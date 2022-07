Elecciones 2022: Daniel Urresti sigue como líder en las preferencias para la alcaldía de Lima

Daniel Urresti lidera intención de voto para alcaldía de Lima.

A menos de tres meses para las elecciones municipales y regionales, la carrera para la alcaldía de Lima Metropolitana continua. Según la más reciente encuesta de Ipsos Perú, Daniel Urresti se mantiene como líder de las preferencias. El exministro del Interior y candidato por Podemos cuenta con 22% de apoyo ciudadano.

De otro lado, Rafael López Aliaga le pisa los talones a Urresti Elera. El excandidato presidencial de Renovación Popular tiene 21%. En los últimos días, ha presentado ya su plan de gobierno ante una eventual elección como la próxima autoridad de la capital. Más abajo se encuentran George Forsyth (Somos Perú), con 9%, y Luis Molina (Avanza País), quien registra 4%.

En el rubro “Otros” se encuentran los candidatos Omar Chehade de Alianza para el Progreso, Elizabeth León del Frente de la Esperanza, Yuri Castro de Perú Libre, Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú y Julio Lingán del Partido Patriótico del Perú.

Según Ipsos, además, el 15% de los encuestado dijo que votará en blanco o viciado, y un 24% no precisó a quien prefiere como el nuevo alcalde de Lima. Se trata de un 39% que no se inclina por ningún candidato actual en la carrera a la alcaldía de Lima.

ATAQUES

Hay que recordar que Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se han enfrascado en cruce de ataques en las redes sociales.

Por ejemplo, el candidato de Podemos de autoproclamó ser “el candidato de la Sunat”, haciendo referencia a la millonaria deuda que tendrían las empresas de López Aliaga. “Yo soy el candidato de la Sunat, y una de las cosas que voy a proponer es que todos los que deben a la Sunat le paguen”, dijo sarcásticamente.

Además, rechazó que López Aliaga afirme “como si fuera testigo que Urresti violó a una campesina y asesinó al señor Bustíos colgando un careo que se dio hace seis años”. “Él puede colgar lo que quiera, pero no puede afirmar porque en el primer caso ya la Fiscalía lo ha archivado definitivamente”, sostuvo y por eso lo demandó por difamación.

Por su parte, López Aliaga deslizó la posibilidad de denunciar a Urresti por decir que tenía deudas en la Sunat. “El señor nunca ha pagado un centavo en su vida a la Sunat. Yo he pagado más de 100 millones de soles al año por las empresas. Él se ha ganado un juicio, como él me ha denunciado y como él me dice trafero. Estoy pensando (en denunciarlo)”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que su propuesta de seguridad ciudadana será trabajar un esquema “tipo Suiza”.

“Qué me pide a mí la gente en Villa María del Triunfo o Villa El Salvador es que quieren tener autonomía para cerrar sus calles”. Dado que el gobierno no hace nada por ellos, el alcalde provincial y distrital tienen que hacerse cargo con los vecinos, con comités de autodefensa vecinal. Así funcionan otros países”, manifestó.