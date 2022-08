Paolo Guerrero habría llegado a un restaurante brasilero junto a la bailarina Ana Paula Cosorte, revela Amor y Fuego

Paolo Guerrero habría llegado a un restaurante brasilero junto a la bailarina Ana Paula Cosorte. (Video: Amor y Fuego)

Nuevamente en el ojo de la tormenta. Paolo Guerrero está otra vez vinculado con una mujer, se trata de la joven bailarina Ana Paula Consorte, con quien ya se le había vinculado anteriormente.

Recientemente, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre mostró un adelanto de lo que que será el reporte que presentarán en su programa este lunes 8 de agosto. De acuerdo al clip, se indica que el futbolista habría tenido una cita con la brasilera en un restaurante.

Es el periodista brasilero Bruno Talamo quien brinda más detalles de lo sucedido y afirma que el futbolista y la bailarina han tenido una cita en el mencionado lugar e incluso pone de testigos a los mozos del recinto.

El hombre de prensa le preguntó al mozo si es que Paolo Guerrero había ido recientemente al lugar, tras afirmar que era cierto, comentó que llegó con una mujer, quien señala que sería su pareja, “Con la mujer de él, sí”, afirma.

Paolo Guerrero es relacionado con bailarina brasilera. (Foto: Composición)

Cabe recordar que, esta no es la primera vez que se vincula al pelotero con otra mujer. En el mes de junio, fue relacionado con una influencer dominicana, con quien se tomó una foto en un exclusivo restaurante de Miami.

En su momento, el excapitán de la Blanquirroja salió a desmentir la situación y aclaró que solo tuvo contacto con ella porque es una relacionista pública y logró encontrarle un cupo en un restaurante que deseaba visitar.

Tras ello, Rodrigo González le preguntó por su situación sentimental pero, como era de esperarse, Paolo Guerrero no respondió sobe el tema y aseguró que continuará manejando su vida privada con mucha cautela. “Como sabes, yo de mi vida privada no hablo, así que no te voy a decir absolutamente nada de mi relación Alondra. Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso”, señaló.

¿Quién es Ana Paula Consorte?

La brasileña es una figura conocida en su país, pues no solo tuvo un romance con un conocido futbolista de dicho lugar, sino que también ha formado parte de diferentes programas de televisión gracias a su talento para el baile.

Asimismo, en el año 2012, Ana Paula postuló al concurso de belleza Miss Novo Hamburgo, el cual ganó gracias a su belleza.

Tras confirmarse que Paolo Guerrero y Alondra García Miró ya no son pareja, nació el rumor que el futbolista tendría un nuevo amor: la brasileña Ana Paula.

En el 2013, tras una larga relación con un jugador del club de Botafogo, la bailarina tuvo una hija, pero el futbolista no la firmó, pues era casado. Asimismo, en aquella ocasión acusó a la mujer de quedar embarazada apropósito.

Tras la negativa de reconocer a la menor, la exreina de belleza salió en diferentes medios de comunicación pidiéndole que reconozca a su hija y le pase una pensión de alimentos, esto mientras que el futbolista le exigía que se realice una prueba de ADN.

