Mike Bahía explica la razón por la que no se pronunció por su supuesta infidelidad a Greeicy con una joven peruana

Mike Bahía rompió su silencio por primera vez y habló luego de que se le vinculara con una joven trujillana, con quien se decía que había tenido un affaire en medio de su relación con Greeicy.

El intérprete de ‘Amantes’ se había mantenido en silencio luego de sus presentaciones en nuestro país. Incluso, se ha mostrado muy contento con su familia tras su reencuentro con su pareja en su casa.

Sin embargo, recientemente el artista decidió romper su silencio y salió a explicar los motivos por los que decidió mantener el silencio cuando se vio envuelto en este escándalo. Aseguró que fue una situación complicada porque rompió un récord musical, pero se vio opacado.

“Realmente, uno renuncia a ciertas cosas cuando tu imagen es pública. Hay cosas que puedes controlar y otras que no. Esa fue una situación de la que no tenía ni idea hasta que salió la noticia y, si hay algo que me generó tristeza, es que opacó la noticia de que, justo en la ciudad en la que batimos un récord de ventas de entradas, se empañó por una cosa de esas. Yo no dije nada porque la gente sabe quién soy y cómo soy”, señaló en conversación con La República.

Mike Bahía, cantante colombiano. Foto: Instagram @mikebahia

Por otro lado, lamentó que esta noticia terminara opacando a todos sus seguidores que llegaron a su show para disfrutar de su música. “Me pareció muy triste que esa noticia de esas siete mil personas cantando mis canciones se viera contaminada con algo que no tiene pies ni cabeza”, sentenció el artista.

¿Con quién se le vinculó a Mike Bahía?

Todo sucedió a mediados de julio, cuando Mike Bahía arribó a la ciudad de Trujillo para una presentación. El artista arribó a la capital de La Libertad el 16 de julio para mostrar un lo mejor de su talento en el escenario.

Sin embargo, una joven llamada Betty Casas fue quien comenzó con el rumor de que habría tenido un encuentro con el cantante e incluso le habría robado un beso. En sus redes sociales, la mujer compartió diversas ‘pruebas’ con las que buscaba verificar ‘su versión’.

“¿Podrán tener en su lista de Kiss List (a Mike Bahía)? Yo sí”, dijo en uno de sus videos publicados en Instagram y que rápidamente fue difundido en Twitter. Además, se mostraron unas imágenes en las que se veían sus supuestos chats con el cantante. “Voy a reunirme con el empresario, pero cuando termine esa reu puede ser”, agregó.

Esta situación dio la vuelta al mundo. Incluso medios internacionales comenzaron a conversar sobre el tema, tratando de indagar si era cierto o no. Mientras todos hablaban de Mike Bahía y su supuesta infidelidad, el cantante mantenía el silencio y no se pronunciaba sobre el tema. Incluso, no dudaba en seguir posteando imágenes de su trabajo.

Trujillana dice que Mike Bahía está en su lista de Kiss List y causa revuelo en las redes sociales. (Video: Twitter)

Luego de que este escándalo llamara la atención de manera internacional, la joven trujillana aclaró que todo se trató de una broma. De esa forma trató de limpiar todo lo que había dicho con anterioridad.

“No entiendo todo el el morbo que están creando de una simple broma que hice en close friends, tengan cuidado con la gente en la que confían, realmente mi última intención es que se armara todo este circo”, escribió la joven.

“Quienes me conocen saben qué tan jodida soy, y esto fue eso, una joda. Porfa, eviten lanzar comentarios si ni siquiera son cercanos a mí ni mucho menos me conocen”, concluyó.

¿Trujillana Betty Casas se refiere a rumor de Mike Bahía? (Foto: Instagram)

