Jaime Bayly y Diego Bertie: Los rumores de un supuesto romance que surgieron por el capítulo de un libro

Jaime Bayly y Diego Bertie, los rumores de un supuesto romance, las peleas mediáticas y el distanciamiento definitivo. (Foto: Composición Infobae)

Diego Bertie hablará por primera vez sobre la supuesta relación amorosa que mantuvo con el periodista Jaime Bayly en sus épocas universitarias, un tema que ha evitado tocar en los últimos 28 años, pero que lo ha perseguido hasta la actualidad. La encargada de la entrevista será nada más ni nada menos que Magaly Medina, la popular ‘Reina del ampay’.

“Antes de irnos tengo que decirles que Diego Bertie nos ha dado una entrevista donde habla de un tema que creo que se negó a hablar por años: el tema Jaime Bayly. Él rompe su silencio y esta vez sin pelos en la lengua”, expresó la conductora en los minutos finales de emisión de su espacio televisivo.

Desde este anuncio, muchos usuarios quedaron sorprendidos por el supuesto vínculo sentimental entre el actor y el periodista, ambos casados, divorciados y con hijos; aunque el recordado ‘Francotirador’ está actualmente unido en matrimonio con Silvia Núñez del Arco. Aquí te explicamos cómo fue que surgieron los rumores de un presunto romance.

¿POR QUÉ SE LOS VINCULA?

En 1994, Jaime Bayly publicó uno de sus mayores éxitos literarios “No se lo digas a nadie”, una novela que narra la historia de Joaquín Camino, un joven homosexual que lucha contra sus propios deseos debido a su familia conservadora. Aunque no se mencionó el nombre del periodista en ningún párrafo, era más que evidente que era un libro autobiográfico. En su momento, Bayly admitió que su obra estaba basada en experiencias propias.

Uno de los personajes que más llamaron la atención de la prensa fue el de Gonzálo Guzmán, un actor de moda de Lima que inició un fugaz pero apasionante romance con Joaquín Camino luego de conocerse en una entrevista. Ambos ocultaron esta relación a sus respectivas enamoradas, pues a los ojos del mundo eran heterosexuales. El capítulo se llamó “El actor”.

A partir de la publicación de “No se lo digas a nadie”, se especuló que el personaje estaba inspirado en Diego Bertie, quien también era un reconocido actor en los años noventa.

"No se lo digas a nadie" es la primera novela de Jaime Bayly. Fue adaptada al cine por Francisco Lombardi.

“Tú sabes que yo publiqué esta novela y lamenté mucho que cierta prensa canallesca asociara cierta gente con mi novela. Tú fuiste una de esas víctimas. ¿Qué sentiste?”, preguntó Jaime Bayly a Diego Bertie en el set de “El Francotirador”, cuando los rumores se habían vuelto imposibles de ignorar.

Diego Bertie no desmintió ni afirmó las especulaciones, sino simplemente contestó: “No pasó nada. La he leído y me ha gustado. Me parece que es honesta y un poco adolescente, pero no en el mal sentido. Honestamente adolescentee. Me gustó”.

LA PELEA MEDIÁTICA

Desde entonces, Diego Bertie evitó hablar sobre el tema, dejando en claro que solo mantuvo una buena amistad con Jaime Bayly cuando eran más jóvenes. Esta misma camaradería llegó a su fin cuando el escritor peruano, suelto de huesos, dio unas controversiales declaraciones en el programa de Magaly Medina, allá por el 2005.

“Diego Berti me ha gustado, sí. Tuvimos una historia muy bonita. Sí, (sé que se ha divorciado). Espero que esté bien, contento, lo recuerdo con cariño. Yo sí creo que Diego Bertie siempre me va a gustar, nunca digas nunca. Pero yo ya estoy viejito, no creo que le interese tener un revolcón conmigo ”, expresó Bayly en las épocas en las que el Perú entero sabía que era abiertamente homosexual.

Jaime Bayly en el programa de Magaly Medina, en el 2005. (Foto: ATV)

La prensa de espectáculos aprovechó la situación para hostigar a Diego Bertie, quien cada vez se mostraba más fastidiado por ser relacionado sentimentalmente con Jaime Bayly. El recordado ‘Francotirador’ empeoró la situación cuando, consciente de que se volvería noticia nacional, dijo que el actor había sido su amigo “íntimo”.

“Yo no cuento mis intimidades en la televisión, será su estilo, lo respeto. Que hable lo que le dé la gana, total, son palabras y palabras. No somos amigos, hace mucho que no lo veo siquiera, tampoco tengo ganas de verlo. Que siga haciendo su programa y yo hago los míos”, respondió furioso el actor nacional ante las insistentes preguntas de los reporteros.

BAYLY Y SU CONTROVERSIAL COLUMNA

En el año 2007, Jaime Bayly volvió a avivar la polémica cuando, en su columna “Papeles perdidos” del diario Correo, publicó una ocurrente historia llamada “El actor y el escritor”. En las líneas, el periodista contaba con lujo de detalles el romance y posterior enemistad entre un “escritor” y un “actor famoso que salía en telenovelas”. Ninguno de ellos tenía nombres, pero la prensa no tardó en reconocer quienes eran los protagonistas.

“Se ven muy tarde en la noche, después de trabajar, después de estar con sus novias. El escritor se muda a una ciudad más fría. No quiere volver a la televisión. Escribe del hombre al que amó, el actor. Cambia los nombres, lo presenta como una novela, pero cuando el libro es publicado, mucha gente reconoce al actor y al escritor. Todos saben o sospechan que fueron amantes, el escritor aclara que el libro es ficción, pero nadie le cree ”, escribió.

“El actor se esconde, niega todo. Odia al escritor, al que considera... traidor. El escritor se casa y tiene hijos. El actor se casa y tiene hijos. El actor se divorcia y no reconoce que le gustan los hombres. El escritor va a un programa, le preguntan por el actor. Dice que fueron amantes, que lo extraña. El actor dice que no quiere ver más al escritor, que nunca fue su amigo muy íntimo, ni nada. El escritor enciende la televisión y su novio le dice ‘Qué raro. No tiene huevos para salir del closet, pero sí para hacer un comercial de detergentes’”, fue otro extracto de su columna.

Diego Bertie protagonizó un comercial de detergente en el 2007.

Varios literarios salieron en contra de Jaime Bayly, incluido Mario Vargas Llosa, por apelar a su “derecho de escritor” con tal de vulnerar la privacidad de las personas. Sin embargo, esto no detuvo al ‘Niño travieso de la televisión’.

“Me duele que un gay sea tan cobarde y traidor, eso no tiene dignidad. Diego Bertie no me va a callar solo porque está en el clóset. Me siento dolido por la duplicidad moral de una persona que no se reconoce como gay. Él no ha podido librarse aún de la homofobia limeña”, afirmó ‘El Francotirador’.

CAMINOS SEPARADOS

Con el pasar de los años, la rumoreada relación entre Jaime Bayly y Diego Bertie quedó en el pasado, aunque el actor nacional era consultado sobre el tema de vez en cuando. Por ejemplo, en el 2010, habló sobre su amistad con el novelista, enterrándolo en el pasado.

“Es parte de mi vida, pero no es mi presente. En una época fuimos amigos, pero no tan grandes amigos. Pero, honestamente, dijo tantas cosas que ya no es una preocupación en mi vida ni es algo que me interese”, declaró Diego al diario Perú 21.

En esa misma entrevista, fue cuestionado sobre su debatida orientación sexual. El actor, como de costumbre, prefirió no tocar el tema.

“Me imagino que la gente a la que más curiosidad le da es aquella que más aburrida está con su vida. Hoy, si eres o no eres gay, no le importa a nadie. Cada uno es lo que es y hay que respetarlo”, dijo.

Diego Bertie: su regresó a la música, el nuevo disco y su nuevo trabajó que tendrá como actor

Hasta la fecha, Diego Bertie, ya divorciado y comprometido con su carrera artística, ha preferido no hablar sobre su supuesta homosexualidad. En enero de 2022, un usuario de Instagram le preguntó explícitamente si era gay. “¿Tú qué eres?”, fue lo único que respondió.

Por su parte, Jaime Bayly, de 57 años al día de hoy, se encuentra viviendo en Miami junto a Silvia Núñez del Arco, su esposa desde hace 11 años, y junto a su hija Zoe. Ninguno de los dos volvió a referirse el uno al otro.

Cuando se conocieron, Silvia Núñez del Arco tenía 18 años y Jaime Bayly 42; sin embargo, eso no impidió que se enamoraran. (Foto: Instagram/@snunezdelarco)