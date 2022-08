Magaly Medina y Lucy Cabrera discuten en vivo por caso del imitador de Juan Gabriel

Magaly Medina y Lucy Cabrera protagonizan tenso momento en vivo. (Video: ATV)

La noche de este 4 de agosto, en el programa Magaly TV: La Firme, se presentó Lisset Cárdenas, madre de la hija de Ronald Hidalgo, el reconocido imitador peruano de Juan Gabriel. La mujer ha sido denunciada por su expareja de maltratar a su menor, razón por la que él no dejaría verla.

Sin embargo, en el programa de la ‘Urraca’ se invitó a los dos involucrados en este tema con el fin de encontrar un punto conciliatorio, pero no se ha logrado. Según empezó diciendo Medina, la mujer llegó al programa sola, sin ningún abogado que pueda asesorarla, mientras que por su parte Hidalgo asistió junto a Lucy Cabrera quien es su abogada.

Desde el inicio del programa, se dio a conocer que el artista no entraría al set de televisión ni se conectaría con el espacio de la conductora si no estaba en compañía de su abogada, solicitud que fue rechazada por Medina.

En medio del programa, Hidalgo y Cabrera llegaron detrás de las cámaras del set intentando ingresar. De inmediato señalaron que lo harían con la presencia de la abogada o no tomarían el espacio.

Sin imaginarlo, Magaly Medina y Lucy Cabrera se enfrascaron en un intercambio de palabras que llamó la atención del público. Fue tanta la molestia de la presentadora de televisión que no aguantó este actuar y pidió ir a corte comercial.

“Bueno que entre, pero va a hablar él, yo quiero que hable él no su abogada. Lucy, si va a entrar él que entre, pero tú no puedes hablar porque ella (Lisset) está sin abogado también. Acaso no sabe hablar tu patrocinado”, señaló en un principio la esposa de Alfredo Zambrano.

Magaly Medina y Lucy Cabrera discuten en vivo. (Foto: Captura)

En su respuesta, Cabrera indicó que su patrocinado no haría ningún show, una respuesta que terminó molestando mucho a Magaly, quien de inmediato le pidió que se fuera del programa.

“Él show lo estás haciendo tú de verdad, y debido a tu show voy a tener que terminar este tema acá, porque no me puedo prestar a un circo de esta manera. Hay un niño en medio y si tú te portas, así como abogada imagínate. Una abogada que debería pedir la conciliación. Vámonos a un corte, los shows baratos no me gustan. Vámonos a un corte”, sentenció la conductora.

PIDIÓ QUE LA SAQUEN DEL CANAL

Tras el corte comercial, Magaly Medina dio su descargo por lo sucedido. La conductora señaló que no iba a permitir que una abogada haga un show por encima de su patrocinado, por ello no dudó en pedir a la seguridad de su canal que la retiraran de inmediato.

“Creo que las personas acusadas de algo tienen que venir a defenderse y en este programa les doy amplitud para que lo hagan, pero la señora Cabrera quería ser la protagonista y dejar en segundo plano al imitador de Juan. Los shows patéticos los hacen los invitados, eso es algo que no voy a permitir. Le he pedido a seguridad que la saque no solo de mi estudio, sino del canal, porque en mi casa nadie me viene a faltar el respeto” , señaló la Urraca.

