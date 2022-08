Sergio Peña y Tepha Loza: ¿Cuál fue una de las razones por las que terminaron su relación?

Sergio Peña y Tepha Loza terminaron su relación sentimental hace unas semanas y el programa En Boca de Todos reveló uno de los posibles motivos.

¿Qué pasó entre Sergio Peña y Tepha Loza? La pareja hace unas semanas no tenía miedo de gritar el amor que sentía el uno por el otro en las redes sociales; sin embargo, eso cambió de un día para otro. La ruptura se hizo evidente cuando ambos empezaron a enviarse indirectas a través de Instagram.

Pese a que el futbolista y la modelo se perfilaban a ser una de las parejas más sólidas del medio local, esto finalmente no sucedió. Por este motivo, muchos se empezaron a preguntar los motivos de su distanciamiento y su posterior ruptura.

En medio de estos rumores, la conductora de En Boca de Todos, Tula Rodríguez cometió una infidencia y reveló uno de los posibles motivos del rompimiento de su relación, el cual se encontraría vinculado a una mudanza. De acuerdo a lo que dijo la presentadora de televisión, Sergio Peña le propuso a Tepha Loza vivir con él en Suecia, pero ella no lo aceptó.

Según mencionó, la exintegrante de Esto es Guerra no tenía planeado dejar su vida en el Perú, pues aquí se encuentra toda su familia y tiene un trabajo estable. Por su parte, el futbolista no se encontraba dispuesto a dejar su carrera en el exterior.

“ Te cuento que cuando hemos hablado, no sé si soy infidente, pero efectivamente él le pidió que ella se venga (a Suecia)… ella acá trabaja, tiene un buen puesto de trabajo, acá tiene su vida hecha. No se trata de que tire todo (...) pero no puede probar si no sabes exactamente si estarás bien. Él finalmente no iba a dejar de jugar fútbol”, contó.

Luego de revelarse esta información muchos recordaron que una situación similar vivieron Jefferson Farfán e Ivana Yturbe, quien rechazó la propuesta que le hizo el futbolista para irse a vivir juntos a los Emiratos Árabes Unidos.

SERGIO PEÑA Y CÓMO NACIÓ LOS RUMORES DE UNA SEPARACIÓN

El programa Magaly Tv: La firme fue el que aseguró que entre Sergio Peña y Tepha Loza había una separación. Estos rumores nacieron cuando el futbolista viajó al Perú, pero en ningún momento fue a visitar a su pareja, muy por el contrario prefirió salir a divertirse con sus amigos.

Luego, salió a la luz que el futbolista peruano y la modelo se dejaron de seguir en Instagram. Esto en medio de las supuestas indirectas que se habrían lanzado ambos en sus publicaciones.

Tepha Loza y Sergio Peña habrían terminado su relación. (Foto: Instagram)

SERGIO PEÑA RESPONDE A FANS DE LA MODELO

Sergio Peña subió una foto en su cuenta de Instagram sin imaginar que los fans de la excompetidora de Esto es Guerra llegarían de inmediato para reclamarle su salida nocturna con dos misteriosas rubias tras su rumoreada ruptura con la modelo.

“¿Y la foto con tus gringas?”, le preguntó una usuaria en referencia a la instantánea que subió el futbolista después de su comentada juerga, la misma que eliminó a los pocos días. Sergio Peña no se amilanó y respondió con sarcasmo: “Ahí te la paso”.

