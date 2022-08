El 67% de peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo

Pedro Castillo indicó que este viernes tendría conformado su nuevo gabinete ministerial. (Flickr Presidencia)

El presidente Pedro Castillo continúa con una crisis de popularidad. Según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la desaprobación a la gestión del profesor se sitúa en 67%. En el detalle, el rechazo al mandatario es mayor en segmentos como Lima Metropolitana (73%), norte (67%) y centro (73%) del país. En cuanto al sur y oriente del Perú, un 57% y 64%, respectivamente.

Por su parte, hubo un aumento de cinco puntos en la aprobación que ahora está en 24%, mientras que el 9% de entrevistados no sabe o no opina.

De otro lado, la encuestadora también hizo la interrogante de cómo se califica el primer año de Castillo. Los resultados son los siguientes: un 54% de los peruanos considera que fue “malo o muy malo”; mientras que un 11% califica su desempeño como “bueno” o “muy bueno”. Además, un 70% del total de interrogados le cree al presidente “poco” o “nada”. Finalmente, un 26% de entrevistados cree “mucho”o “algo” en su palabra.

Adicionalmente, el mensaje presidencial también resultó evaluado. El 37% de peruanos calificó negativamente el discurso de Castillo ante el Parlamento. En tanto, un 34% de las personas refirió como “regular”, un 16% manifestó no haber leído ni visto el mensaje y tan solo el 12% aprobó lo anunciado por el jefe de Estado.

Cuadro de aprobación y desaprobación de la gestión de Pedro Castillo.

Cuadro de percepción del mensaje presidencial.

Anibal Torres

La encuesta de IEP revela, además, que el primer ministro Aníbal Torres tiene un 65% de desaprobación de los peruanos por su gestión. El mismo estudio señala que solo un 25% de ciudadanos lo respalda.

De acuerdo al detalle del sondeo, el rechazo a Torres es más fuerte en Lima Metropolitana, puesto que un 73% no respalda su gestión. En tanto, en provincia, un 64% (urbano) y 51% (rural) mantiene una perspectiva negativa de su trabajo en el Ejecutivo.

Del mismo modo, son más las mujeres las que no aprueban a Aníbal Torres como primer ministro con un 71% y los hombres con un 58%. En el caso del nivel socio-económico, un 71% en el sector A y B no está de acuerdo con su trabajo en el Ejecutivo. Asimismo, en el grupo C, un 69% critica su gestión.

Amenaza

Ayer, el presidente Pedro Castillo desafió a los congresistas que piden su renuncia o la vacancia a que lo hagan desde una “plaza del pueblo”. Además, comparó al bando realista del periodo de la guerra de independencia con “los golpistas” que buscan su salida y se consideró dentro del bando patriota.

“Las fuerzas patrióticas que el día de hoy están en el campo y en todo el país seguimos batallando contra esas fuerzas realistas que hoy se han convertido en golpistas de la verdadera democracia por la cual vamos a seguir luchando”, dijo.

“Esas fuerzas golpistas no tienen el valor y el coraje de pedir la vacancia en una plaza del pueblo, sino que lo hacen desde su curul. Esas fuerzas golpistas que han llegado a una curul con unos miles de votos ante un ciudadano que ha sido elegido con millones de votos del pueblo peruano”, añadió.

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado utilizó los argumentos que había publicado el congresista Guillermo Bermejo, en sus redes sociales, para criticar a sus colegas del Congreso por no permitieron que el mandatario peruano viaje a Colombia para participar en la toma de mando de Gustavo Petro.

“Qué moral tienen (para) hablar de diplomacia cuando nos quitan este derecho constitucional. Qué moral tienen para hablar de diplomacia los que vendieron armamento a las FARC de Colombia. Qué moral tienen los que cargaban droga en el avión presidencial”, expresó Pedro Castillo.

Rechazo

Estas afirmaciones han causado polémica en diferentes sectores, por lo que la Asociación Civil Transparencia se pronunció a través de sus redes sociales y rechazó las expresiones del mandatario al considerar que los discursos de ultimátum y amenazas son peligrosos, pues pueden legitimar los discursos autoritarios.

“Un líder democrático nunca debe abandonar el diálogo y la búsqueda de acuerdos, y siempre debe usar las vías que le ofrece la Constitución, sea desde el oficialismo o desde la oposición”, señaló.