Elecciones 2022: Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se consolidan como los favoritos para la alcaldía de Lima

Daniel Urresti lidera intención de voto para alcaldía de Lima.

A menos de un mes y medio para las elecciones municipales y regionales del 2 de octubre, la carrera para la alcaldía de Lima va calentando motores. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el excongresista Daniel Urresti se consolida en el primer lugar de las preferencias para sentarse en el sillón metropolitano a partir del 1 de enero del próximo año.

El estudio revela que el aspirante de Podemos Perú, partido del investigado congresista José Luna Gálvez, registra 25,4% de preferencias. Pese a que no ha iniciado su campaña, Urresti no se mueve de la cima y, aparentemente, tendría un voto duro. Sin embargo, muy de cerca está Rafael López Aliaga con 22,0%. Muy contrario a su rival, el líder de Renovación Popular ya participa de actividades proselitistas.

En el tercer lugar se ubica el exalcalde de La Victoria, George Forsyth, quien no se le ha visto hacer campaña por Somos Perú. Tiene 13,3% de apoyo de los electores.

Les siguen en las preferencias para Lima, según el estudio del IEP, el excongresista Omar Chehade, de Alianza para el Progreso (APP), con intención de voto de un 2,7%; el comunicador Yuri Castro, de Perú Libre, con un 2,0%; y el economista y sociólogo Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, con un 1,1%.

Más relegada se encuentra Elizabeth León, del Frente de la Esperanza, con 0,5%.

INDECISIÓN

De otro lado, muchos limeños no tienen algún candidato favorito para su alcaldía metropolitana: un 4,2% piensa hacer sufragios en blanco o viciados, un 2,5% no votaría por ninguno de los candidatos y un 8,8% aún no decide o no se ha informado, entre los encuestados.

El descontento ciudadano podría deberse también al panorama desalentador que hay sobre los candidatos.

Según una investigación del diario El Comercio, más de 1400 candidatos en el venidero proceso electoral cuentan con antecedentes judiciales de acuerdo a lo reportado en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Exactamente, son 1403. De esta cifra, 627 registran sentencias penales y 972 civiles.

En tanto, 196 aspirantes tienen por ambos puntos.

El partido Somos Perú, que recientemente se conoció la condena por corrupción contra el congresista Wilmer Elera, tiene 77 y 116 con sentencias penales y civiles, respectivamente. Luego, en la lista le siguen Alianza para el Progreso con 74 y 104 que tienen antecedentes penales y civiles.

Perú Libre, cuyo líder es el sentenciado exgobernador regional Vladimir Cerrón, se ubica en el tercer lugar al presentar 44 candidatos con sentencias penales, mientras 66 registran algún antecedente en materia civil. Hay otras agrupaciones que tienen el mismo problema como Juntos por el Perú, Avanza País y Podemos.

POR REGIONES

La región de Lima es la que registra mayor cantidad de candidatos con sentencias penales. Le sigue en la lista Cusco (44), Cajamarca (42), Arequipa (40) y Apurímac (35). En tanto, en lo que refiere a antecedentes civiles, Áncash lidera el ranking con 109. Luego, vienen Lima (96), Arequipa (79), Arequipa (63) y Ayacucho (62).

TACHAS

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que el próximo 18 de agosto vence el plazo para que los Jurados Electorales Especiales (JEE) resuelvan, en primera instancia, las tachas que se presenten contra las fórmulas regionales, listas de candidatos o uno o más postulantes a las elecciones municipales y regionales del próximo 2 de octubre.

La institución indicó que el periodo para interponer estos recursos ante los JEE se cuenta a partir del día siguiente de la publicación de las citadas fórmulas y listas de postulantes. Esto es una vez que estas se encuentran en calidad de admitidas y se prolonga por tres días calendario, tal como lo establece el cronograma.

El JNE informó que las tachas pueden ser interpuestas por cualquier ciudadano inscrito en el Reniec, con sus derechos vigentes. El escrito respectivo debe estar debidamente fundamentado, señalando las infracciones a la Constitución y a las normas electorales e incorporando las pruebas y los requisitos correspondientes.

