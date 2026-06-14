Universitario y Atlético Andahuaylas avanzan a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 y esperan la definición de los ‘play-offs’

Universitario y Atlético Andahuaylas esperan a la resolución de los 'play-offs' para conocer a sus rivales en semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026.

La fase regular del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 llegó a su fin y dejó varias conclusiones importantes de cara a la lucha por el título. Universitario de Deportes y Atlético Andahuaylas aseguraron su presencia directa en las semifinales tras culminar en los dos primeros lugares de la clasificación, mientras que Sporting Cristal, Alianza Lima, FBC Melgar y Yanapuma deberán disputar la ronda de ‘play-offs’ para seguir con vida en la competencia.

El gran dominador de esta primera parte del campeonato fue Universitario. El equipo dirigido por Carlos Véliz completó una campaña sobresaliente, terminando invicto con nueve victorias y un empate en diez presentaciones. Las ‘cremas’ sumaron 28 puntos, marcaron 55 goles y apenas recibieron cuatro, cifras que reflejan la superioridad mostrada a lo largo del certamen. Sin embargo, la gran sensación del torneo fue Atlético Andahuaylas. En su primera experiencia en la máxima categoría, el conjunto apurimeño, bajo la conducción técnica de Roger Pezo, sorprendió a propios y extraños al finalizar en el segundo puesto con 22 unidades y obtener el boleto directo a semifinales.

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Este Apertura también marcará el final de una tendencia que se había vuelto habitual en el fútbol femenino peruano. Por primera vez desde 2023, Universitario y Alianza Lima no podrán enfrentarse en una final de torneo. Las ‘blanquiazules’, vigentes bicampeonas nacionales, concluyeron la fase regular en la cuarta posición y estarán obligadas a superar una ronda previa para alcanzar las semifinales. La última vez que no hubo una definición entre los dos clubes más ganadores de los últimos años fue en 2022, cuando Alianza Lima se proclamó bicampeón tras derrotar a Carlos A. Mannucci.

La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

Así quedan las semifinales

Con el cierre de la fase regular, ya quedaron definidos los cruces de la fase final. Universitario y Atlético Andahuaylas aguardan por los vencedores de los ‘play-offs’.

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Semifinal 1

Universitario de Deportes (1°) vs ganador de Alianza Lima (4°) / FBC Melgar (5°)

Semifinal 2

Atlético Andahuaylas (2°) vs ganador de Sporting Cristal (3°) / Yanapuma (6°)

La expectativa es alta, especialmente porque varios de los equipos clasificados llegan en momentos distintos y con objetivos ambiciosos. Sporting Cristal intentará confirmar su condición de favorito en la ronda previa, mientras que Alianza Lima buscará demostrar por qué sigue siendo uno de los principales candidatos al título.

Así quedaron las semifinales del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Fútbol para ellas.

¿Cuándo iniciará la fase de eliminación directa?

De acuerdo con información difundida por el portal especializado Fútbol para Ellas, el calendario de la etapa decisiva ya está definido.

Play-offs: 20 y 21 de junio.

Semifinales (ida): 28 de junio.

Semifinales (vuelta): 5 de julio.

Final (ida): 12 de julio.

Final (vuelta): 19 de julio.

De esta manera, el campeonato entrará en su fase más emocionante durante las próximas semanas, con los seis mejores equipos del torneo luchando por el primer título de la temporada.

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¿Dónde ver los partidos de la Liga Femenina 2026?

Todos los encuentros de la fase final podrán seguirse a través de Bicolor+, la plataforma oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. El canal viene transmitiendo los compromisos del campeonato sin restricciones geográficas, permitiendo que aficionados dentro y fuera del país puedan seguir el desarrollo de la competencia.

El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026?

La clasificación final ratificó el gran momento de Universitario, que cerró en la cima con 28 puntos tras una campaña casi perfecta. Atlético Andahuaylas fue la gran revelación al ubicarse segundo con 22 unidades y asegurar su clasificación directa a semifinales en su estreno absoluto en la máxima división.

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Sporting Cristal culminó tercero con 21 puntos y deberá afrontar los ‘play-offs’, mientras que Alianza Lima sorprendió al finalizar cuarto con 20 unidades luego de una campaña irregular para los estándares de un equipo que llegaba como vigente bicampeón nacional. FBC Melgar fue quinto con 14 puntos y Yanapuma completó la zona de clasificación en el sexto lugar con 13.

Más abajo quedaron Flamengo FBC, Defensores del Ilucán, Club UNSAAC, Killas y Carlos A. Mannucci. Cabe recordar que el campeonato sufrió una modificación antes de su inicio debido al retiro de Biavo FC, situación que obligó a reorganizar el desarrollo del torneo.

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Así quedó el Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Sofascore.