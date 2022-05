Diego Bertie: su regresó a la música, su nuevo disco y su nuevo trabajó que tendrá como actor

Diego Bertie: su regresó a la música, el nuevo disco y su nuevo trabajó que tendrá como actor

Diego Bertie es un reconocido actor con una trayectoria intachable y que luego de 25 años, decide regresar a su esencia: la música, y presenta Días de furia, un show de cuatro únicas funciones, lleno de pop y rock de los 80′s y 90′s.

En “Días de furia”, el cantante llega con canciones de su icónica banda “Imágenes” y su época de solista, y rinde un homenaje a los músicos que influyeron en su vida: Charly García, Fito Páez, Soda Stereo y más. Así, “Caras nuevas”, “Qué difícil es amar”, “Los buenos tiempos”, “De música ligera”, “El amor después del amor” y otros tantos hits, son parte del extraordinario repertorio.

Diego Bertie charla con Infobae en exclusiva sobre lo que será su regresó a los escenarios como cantante, donde se presentará en ‘La Estación de Barranco’, los días 26 de mayo, 2, 9 y 16 de junio respectivamente.

¿Cómo se siente con este nuevo proyecto de hacer música?

Para mí es como una revolución, tengo 54 años, yo pensé que no iba a volver a cantar y cuando de pronto llegó la pandemia y me vi un poco desolado, sin rumbo y sin saber que iba a ser de mí como individuo, cantante y actor. Dije, tengo que recurrir a las cosas más profundas de mi identidad, ¿quién soy?, y ¿cómo sobrevivo a todo esto?, y fue así que de pronto la música mágicamente volvió a mi vida. La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’. Así también, me llamaron mis amigos de ‘imágenes’ para de pronto volver a grabar los temas inéditos y nuevos con mi grupo de la juventud. De pronto, fue volver al inicio, a quien era yo realmente antes de empezar con la actuación de las novelas y al conectarme dije necesito cantar. Eso me llena el alma.

¿Qué otro factor influyó para su regreso a la música?

Fue la gente, porque yo ni siquiera tenía Facebook, ni ninguna red. Yo estaba absolutamente incomunicado del mundo. Entonces, por la gente comencé a reaccionar, puesto que su amor ha sido lo que me ha impulsado y creer que era posible Entonces, fue como viajar hacia mi juventud y revisar todo lo que había hecho en mi vida para construir algo que en verdad quiero hacer.

¿Influyó también en su regresó a la música que su personaje en ‘De Vuelta al Barrio’, Luis Felipe decida ser cantante?

En realdad, eso ha sido una coincidencia que fue impulsada un poco por mí. Yo le dije a los guionistas de ‘De Vuelta al Barrio’ porque no ponen mi canción y se los propuse como una idea. Ellos lo usaron en la historia a su manera, pero fue parte del impulso de lo que estoy haciendo ahora.

¿Lo bueno que tu público te volverá a escuchar en la ‘Estación de Barranco’?

Humildemente, porque nunca me he considerado el mejor cantante ni nada, sino que creo que cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo. Soy una persona humilde y sé que es un reto. Hay que trabajar cada día y tratar de esas cosas que tienes en la cabeza, se vuelva una realidad para compartirlas con el público y que eso haga bien. Yo hago las cosas para que la gente se sienta bien y quiero crear para sentirnos mejor y transformar las cosas en algo mejor.

¿Ya iniciaste con los ensayos?

Iniciaremos con los ensayos la próxima semana. Yo ahora en realidad estoy grabando un disco que voy a lanzar después y estoy ocupado con eso. Pero lo que es el espectáculo en sí mismo, en la Estación de Barranco, vamos a empezar a ensayar, ya esta semana que viene. Son canciones de imágenes, rock, 80, 90 de ‘Los Abuelos de la Nada’, ‘Prisioneros’, ‘Soda Stereo’, ‘Fito Páez’ y van a hacer 20 canciones de canciones que todos conocemos y queremos.

¿Y sobre el disco?

Yo grabé el disco en Río por el año 2003. Sucede que ese año, me fui a grabar una novela llamada ‘Vale Todo’ a Río de Janeiro en Globo, y durante mi estadía ahí, que fue un año, me ofrecieron grabar un disco de canciones brasileras que sonaban en esa época y escogí diez canciones que me gustaban y las hice en versión en español con un productor de allá. Finalmente, el disco nunca salió a la venta, tuvo carátula y está colgado en YouTube. El disco se llama ‘Cuando llega el amor’ y he decidido agarrar de ese disco nueve canciones y volverlas a grabar, con una producción nueva, que suene 2022 y a mi versión de ahora. He creado un producto nuevo y estoy sumamente feliz porque está bajo la producción de Manuel Garrido Lecca y Augusto Madueño, que son gente que quiero mucho y además, músicos increíbles, que la verdad sin ellos no lo podía hacer. Hay mucho talento de gente que interviene en este proyecto.

¿Cómo se llamará el disco?

‘Río tres x’. Esta semana grabo voces y me faltan cinco canciones más. Entonces, lo que demoré en mezclarse, masterizarse y todo eso se verá el lanzamiento. Por ahora, me concentro en sacar adelante este espectáculo, que es la idea de volver a tocar, puesto que ‘La Estación’ es un lugar para tomar una cerveza, escuchar canciones, recordar, ir con tu pareja en un momento agradable y cantar todos juntos. Escogimos la ‘Estación de Barranco’ porque todo el mundo sabe donde es, donde puedas pasar un momento bonito.

Estamos seguro de que será un éxito...

Yo me siento sumamente agradecido porque eso es un regalo. Uno es un ser imperfecto, pecador y el amor de la gente hace que se convierta en algo bonito. Uno no es nada sin la gente, mi intención siempre es que ese vínculo sea bonito, que la relación que pueda tener con alguien sea positiva, yo no quiero guerras ni peleas, solo quiero paz y para mí la música es una forma de encontrarte y abrazarte con la gente.

Lo bueno que hoy las redes son un gran aliado para la música...

A mí me sorprende y encanta, que de alguna manera tú puedes ser responsable de tu contenido y eso cambia todo, porque siempre pasas por muchos filtros antes de salir. A veces las redes te permite ser genuino, no soy ni tan comunicativo o tampoco comparto mi intimidad. Lo que comparto es lo que creo que son las cosas que me hace feliz y le puede dar felicidad a otros. No tus mezquindades, hay que mostrar para compartir. No me parece sano meterte en la vida del otro, me parece que la gente tiene que vivir para uno. Los errores de los demás no son para lapidarlos, sino para entender que es parte de su vida y aprendizaje. Cada uno está tratando de hacer lo mejor que puede.

LA ACTUACIÓN

¿Cuéntanos sobre tus inicios en la actuación?

Llegue a la actuación por instinto, yo nunca dije quiero ser actor. Cuando yo tenía 15 años, mi padre me llevó a Nueva York, por primera vez, y fuimos a ver dos obras de teatro. Yo ya había visto teatro acá en el Perú y sentí que había una magia increíble en el escenario, pero verlo en Broadway, fue como mucho espectacular y grande. Yo me quedé con ese recuerdo de tanta emoción, entonces, cuando regresé a los dos años a mi país, dos años después mi padre murió y leí en el periódico que estaban haciendo un casting para Annie y dije, tengo que estar ahí. Osvaldo Cattone me dijo: ‘A ver párate y canta en el escenario’ y de pronto era parte del coro de una obra de teatro y me comencé a volver a actor conociendo el oficio y a gente que me enseñó cada día más. Pero empecé en un grupo de rock y de alguna manera las dos cosas se han mezclado durante toda mi vida. Luego, dejé la música de lado y ahora lo he retomado.

¿Hay alguna posibilidad de volver a ‘Al Fondo hay sitio’?

Yo fui un personaje que entró los dos últimos años de ‘Al fondo hay sitio’. Era un personaje villano, psicólogo divertido, puesto que siempre intenté divertirme con lo que me escribían, pero un personaje maldito. Siempre me escriben de ese tipo de personajes, de persona horrible. No sé si ellos decidirán en algún momento retomar el personaje, no tengo la menor idea, no está entre mis planes y no está entre los planes de ellos, por ahora, yo estoy concentrado en tratar de sacar adelante esto de la música que para mí es montón porque me la estoy jugando toda.

¿Algún proyecto relacionado con la actuación?

Sí, me han ofrecido para participar en una película, todavía no he leído el guion, te confieso, pero es una película interesante de mujeres y estoy ahí esperando. Se va a rodar entre julio y agosto. Es una película peruana. Yo soy nacionalista (se ríe), yo quiero a mi país y me quiero quedar acá. Soy de las personas que creen que las cosas buenas se puede crear aquí y tú puedes aspirar a conseguir grandes cosas. Perú es mi lugar y yo no reniego de este país, quiero que sea mejor.

¿Esperemos se valore más el talento en nuestro país?

Tenemos esa manía de meternos cabe entre nosotros mismos y eso no está bien. Hay que aplaudir y celebrar los éxitos del otro. De repente no estarás de acuerdo, no te gusta, pero si la intención de la persona es buena, eso es lo que vale, no vale la forma, lo que vale, cuál es tu intención, si tú quieres lograr algo bueno estás en un buen camino, por lo menos estás siendo una persona proactiva. Lo otro es malicia y enfermedad.

