Itatí Cantoral quedó en shock al enterarse de la trágica muerte de Diego Bertie

La noticia del sensible fallecimiento del actor peruano Diego Bertie llegó hasta México, donde su colega Itatí Cantoral lamentó su deceso ante la prensa de su país. La actriz quedó en shock por cómo sucedió la tragedia que no termina de consternar a todo el Perú.

La noticia le cayó “como un baldazo de agua fría”. La intérprete de Soraya Montenergro en la novela mexicana “María la del Barrio” fue abordada por la prensa mexicana cuando salía de un edificio. Fue entonces que los mismos reporteros le preguntaron sobre la muerte del actor peruano, y ella reaccionó con asombro al enterarse que el deceso se dio tras caer de un edificio de 14 pisos.

“ ¿Se cayó? No lo puedo creer. No, no, no (era) un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamó Vale Todo, y mi papá, que en paz descanse, y mi hermano hicieron la canción”, recordó Itatí Cantoral.

Cabe mencionar que Itatí Cantoral y Diego Bertie compartieron protagónico en una novela llamada “Vale Todo”. La actriz no pudo evitar recordar su buena relación con el cantante y lo llenó de elogios. Además, envió sus condolencias a la familiar.

“Lo grabamos en Brasil (la novela), en Río de Janeiro, éramos protagonistas juntos, un tipazo, un ser maravilloso”, detalló.

Por último, la mexicana se puso un poco nostálgica al mencionar cuántas personas allegadas ha perdido en los últimos tiempos.

“Se han muerto muchas muy queridas. Lo vamos a extrañar”, finalizó.

DIEGO BERTIE FALLECIÓ TRAS HABER CAÍDO DEL PISO 14

El actor y cantante Diego Bertie cayó desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, a las 4 a.m. aproximadamente. Según informó Mario Casaretto, Comandante de los Bomberos, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

De inmediato, paramédicos y bomberos se acercaron al lugar para auxiliar al artista nacional. Diego Bertie fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Así fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que Diego Bertie falleció a las 4:28 a.m., a los 54 años.

En declaraciones a la prensa tras salir del edificio donde residía el actor de 54 años, la fiscal Lina Loayza Alfaro señaló que todo apunta a que fue un accidente. De esta manera, descartó que se haya encontrado signos de violencia en el cadáver del multifacético artista.

“La causa de la muerte probablemente sea un politraumatismo (...) Definitivamente él ha caído y probablemente (ha sido un accidente)... el cuerpo fue del hospital a la morgue”, manifestó la fiscal a cargo de las investigaciones.

SUEÑOS Y PLANES TRUNCADOS

En una de las últimas entrevistas que dio a Infobae Perú, Diego Bertie confesó que fue durante la pandemia que la música volvió a él sin que él lo quisiera, pero en los momento de soledad “la música le llenó el alma”. “La música no lo escogí, yo, de repente, me llamó Augusto Madueño, un amigo, para ser parte de un proyecto homenaje a rock, donde querían que haga una nueva versión de ‘Qué es difícil de Amar’.

“Cantar es una acción y es una forma de contar historias, expresarme, a veces en una serie estás limitado a un personaje. En cambio, cuando tú cantas eres el intérprete y tú escoges que decir, que cantar y contar. Eso es algo muy lindo porque le puedes dar forma artística, a través de un sonido, video, arreglo”, señaló a Infobae.

Recalcó además que estaba grabando un disco que se iba a lanzar en los próximos meses. “Río tres x’. Esta semana grabo voces y me faltan cinco canciones más. Entonces, lo que demoré en mezclarse, masterizarse y todo eso se verá el lanzamiento”, mencionó en mayo.

Asimismo, Diego Bertie sostuvo que entre sus planes de actuación estaba la grabación de una película al lado de Katia Condos y otra producción que dejó a media grabación, pues la muerte lo sorprendió sorpresivamente.

“Sí, me han ofrecido para participar en una película, todavía no he leído el guion, te confieso, pero es una película interesante de mujeres y estoy ahí esperando. Se va a rodar entre julio y agosto. Es una película peruana”.

