Marisol Crousillat, productora de Combate, aclara que ‘Esto es Bacán’ no es su proyecto | ENTREVISTA

Willax TV sorprendió este fin de semana al lanzar la promoción de ‘Esto es Bacán’, donde aparecen Zumba, Elías Montalvo, Duilio Vallebuona y Alejandro Pino, conocido como ‘El Chocolatito’. De inmediato, los seguidores del fenecido programa de Combate y vigente Esto es Guerra reaccionaron en las redes sociales, presumiendo que llegaba a la pantalla un tercer reality.

Asimismo, no tardaron en relacionar a Esto es Bacán con Marisol Crousillat, recordada productora general de Combate. Como se sabe, Willax TV cuenta hoy en día a la profesional, además de Gian Piero Díaz y Mr. Peet, todos ellos formaron parte del exitoso programa de ATV.

Ante ello, Infobae se comunicó con la productora, quien rápidamente aclaró que ‘Esto es Bacán’ no es su proyecto. “Ya lo vi, no te puedo contar de qué se trata porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí lo vi. Es parte de Sorpréndete (programa de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado)”, aclaró Marisol Crousillat.

Tras indicarle que son muchos los seguidores que piensan que sería el regreso de Combate, en su nueva versión, la mujer de televisión señaló: “Sí, pues, la promoción es bien engañosa (risas), creo que tiene que ver con ayuda social”.

Cabe recordar que hace unos meses, Crousillat descartó a Infobae que exista, por ahora, la posibilidad del regreso del reality a través de Willax TV , pues no se cuenta con la infraestructura que se requiere para hacer un programa así.

“Por ahora es difícil, porque Combate necesita un espacio más grande, un presupuesto grande. A nosotros con Combate nos costó mucho levantar los auspicios, no era fácil. Era algo nuevo. Empezando por el estudio, creo que la audiencia de Willax TV aún no es suficientemente abultada como para tener los auspiciadores que se requiere para un programa así. Sería lindo, sería divertido, pero no lo veo factible, no creo que se pueda hacer”, señaló en su momento.

Willax causa revuelo con la promoción de Esto es Bacán . (Foto: Composición)

La promoción de Esto es Bacán

Willax TV lanzó este fin de semana la promoción de ‘Esto es Bacán’, que cuenta con los exintegrantes de Esto es Guerra y Combate. En el video se puede ver pequeñas escenas de ambos realities. “Que empiece la competencia”, se le escucha decir a Elías Montalvo. Mientras que Zumba pregunta: “¿Dónde firmo?”.

La promoción indica que el espacio se estrenará este sábado 13 a las 7 de la noche, justamente a la misma hora en que empieza el programa Sorpréndete. En este material también se puede ver un pequeño logo del programa de Gian Piero Díaz, en la parte inferior izquierda.

SEGUIR LEYENDO