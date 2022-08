Mánager de Diego Bertie descarta que muerte de actor se haya producido por problemas de depresión

Vídeo: Magaly Tv, la firme.

En la última edición del programa “Magaly Tv: la firme”, Carlos Sánchez de la Puente, mánager de Diego Bertie, descartó que la muerte del actor y cantante peruano se haya producido por un suicidio producto de una depresión, como se ha venido especulando en varios medios.

El actor no habría estado pasando un periodo depresivo, ya que tenía muchos planes, indicó Sánchez ante la pregunta de Magaly Medina el último viernes 5 de agosto.

“(¿Tú crees que haya tomado la decisión de suicidarse?) El ser humano es complejo, no he tenido solo una relación de trabajo con él y te puedo decir que Diego amaba la vida y a su familia, le encantaba estar rodeado de sus amigos”, manifestó.

Durante la entrevista, el representante de Diego Bertie también detalló que hace unos días cancelaron uno de sus shows debido a que el mismo cantante reportó que sentía malestar en la garganta. Sin embargo, tenían programados varios proyectos y presentaciones en varias regiones del país. Incluso el mismo actor le pidió que la próxima semana le asegure lugares para invitar a su familia y amigos.

“Me dice: “Como tenemos los lugares llenos te pido bloquear algunas mesas para que vayan mis hermanos mis amigos, tu familia y hacer una noche linda de amigos y familia”, señaló para las cámaras del programa de espectáculos.

“Esto indica que tenía planes, tenía proyectos, él no era un hombre que estaba abatido por la tristeza, la desesperación, según lo que cuenta la gente, como su mánager. No estaba atravesando un periodo depresivo, por lo que también dicen los cercanos a él y estaba totalmente entusiasmado”, enfatizó la periodista al cierre de su nota.

DIEGO BERTIE FALLECIÓ LUEGO DE CAER DEL PISO 14

El actor y cantante Diego Bertie cayó desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, a las 4 a.m. aproximadamente. Según informó Mario Casaretto, Comandante de los Bomberos, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

De inmediato, paramédicos y bomberos se acercaron al lugar para auxiliar al artista nacional. Diego Bertie fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Así fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que Diego Bertie falleció a las 4:28 a.m., a los 54 años.

En declaraciones a la prensa tras salir del edificio donde residía el actor de 54 años, la fiscal Lina Loayza Alfaro señaló que todo apunta a que fue un accidente. De esta manera, descartó que se haya encontrado signos de violencia en el cadáver del multifacético artista.

“La causa de la muerte probablemente sea un politraumatismo (...) Definitivamente él ha caído y probablemente (ha sido un accidente)... el cuerpo fue del hospital a la morgue”, manifestó la fiscal a cargo de las investigaciones.

SUEÑOS Y PLANES TRUNCADOS

En una de las últimas entrevistas que dio a Infobae Perú, Diego Bertie confesó que fue durante la pandemia que la música volvió a él sin que él lo quisiera, pero en los momento de soledad “la música le llenó el alma”. “La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’.

“Cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo”, señaló a Infobae.

Recalcó además que estaba grabando un disco que se iba a lanzar en los próximos meses. “Río tres x’. Esta semana grabo voces y me faltan cinco canciones más. Entonces, lo que demoré en mezclarse, masterizarse y todo eso se verá el lanzamiento”, mencionó en mayo.

Asimismo, Diego Bertie sostuvo que entre sus planes de actuación estaba la grabación de una película al lado de Katia Condos y otra producción que dejó a media grabación, pues la muerte lo sorprendió sorpresivamente.

“Sí, me han ofrecido para participar en una película, todavía no he leído el guion, te confieso, pero es una película interesante de mujeres y estoy ahí esperando. Se va a rodar entre julio y agosto. Es una película peruana”.

SIGUE LEYENDO