Al Fondo Hay Sitio: ¿Quién es el actor que da vida a Cristóbal Montalván?

El hijo preferido de Diego Montalván (Giovanni Ciccia), Cristóbal ingresó esta semana a la historia de exitosa serie, Al Fondo Hay Sitio. Entre sus primeras participaciones se comprende que es el favorito del chef, ya que recibe muchos privilegios a comparado de su hermana Alessia (Karime Scander). Además, acepta con mayor facilidad la nueva relación de su papá con Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

Cristóbal es víctima de los enredos entre Peter McKay (Adolfo Chuiman) y Madame, puesto que no desean que July, la sobrina de Charito, quien trabaja como personal de limpieza en la casa de los Maldini Montalván, tenga contacto con el joven Montalván, por miedo a que se enamoren. Es por eso que sufre varios encuentros accidentados de parte de Peter.

Pero ¿Quién encarna este papel en la serie Al Fondo Hay Sitio?, se trata del actor Franco Pennano de 26 años, quien ya tiene experiencia en las teleseries nacionales. Aquí te contamos un poco más de su trayectoria, de la familia que proviene y datitos de su vida personal.

CARRERA ACTORAL

‘TORBELLINO: 20 AÑOS DESPUÉS’

Participó en la telenovela ‘Torbellino:20 años después’, que contó con la participación de estrellas peruanas como Deyvis Orosco, Gabriel Calvo, Daniela Sarfati, Bárbara Cayo, Fiorella Cayo y Erika Villalobos. Lamentablemente, no tuvo mucho éxito porque el día de su retorno se estrenó la segunda temporada de De Vuelta al Barrio, serie del que formó parte del elenco, un año después .

SE HIZO VIRAL POR UN VIDEO

Precisamente por la novela ‘Torbellino: 20 años después’, en febrero del 2018, Franco fue protagonista de un video promocional, que luego se hizo viral. El actor apareció con un cartel, buscando aparentemente a una chica, del cual se había enamorado. Poco tiempo después, se supo que en realidad se trataba de una campaña publicitaria del canal de Latina para dicha novela.

‘DE VUELTA AL BARRIO´

Dio vida al intrépido Percy Flores, un joven que vive enamorado de Lily ( Merly Morello). Ingresó a la serie en el 2019, como un alumno del colegio, pero luego fue el enamorado de la hija de Miss Anita (Melania Urbina). Poco a poco tuvo más protagonismo por los enfrentamientos que tuvo con Pedrito (Samuel Sunderland). Hasta que llegó hasta los últimos capítulos de la producción nacional que se emitió en diciembre del 2021.

FAMILIA DE ARTISTAS

Es hijo de Guido Pennano y Cecilia Hamann de Pennano. Guido es conocido por ser congresista del partido Frente Independiente Moralizador y fue Ministro de Industria y Turismo en el gobierno de Alberto Fujimori.

Además, es hermano de la actriz Fiorella Pennano quien es conocida por participar en las novelas ‘Princesas’, ‘Ven, Baila Quinceañera’, ‘Los Vílchez’, entre otros y trabajar en las películas nacionales ‘Santa Rosa de Lima’, ‘Como en el cine’ y ‘La Pena Máxima’.

Y la cantante Isza Pennano es su hermana, quien es compositora de música pop. Su estilo se basa en la combinación de varios ritmos entre el dance hall, funk y pop.

REDES SOCIALES

Su cuenta de Instagram cuenta con 183 mil seguidores. Esta red social la utiliza para publicitar marcas de ropa, lentes, zapatillas, entre otros. Y es asiduo a tomarse fotografías urbanas que marcan su estilo. En Facebook y Twitter tiene poca presencia, sus últimas publicaciones son desde el 2018 y 2020, respectivamente.

Su estado civil, aún es un enigma porque no publica nada de su vida sentimental en sus plataformas digitales. Hasta la fecha no se sabe si se encuentra en una relación o no. Y si es que lo tiene, lo mantiene en estricto privado.

DATOS:

Nació: 18 de octubre de 1997

Signo: Libra

Hobbie: Tocar el piano, componer música y le gusta los juegos de mesa.

Pareja: según sus redes sociales no tiene.

