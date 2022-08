Diego Bertie: fue voz de Radio La Inolvidable, jamás pensó ser galán de telenovelas y más datos del actor

Diego Bertie falleció a los 54 años, dejando al Perú entero de luto. (Foto: Instagram/@diegobertieb)

La mañana del 5 de agosto los peruanos se despertaron con una terrible noticia: Diego Bertie, destacado actor y cantante peruano, cayó del piso 14 de un edificio en Miraflores. Poco después, el Hospital Casimiro Ulloa, donde fue atendido de emergencia, confirmó su muerte. Se fue de este mundo a los 54 años, a las 4:28 a.m., dejando al Perú entero de luto.

Sus restos fueron llevados a la Morgue de Lima, donde los especialistas determinaron que la causa de su deceso fueron los múltiples traumatismos que sufrió tras la caída. Luego de los exámenes de ley, el cuerpo de Diego Bertie fue trasladado al cementerio Jardines de la Paz de La Molina, donde habría sido cremado, según la información que dio América Noticias.

Diversos artistas lamentaron su partida en redes sociales y en varios canales de televisión, recordando con nostalgia su notable carrera artística, que este año había resurgido con fuerza. A continuación, algunos datos poco conocidos de Diego Bertie.

VOZ DE RADIO LA INOLVIDABLE

En marzo de este año, Diego Bertie estuvo en la estación para dar a conocer que es la famosa voz del slogan que identifica a Radio La Inolvidable: “Radio La Inolvidable, tus mejores recuerdos”. Aunque algunos de fieles seguidores ya lo sabían, otros quedaron sorprendidos. Hasta la fecha, la emisora sigue contando con su voz.

Diego Bertie en Radio La Inolvidable | VIDEO: Radio La Inolvidable

ESTUDIÓ ADMINISTRACIÓN Y PSICOLOGÍA

Durante su juventud, Diego Bertie cursó la carrera de Administración en la Universidad del Pacífico, donde formó, junto a sus compañeros de facultad, el grupo de pop rock Imágenes. Luego estudió Psicología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tras debutar en las tablas junto a Osvaldo Cattone en la obra “Annie”, descubrió su pasión por la actuación.

NO IMAGINÓ SER GALÁN DE TELENOVELAS

Diego Bertie fue protagonista de grandes novelas en el Perú y en el extranjero, siendo “Natacha”, “Amantes de luna llena” (Venezuela), “La ex” (Colombia) y “Vale todo” (Brasil) las más importantes. No obstante, el actor nacional nunca pensó que se convertiría en uno de los peruanos más atractivos de la época de los noventa.

“Yo nunca me consideré guapo, siempre fui muy inseguro. Cuando era adolescente todo me creció rápido, parecía E.T. Mis hermanos eran mis haters, me hacían bullying. Siempre me chancaron y no lo hicieron por maldad. Pero en alguna parte mía quedó esa sensación, que no era merecedor de algo bueno... Durante mucho tiempo me costó creérmela, nunca me creí galán, ni cantante, ni nada”, dijo en entrevista con Milagros Leiva.

Diego Bertie falleció este viernes 5 de agosto a los 55 años

MEDIÁTICAS RELACIONES AMOROSAS

El músico peruano fue pareja de Mónica Santa María, fallecida dalina de Nubeluz; y de Maricarmen Regueiro, protagonista de “Natacha”. También salió con Katia Condos durante un tiempo, quien terminó convirtiéndose en una gran amiga. Incluso, fue invitado al matrimonio de la actriz con Federico Salazar. Este año, Diego Bertie confirmó que mantuvo un corto romance con el periodista Jaime Bayly.

SU ÚLTIMO PAPEL ACTORAL

A pesar de su larga trayectoria artística, Diego Bertie tuvo su última aparición en la pantalla chica en la serie De Vuelta al Barrio, serie que culminó en diciembre de 2021 y que dio paso a Al Fondo Hay Sitio. En dicha producción de América TV, interpretó a Luis Felipe Sandoval. Antes de su deceso, muchos fans esperaban verlo de nuevo en la novena temporada de Al Fondo Hay Sitio.

