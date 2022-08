Jonathan Rojas asegura que Christian Domínguez le dejó de hablar luego de salir de su orquesta de cumbia

Jonathan Rojas aclara cuál es su relación con Christian Domínguez. (Video: Edson Pa Qué más)

Jonathan Rojas volvió a referirse a su amistad con Christian Domínguez. Esta vez el cumbiambero se confesó con Edson Dávila en su programa de entrevistas en YouTube, dónde dio algunos detalles del motivo del término de su relación amical.

El integrante de Zona Libre fue parte del grupo del colaborador de América Hoy llamado ‘La Gran Orquesta Internacional’, sin embargo en un momento decidió dar un paso al costado por una propuesta laboral que era mejor para él. Pero, esta decisión le habría costado acabar con una amistad.

Así lo dio a conocer en una reciente entrevista con Edson Dávila, dónde hizo algunas confesiones que han sorprendido a más de uno.

¿Qué dijo Jonathan Rojas sobre Christian Domínguez?

En una ronda de preguntas del programa de YouTube ‘Edson Pa qué más’, el conductor cuestionó si su invitado aún tenía comunicación con su excompañero y exjefe Christian Domínguez.

“No tengo comunicación con él, nada, cero. Ni para un chifita”, comentó, causando gran sorpresa entre los integrantes del equipo de producción. En otro momento, en un supuesto ‘detrás de cámaras’, Rojas aseguró que no hubo ninguna pelea, pero aclaró que fue la pareja de Pamela Franco quien tomó esta decisión.

“No me hablo con él, es que a raíz de que yo me salí de la orquesta, él me quitó el habla. Sí me pagó todo, no hay ningún problema en eso, pero fue por parte de los dueños, a otros socios que hubo ciertos acuerdos que no... No, no soy figureti, nada que ver con eso”, agregó.

¿Por qué se retiró de la Gran Orquesta Internacional?

Joanathan Rojas era uno de los cantantes estrella de la Gran Orquesta Internacional. El cumbiambero llevaba casi seis años en la mencionada agrupación, sin embargo en diciembre del 2020 anunció su salida definitiva y explicó los motivos para que sus seguidores lo entendieran.

“Con sentimientos encontrados quiero comunicarles que a partir de la fecha no continúo en Gran Orquesta Internacional. Solo quiero agradecer a las personas que apostaron por mí desde un inicio para este proyecto, me llevo los mejores recuerdos, a las fans por su cariño y su apoyo incondicional y a todo el público que sigue mi carrera. Después de seis años de trabajo con la agrupación, doy un paso al costado por motivos y proyectos personales que se vienen para mí y que los tomaré con la misma ilusión que me tocó vivir cuando llegue acá”, escribió en su red social.

Además, no dudó en expresar su total agradecimiento a todos los seguidores e integrantes de la orquesta que lo acogió por todos estos años. “Gracias a toda la Familia de Gran Orquesta, a los seguidores y a todas las personas que me ayudaron a crecer como artista y como persona”, sentenció.

Como era de esperarse, seguidores y amigos le mostraron todo el cariño tras esta salida para iniciar un nuevo proyecto en el que sigue trabajando y es Zona Libre. Además, se ha mostrado muy ilusionado por seguir trabajando en la cumbia.

