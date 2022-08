Al Fondo Hay Sitio rindió homenaje póstumo a Diego Bertie: “Te vamos a extrañar”

La muerte de Diego Bertie conmocionó al Perú entero, pues era un actor muy reconocido por haber interpretado papeles nacionales e internacionales.

En sus inicios, Diego Bertie era considerado todo un galán de telenovelas, esto debido a las buenas actuaciones que tuvo en diferentes telenovelas peruanas. Asimismo, su talento lo llevó a ser contratado por producciones internacionales, por lo que era conocido en todo Latinoamérica y España.

Por este motivo, el actor en algún momento fue llamado para participar en al serie Al Fondo Hay Sitio, la más visualizada en el Perú. Como era de esperarse, el programa se pronunció sobre su deceso y le dedicó un breve pero emotivo video.

“ Hasta siempre, Diego. Te vamos a extrañar ”, fue el texto que pusieron sobre la publicación que lanzaron minutos antes de estrenarse un nuevo capítulo de AFHS. En las imágenes se puede observar a Diego Bertie cantando, carrera que recientemente retomó y lo venía haciendo de manera exitosa.

¿Qué personaje tuvo en Al Fondo Hay Sitio?

Diego Bertie se sumó a la séptima temporada de la ficción de América Televisión en el año 2015, luego de haber terminado su etapa enn Hotel Otelo, una producción de Efraín Aguilar que fue cancelada por la baja audiencia que tuvo.

En aquel entonces, el actor sostuvo que la propuesta le llegó cuando estaba grabando un piloto para otro programa del canal de Pachacamac. En ese sentido señaló que no le preocupaba mucho el giro que podría tener su personaje dentro de Al Fondo Hay Sitio.

“ A ciegas me entrego y me dejo llevar por los guionistas. Sé que van a llevar a buen puerto mi personaje, sino no me llamarían ”, declaró en aquel año el reconocido cantante.

Finalmente interpretó a Sergio Estrada, un psicoanalista que reaparece en la vida de los Maldini porque tuvo una relación sentimental con Isabela Picasso (Karina Calmet).

Su participación que tuvo fue de un personaje malvado, pues recordó que durante su infancia sufrió de bullying por parte de Miguel Ignacio y Raúl del Prado ‘el platanazo’, entonces lo que buscaba era vengarse de ambos personajes utilizando a la familia Maldini.

En este proceso, el personaje de Diego Bertie conoce a Claudia Zapata, la popular ‘Mirada de Tiburón’. Ellos se unen para extorsionar a Francesca. Para el cierre de la temporada 8, Sergio Estrada vive otra transformación y empieza a actuar como un “hombre de barrio” y se acerca más a los Gonzales, todo con la finalidad de convertir a Francesca en lo que más odia: “una Gonzales”.

Diego Bertie falleció a los 54 años, dejando al Perú entero de luto. (Foto: Instagram/@diegobertieb)

Descartó volver a Al Fondo Hay Sitio

En una entrevista con Infobae, el actor negó encontrarse interesado en volver a participar en Al Fondo Hay Sitio, esto cuando se dio a conocer que la popular serie de América Televisión iba a volver a la pantalla chica. Diego Bertie aseguró que en ese momento se encontraba más enfocado en su carrera musical que el actoral.

“Yo fui un personaje que entró los dos últimos años de ‘Al fondo hay sitio’. Era un personaje villano, psicólogo divertido, puesto que siempre intenté divertirme con lo que me escribían, pero un personaje maldito. Siempre me escriben de ese tipo de personajes, de persona horrible. No sé si ellos decidirán en algún momento retomar el personaje, no tengo la menor idea, no está entre mis planes y no está entre los planes de ellos, por ahora, yo estoy concentrado en tratar de sacar adelante esto de la música que para mí es montón porque me la estoy jugando toda ”, comentó.

