ningún problema en llamar copia a Esto es Guerra delante de Johanna San Miguel...

Es que así es. Desde un principio, Esto es Guerra se fue copiando poco a poco de Combate, después ya fue con raza, primero era disimuladamente, después ya dijo no me importa nada que digan que me copio.

¿Con descaro?

Absolutamente, se copiaban todo, y Cathy Sáenz lo ratificó, ella contó que cuando estaba en la producción de Esto es Guerra, se sentaban para ver qué hacíamos con Combate.

Hasta que finalmente, Esto es Guerra hizo que Combate salga del aire...

Esto es Guerra se volvió un programa totalmente parecido a Combate, el tema es que e llos estaban en un mejor canal, con mucho más promedio de rating, con mucha más recordación, era obvio que si uno de los dos sobrevivía, iba a ser Esto es Guerra.

Renzo Schuller hizo un reclamo en Esto es Guerra, que en Combate pedían fierros, pero se les entregaba alfileres. ¿También te sentiste así?

Realmente eso no lo sentí yo. Renzo se refiere al tiempo en que yo ya no estaba. Recuerda que yo me despedí de la producción y después regresé. A este periodo debe referirse. Yo no me puedo quejar porque el canal me dio todo y más de lo que le pedí. ATV es un canal que no apostaba por cosas grandes, pero como veía que funcionaba, le ponían mucho punche, por ese lado, no me puedo quejar. Fue una etapa muy buena para mi, me dieron todo.

¿Te gustaría una celebración de los 12 años de Combate?

Ya en junio. No lo sé, nosotros tenemos un grupo de chat donde nos hablamos siempre, nos vemos esporádicamente, pero nos vemos. Siempre recordamos. Estamos en contacto permanente, no te puedo negar que volver a recordar es bonito.

Dices que Esto es Guerra se copió tanto de Combate que llegaron a ser iguales, ¿pero a tu parecer, en qué destaca el espacio de ATV ante su rival?

Combate tenía alma, cuando competían los integrantes, los fans muy rápido estaban en contacto con nosotros. Hacían tendencia, eso no se había visto antes con otros programas. Cada participante tenía su club de fans, alimentaban las redes y formaron solos su propia comunidad. Sentía que había eso con los fans, decíamos vamos a hacer tendencia y lo hacían. Mientras Esto es Guerra tenía mucho más puntos de rating, nosotros hacíamos tendencia y ellos, no. El fan de Combate era distinto y sigue siendo distinto hasta hoy. Era otro feeling, había alma y cariño de los combatientes hacia sus fans.

¿No hay regreso para Combate? Rodrigo González también lo pidió y se ofreció como conductor...

Jajaja Sí, me causó mucha gracia, pero por ahora es difícil porque Combate necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con Combate nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así. Sería lindo, sería divertido, pero no lo veo factible, no creo que se pueda hacer.

