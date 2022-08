Pedro Suárez Vértiz se quiebra por muerte de Diego Bertie: “él era todo lo que queríamos ser”

Composición: Infobae Perú.

Con un sentido mensaje en sus redes sociales, Pedro Suárez Vértiz lamentó la partida de su colega Diego Bertie, quien falleció a los 54 años de edad tras caer del piso 14 del condominio donde vivía, en el malecón de Miraflores.

El intérprete de “Cuando pienses en volver” llenó de elogios al actor por su talento multifacético y por su calidad como ser humano. En algunas líneas, no pudo evitar reconocer que a pesar de su dolor, es la hija de Diego Bertie quien se lleva la peor parte de este doloroso momento.

“Ayer fue uno de los despertares más dolorosos de mi vida. Los noticieros no especificaban si Diego había fallecido o no. Solo decían que había caído de un piso 14. Y aunque la conclusión es obvia, yo no quería que Diego se vaya porque era un hombre bueno, talentoso y sobre todo, padre. Nada importa, más hoy que su hija y el hermano de ella. Por más que el dolor me cope, el auténtico sufrimiento es de ellos”, lamentó Pedro Suárez Vértiz la madrugada de este sábado 6 de agosto.

El reconocido cantante también mostró su nostalgia al recordar lo que Diego Bertie significaba en su vida, sobre todo en su época dorada de adolescente, y reconoció cuánto marcó con sus logros en el medio artístico a toda una generación.

“Con la partida de Diego Bertie se ha ido también mis años de adolescente soñador. Porque él era todo lo que queríamos ser”, expresó.

Por último, se animó a enviarle un mensaje reconfortante para la hija del actor. “Hija de Diego : La vida solo te da preguntas. Jamás repuestas. Te quiero”.

DIEGO BERTIE FALLECIÓ TRAS HABER CAÍDO DEL PISO 14

El actor y cantante Diego Bertie cayó desde el piso 14 de un edificio, ubicado en el distrito de Miraflores, a las 4 a.m. aproximadamente. Según informó Mario Casaretto, Comandante de los Bomberos, el portero del condominio llamó a Emergencias tras escuchar el impacto.

De inmediato, paramédicos y bomberos se acercaron al lugar para auxiliar al artista nacional. Diego Bertie fue encontrado en su cochera, con múltiples fracturas en las piernas y espalda. Así fue trasladado al Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

El director de Comunicaciones de Hospital Casimiro Ulloa confirmó que Diego Bertie falleció a las 4:28 a.m., a los 54 años.

En declaraciones a la prensa tras salir del edificio donde residía el actor de 54 años, la fiscal Lina Loayza Alfaro señaló que todo apunta a que fue un accidente. De esta manera, descartó que se haya encontrado signos de violencia en el cadáver del multifacético artista.

“La causa de la muerte probablemente sea un politraumatismo (...) Definitivamente él ha caído y probablemente (ha sido un accidente)... el cuerpo fue del hospital a la morgue”, manifestó la fiscal a cargo de las investigaciones.

DIEGO BERTIE HABRÍA SIDO CREMADO Y ENTERRADO EN CEMENTERIO DE LA MOLINA

Por la tarde del viernes 5 de agosto, los restos del artista fueron llevados a la Morgue de Lima, donde los especialistas determinaron que la causa de su fallecimiento fueron los múltiples traumatismos que sufrió tras la caída.

Luego de los exámenes de ley, una carroza fúnebre llegó hasta el lugar para recoger el cuerpo. En el vehículo iba su hermano Fernando Bertie y se llevó al actor al cementerio Jardines de la Paz de La Molina, donde lo habrían cremado, según la información que dio América Noticias.

