Sorpréndete se estrena este 26 de febrero: todos los detalles del nuevo programa de Gian Piero Díaz

Es así que tras un breve espera de sus seguidores se anunció que el actor volverá a las pantallas este sábado 26 de febrero al lado de Rossana Fernández Maldonado, con quien trabajó en el pasado cuando estuvieron juntos en ATV.

Sorpréndete es el programa que conducirán y saldrá por la señal de Willax Televisión. Asimismo, se sabe que tendrá un corte social mostrando historias de superación, ayuda social, reencuentros y más.

Tras darse a conocer esta información, muchos no tardaron en recordar que Gian Piero Díaz condujo en el pasado un programa similar y que también era emitido los días sábados, nos referimos a Fabrica de Sueños.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENARÁ?

Sorpréndete llegará a las pantallas este sábado 26 de febrero y tendrá el horario de las 7:00 p.m. , por lo que competirá con programas como El Reventonazo de la Chola y Yo Soy.

Gian Piero Díaz se alejó de Esto es Guerra para iniciar una nueva etapa en Willax Televisión. El conductor volverá a las pantallas este sábado 26 de febrero.

¿CÓMO SE DESPIDIÓ DE ESTO ES GUERRA GIAN PIERO DÍAZ?

Entre lágrimas Gian Piero Díaz se despidió de Esto es Guerra y agradeció por todo lo aprendido durante los años que estuvo al frente del reality. Asimismo, recordó que fueron 10 años que no ha parado de trabajar en programas de competencias, por lo que deseaba descansar.

“ No me voy porque no quiera estar aquí, pero hay momentos en la vida donde uno tiene que tomar ciertas decisiones poniendo las cosas en una balanza. Son 10 años, mi hija mayor tiene exactamente los diez años que yo tengo en programas de competencia y siento que me he perdido muchas cosas a pesar de todo el tiempo que yo trato de darles (a sus hijos)”, expresó en la última edición del reality.

“Creo que hoy es tiempo de poner de lado mis intereses profesionales y poner por encima a la familia. Esa es la única y más importante razón por la que yo el 2022 no voy a estar con ustedes. Me voy con el cariño de los combatientes y guerreros”, añadió.

ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONA ESTUVO CON COVID-19

A través de sus historias de Instagram, las cuales ya no se encuentran disponibles, Rossana Fernández Maldonado comunicó que se enfermó de COVID-19, en plena tercera ola de contagios.

“ Pues… tengo COVID-19 ″, escribió la artista. “Felizmente, estoy vacunada y espero que los síntomas sean leves”, expresó la recordada protagonista de las telenovelas La mujer en el espejo (2004) y Un amor indomable (2007).

