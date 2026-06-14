Ignacio Buse se entrenó con el argentino Francisco Cerúndolo en la previa de su debut en el ATP 500 de Queen’s

Ignacio Buse practicó con Francisco Cerúndolo sobre el césped londinense antes de su debut en Queen's. Crédito: Tennis TV.

Ignacio Buse continúa consolidándose como una de las nuevas figuras del tenis mundial y, en la antesala de su debut en el ATP 500 de Queen’s, volvió a compartir pista con uno de los jugadores más destacados del circuito. El peruano entrenó en Londres junto al argentino Francisco Cerúndolo, actual número 27 del ranking ATP, en una práctica que no pasó desapercibida para los aficionados.

El encuentro entre ambos sudamericanos dejó varios intercambios de alto nivel y algunos de los puntos más destacados fueron compartidos por ‘Tennis TV’ en sus redes sociales. Uno de ellos tuvo como protagonista al propio Buse, quien, vestido completamente de blanco en señal de su próxima participación en Wimbledon, ejecutó un espectacular ‘passing shot’ que dejó sin posibilidad de respuesta al bonaerense.

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La sesión sirvió como una valiosa preparación para los dos tenistas en una superficie históricamente compleja para los jugadores sudamericanos. El césped suele representar un desafío adicional debido a que es la superficie menos habitual en esta parte del continente, donde predominan las canchas de arcilla y cemento. Por ello, cada entrenamiento resulta fundamental para adaptarse a las condiciones de juego que caracterizan la gira británica.

Los tenistas Ignacio Buse y Francisco Cerúndolo se entrenaron en el Queen's Club de Londres de cara al debut de ambos en la gira sobre césped. Crédito: Instagram Tennis TV.

Buse llega a Queen’s en uno de los mejores momentos de su carrera tras conquistar recientemente el ATP 500 de Hamburgo, resultado que le permitió seguir escalando posiciones en el ranking mundial. Ahora buscará trasladar esas buenas sensaciones al césped londinense, donde tendrá una exigente presentación frente al español Rafa Jódar, otra de las grandes irrupciones de la temporada.

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Por su parte, Cerúndolo también afrontará un complicado estreno en el torneo británico cuando se mida ante el belga Alexander Blockx. Mientras tanto, el entrenamiento compartido dejó en evidencia que el peruano continúa codeándose con jugadores de primer nivel y acumulando experiencia de cara a los desafíos más importantes de la temporada.

Día, hora y dónde ver partido entre Ignacio Buse y Rafa Jódar

La organización del ATP 500 de Queen’s todavía no ha confirmado la programación definitiva de los encuentros de primera ronda. Por ello, aún no se conoce si el compromiso entre Buse y Jódar se disputará el lunes 15 o el martes 16 de junio, ni tampoco el horario exacto del enfrentamiento.

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Ignacio Buse y un duelo de fuste ante Rafa Jódar. Crédito: Eurosport.

Lo que sí está confirmado es la plataforma encargada de transmitir el encuentro para territorio peruano. El duelo podrá seguirse en vivo a través de Disney+, servicio que cuenta con los derechos de emisión de los torneos ATP y WTA en el país.

La reflexión de Ignacio Buse sobre sus objetivos en el ranking ATP

Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera, pero tiene claro que su principal objetivo no pasa por alcanzar una posición específica en el ranking ATP. En una entrevista concedida a 'Denganche’, el tenista peruano aseguró que su prioridad es seguir disfrutando del camino que viene recorriendo, convencido de que enfocarse únicamente en los resultados podría convertirse en un error.

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“El objetivo más importante es seguir disfrutando, porque creo que vengo disfrutando bastante el proceso. También están acompañando los resultados, pero no me quiero poner ningún objetivo de ranking porque creo que sería un error”, señaló el reciente campeón del ATP 500 de Hamburgo.

Ignacio Buse habla de lo importante que es disfrutar de su juego mientras compite profesionalmente en la élite del tenis. Crédito: X Denganche.

El limeño también explicó que el crecimiento de su carrera le ha enseñado a manejar de mejor manera las opiniones externas y las expectativas que genera su irrupción en la élite del tenis mundial. “Las cosas buenas las cojo, pero las cosas que me pueden perjudicar las agarro y las tiro a la basura directamente porque me generan una presión extra”, afirmó.

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Finalmente, Buse dejó una reflexión que resume la filosofía con la que afronta esta nueva etapa profesional. Para el peruano, la felicidad y la satisfacción personal tienen más importancia que cualquier logro deportivo. “Prefiero estar toda la vida fuera del top cien y feliz, completamente feliz de lo que hago, que ser un número uno totalmente infeliz. Mil veces”, concluyó.