‘Que difícil es amar’ de Diego Bertie encabeza la lista de Spotify de las 50 canciones más escuchadas en Perú

El popular tema de Diego Bertie se volvió viral en Spotify.

La repentina muerte de Diego Bertie ha conmocionado tanto al espectáculo peruano como a la industria musical. El destacado artista no solo ha desarrollado su talento en la actuación, pues desde muy joven se sabe de su pasión por la música.

Entre sus temas más recordados y que ha quedado en la mente de miles de personas es “Qué difícil es amar”, la cual formó parte de su primer álbum ‘Fuego Azul’ que contiene 12 canciones y que fue estrenado en el año 1997 convirtiéndose en uno de los favoritos de los fanáticos del rock nacional.

Asimismo, se escuchó en la mayoría de radios de Lima y provincias. Ahora, vuelve a sonar en todas las plataformas musicales. Este domingo 07 de julio, “Qué difícil es amar” se convirtió en viral en Spotify al encabezar la lista de las 50 canciones más escuchadas en Perú.

Si bien, Diego Bertie le dio una pausa a su carrera como cantante, este 2022 sorprendió a propios y extraños al volver con su banda a los escenarios. La destacada figura estuvo presentándose en diferentes programas de televisión para promocionar sus shows en vivo donde deleitó a sus seguidores con sus emblemáticos temas.

Incluso, en una entrevista con Infobae contó que entre sus planes no se encontraba volver a sostener un micrófono para hacer escuchar su voz. “Yo pensé que no iba a volver a cantar y cuando de pronto llegó la pandemia y me vi un poco desolado, sin rumbo y sin saber que iba a ser de mí como individuo, cantante y actor. Dije, tengo que recurrir a las cosas más profundas de mi identidad, ¿quién soy?, y ¿cómo sobrevivo a todo esto?, y fue así que de pronto la música mágicamente volvió a mi vida”.

“La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’. Así también, me llamaron mis amigos de ‘Imágenes’ para de pronto volver a grabar los temas inéditos y nuevos con mi grupo de la juventud. De pronto, fue volver al inicio, a quien era yo realmente antes de empezar con la actuación de las novelas y al conectarme dije necesito cantar. Eso me llena el alma”, agregó en conversación con nuestro medio.

Se lanzará su último disco

Tras anunciarse su fallecimiento, su manager Carlos Sánchez de la Puente, reveló que Diego Bertie se encontraba trabajando en un disco que pronto iba a estrenar con un evento especial. Pese al terrible acontecimiento, señaló que continuará con este trabajo y sacará a luz el nuevo disco que dejó el cantante antes de morir.

“Nosotros, como agencia, vamos a ocuparnos del que disco salga. Hablé con él ayer (jueves 04 de agosto) en la mañana, estaba contento. (...) Era un tipo noble, un ángel en la tierra. Vamos a recordar a Diego como el hombre bueno, alegre, meticuloso en su trabajo y el gran actor que nos ha acompañado en este tiempo”, dijo a los medios de comunicación.

