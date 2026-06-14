Cocodrilo de más de 2 metros fue hallado en playa Los Órganos, en Piura: Serfor evalúa su traslado a un hábitat adecuado

Turistas y vecinos de Los Órganos quedaron sorprendidos por la presencia de un cocodrilo de 2,28 metros en la playa. Tras un operativo conjunto, Serenazgo, pescadores y especialistas del Serfor lograron capturarlo. El animal continúa bajo observación mientras se evalúa su condición física y se define su eventual reubicación. Fuente: 24 Horas / Panamericana Televisión

Un cocodrilo sorprendió a turistas y pobladores que disfrutaban de las playas de Los Órganos, en la provincia de Talara, Piura. La presencia del reptil en una de las zonas más concurridas del litoral norte generó preocupación entre los visitantes y motivó la intervención de las autoridades para evitar incidentes.

Especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) activaron un operativo de monitoreo y vigilancia para ubicar al ejemplar, identificar sus zonas de desplazamiento y garantizar la seguridad de la población y el bienestar del animal. El trabajo coordinado concluyó con su captura y traslado para una evaluación veterinaria.

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El ejemplar, identificado como cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano (Crocodylus acutus), fue capturado a las 23:30 del 11 de junio en la playa El Ñuro, cerca del cerro El Encanto, y quedó bajo observación mientras especialistas determinan su estado de salud y el lugar más adecuado para su reubicación. El caso reactivó la alerta sobre la situación de esta especie, categorizada en el Perú como En Peligro Crítico (CR).

Un cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) fue avistado en las playas de Los Órganos, Talara, motivando la intervención del Serfor para evaluar la situación. (Foto: Serfor)

Serfor y autoridades locales capturaron al cocodrilo hallado en Piura

El Serfor, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), informó que el ejemplar capturado correspondió a un cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano (Crocodylus acutus).

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La intervención se basó en acciones de monitoreo lideradas por especialistas del Serfor en Piura, que coordinaron con la Municipalidad Distrital de Los Órganos, la asociación Huellitas Libres, personal de Serenazgo y operadores turísticos locales para identificar los sectores donde el animal descansaba y se desplazaba.

El Serfor también brindó orientación técnica a las brigadas encargadas de la vigilancia permanente de las playas y reforzó las medidas de seguridad necesarias para ejecutar una intervención adecuada.

La captura se realizó alrededor de las 23:30 del 11 de junio, cuando el reptil fue ubicado en el sector de playa El Ñuro, cerca del cerro El Encanto. Tras la localización, se ejecutó una contención física controlada que permitió su traslado seguro para la evaluación correspondiente.

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Personal de Serfor atiende a un cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus) encontrado en las playas de Los Órganos, Talara, preparándolo para su reubicación. (Foto: Serfor)

Cocodrilo de Tumbes mostró resultados favorables tras su evaluación

Tras la intervención, el Serfor activó el protocolo de atención para fauna silvestre. El especialista en fauna silvestre del Serfor en Piura, Max Guerra Tume, indicó que el animal fue estabilizado e hidratado con agua dulce antes de iniciar la evaluación física integral.

Durante la revisión se verificó el estado de la piel, las articulaciones y las extremidades, además de descartar lesiones asociadas al desplazamiento o a la propia captura.

“Durante la revisión se verificó el estado de la piel, articulaciones, extremidades y posibles lesiones asociadas a su desplazamiento o captura. Asimismo, se evaluaron reflejos fisiológicos y respuestas a estímulos, obteniéndose resultados favorables que permiten proyectar una eventual liberación o reubicación segura”, explicó Guerra Tume.

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El ejemplar es un macho de 2,28 metros de longitud. Los especialistas mantienen observaciones complementarias mientras coordinan con las autoridades forestales y de fauna silvestre de Tumbes para definir el lugar más adecuado para su reintroducción.

Personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) supervisa un cocodrilo de Tumbes atado en la parte trasera de una camioneta tras su hallazgo en las playas de Los Órganos, Talara. (Foto: Serfor)

Cocodrilo de Tumbes: características de una especie única en Perú

El cocodrilo de Tumbes es el único representante de esta familia presente de manera natural en el Perú. Su distribución se concentra principalmente en ecosistemas de Tumbes, como manglares y estuarios, donde cumple un rol ecológico.

La especie enfrenta amenazas vinculadas a la pérdida de hábitat y a la intervención humana. Por ello, está categorizada en el país como En Peligro Crítico (CR).

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El Serfor señaló que los desplazamientos fuera de sus áreas habituales pueden asociarse a factores ambientales y a la dinámica natural de la especie. También exhortó a reportar cualquier avistamiento a Serenazgo, la Policía Nacional o las autoridades competentes, mantener una distancia prudente y evitar manipular, perseguir o alimentar a los animales silvestres.

Cocodrilo de Tumbes: así avanza la recuperación de una especie emblemática tras décadas de amenaza. (Foto: Agencia Andina)